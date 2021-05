Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél is jobban kellene törekednie a karbonsemlegességre.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél...","id":"20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c733de5d-0756-4edf-8d65-65cd078d873f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2021. május. 27. 12:55","title":"Nincs már sok hátra, amíg megdől a globális átlaghőmérséklet rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371893a2-55ac-4601-b60a-a10ef3ead52a","c_author":"Marabu","category":"tudomany","description":"","shortLead":"","id":"20210527_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Kariko_Katalinnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=371893a2-55ac-4601-b60a-a10ef3ead52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4011cfc9-f5dd-4734-a0ed-11a896779a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_Marabu_Feknyuz_Ajandek_Kariko_Katalinnak","timestamp":"2021. május. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Ajándék Karikó Katalinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","shortLead":"A Blikk szerint D. Csaba januárban egy másik cellatársát is megverte.","id":"20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928deff4-056a-4ad9-944e-f0b1a2cc5e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdaa5017-1857-4953-9b00-f747a0312d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_d_csaba_borton_bergyilkos_soroksari_futono_verekedes","timestamp":"2021. május. 28. 07:35","title":"A csantavéri bérgyilkos megverte a börtönben a férfit, akit a soroksári futónő megölésével vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában levezényelt járműfelújítás ügyében.","shortLead":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában...","id":"20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479b62f7-ea41-473c-be50-064dda3a0543","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","timestamp":"2021. május. 27. 12:14","title":"Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák kormány elfogadta az orosz vakcina alkalmazását.","shortLead":"A szlovák kormány elfogadta az orosz vakcina alkalmazását.","id":"20210526_szputnyik_szlovakia_kormany_dontes_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c7eebe-ed0f-46b0-b515-0b277f5b9de5","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_szputnyik_szlovakia_kormany_dontes_oltas","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Június elején már olthatnak Szputnyikkal Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2f47db-49fb-43b0-80be-1beb5d89f3de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az SSC két új változatot mutatott be a sebességrekorder Tuatara hiperautóból. ","shortLead":"Az SSC két új változatot mutatott be a sebességrekorder Tuatara hiperautóból. ","id":"20210528_2200_loero_meg_erosebb_lett_a_vilag_leggyorsabb_sportkocsija_ssc_tuatara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa2f47db-49fb-43b0-80be-1beb5d89f3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e115341-933f-4adb-a8ec-b02930e8a79e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210528_2200_loero_meg_erosebb_lett_a_vilag_leggyorsabb_sportkocsija_ssc_tuatara","timestamp":"2021. május. 28. 07:59","title":"2200 lóerő: még erősebb lett a világ leggyorsabb sportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","shortLead":"A VI. kerületben járt a villamos, amikor nekiestek az utasnak.","id":"20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=328cb41c-be5c-4362-95db-5e8613cea212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891989e7-6886-43a1-93b4-89543cf82f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_4_6_villamos_garazdasag_utas_veres","timestamp":"2021. május. 26. 17:27","title":"Megvertek egy utast a 4-es, 6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd2e0b3-c0a6-4767-8d66-38e0cfec3270","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"A járvány kitörése óta papíron már másodszor tér vissza a rendes kerékvágásba az egészségügyi ellátás, valójában azonban levegőért kapkod a súlyos pénzügyi és munkaerőhiánnyal küzdő rendszer.","shortLead":"A járvány kitörése óta papíron már másodszor tér vissza a rendes kerékvágásba az egészségügyi ellátás, valójában...","id":"202121__ujraindulo_egeszsegugy__tevkepzetek__sorallas__halmozott_hatranyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd2e0b3-c0a6-4767-8d66-38e0cfec3270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cded6d99-f47e-42b5-be7d-18844d15bc3b","keywords":null,"link":"/360/202121__ujraindulo_egeszsegugy__tevkepzetek__sorallas__halmozott_hatranyok","timestamp":"2021. május. 28. 13:00","title":"A kórházi várólista ámítás, egyes műtétek kitűzött időpontja hónapokat csúszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]