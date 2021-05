Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","id":"20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b077c2-520f-4a7d-96dc-c7276c5ce2f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","timestamp":"2021. május. 21. 09:21","title":"Magyarországon is kapható már a Kia akár 585 lóerős új villanyautója, az EV6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált nyilvánvalóvá. A BBC-nek most önvizsgálatot kell tartania, hogy mekkora bűnt is követett el – nemcsak Diana hercegnő és a családja, hanem a nyilvánosság ellen is. ","shortLead":"A walesi hercegnő 1995-ös interjúja felforgató volt, de hogy mennyire, az csak 25 évvel a sugárzása után vált...","id":"20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0424d7a-90f6-473a-83e0-88b39c08c9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2328bd98-6224-4c64-8562-84bb4d7e3ef8","keywords":null,"link":"/elet/20210521_Diana_hercegno_BBC_interju_Martin_Bashir","timestamp":"2021. május. 21. 20:00","title":"Diana hercegnőt nemcsak lecsupaszították érzelmileg a kamerák előtt, hanem át is verték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, virágkorukat élik azok a csalók, akik az online megrendelt termékek helyett valami értéktelen vackot küldenek a vásárlóknak.","shortLead":"Úgy tűnik, virágkorukat élik azok a csalók, akik az online megrendelt termékek helyett valami értéktelen vackot...","id":"20210521_playstation_5_ps5_vasarlas_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22dd3b7-d5a5-4a39-a2da-955f68dfce39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaf5486-2a4f-4a62-85d8-7089c4d86a78","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_playstation_5_ps5_vasarlas_atveres","timestamp":"2021. május. 21. 11:33","title":"PlayStation 5-öt rendelt a japán nő, két üveg ásványvizet kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4b9fb3-6202-4690-a377-a8e46e7872b9","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha arról van szó, hogy a sportkocsik között melyik az a márka, amelynek a nevét szinte mindenki ismeri, de mégsem tudja megmondani, hogy pontosan milyen autókat gyártanak, akkor a Lotus biztosan köztük lesz. A kicsi és nagyon nyers autóival inkább szakmai körökben elismert brit sportkocsi megpróbálkozik a magyarországi szerepléssel. ","shortLead":"Ha arról van szó, hogy a sportkocsik között melyik az a márka, amelynek a nevét szinte mindenki ismeri, de mégsem tudja...","id":"20210520_Visszatert_a_Lotus_automarka_Magyarorszagra_megneztuk_mire_keszulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4b9fb3-6202-4690-a377-a8e46e7872b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ba9734-4489-4854-a5ab-9b88be0622c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_Visszatert_a_Lotus_automarka_Magyarorszagra_megneztuk_mire_keszulnek","timestamp":"2021. május. 20. 13:50","title":"Visszatért a Lotus autómárka Magyarországra, megnéztük, mire készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","shortLead":"Az új német SUV úgy gyorsul 0-ról 100-ra, hogy azt a legkeményebb sportkocsik is megirigyelhetik. ","id":"20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=622c5fa3-0ac0-4fb9-ae96-57acf8451d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd61bb0d-4c4f-47b2-a461-e38cfecb551f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_politikailag_abszolut_nem_korrekt_a_brabus_800_loeros_uj_mercedes_divatterepjaroja","timestamp":"2021. május. 21. 11:32","title":"Politikailag abszolút nem korrekt a Brabus 800 lóerős új Mercedes divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó anyagdarabkák mennyisége. ","shortLead":"Nagyjából hét évtizede szemetel az emberiség az űrben, és egyre kezelhetetlenebb a Föld körüli pályán száguldó...","id":"202120_honnan_jon_azurszemet_kukavizit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a66178-57f1-4138-9352-963238999dfa","keywords":null,"link":"/360/202120_honnan_jon_azurszemet_kukavizit","timestamp":"2021. május. 21. 14:00","title":"Honnan jön az űrszemét? Mennyi van belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","shortLead":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","id":"20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed234f99-b610-403f-af7e-cf8b23d038c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","timestamp":"2021. május. 21. 12:18","title":"Nem sok igazság volt a sampon hirdetésében, 25 milliós bírságot kapott a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]