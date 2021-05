Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","shortLead":"Tavaly is több mint 600 gyalogost ütöttek el a saját hibájából, akik meg is sérültek a balesetekben. ","id":"20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147765fc-9611-4103-8846-4eb5e2067c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bea4b26-33fb-4821-93e7-019cb19484ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210530_Most_a_szabalytalan_gyalogosokrol_adott_ki_videovalogatast_a_rendorseg","timestamp":"2021. május. 30. 08:44","title":"Most a szabálytalan gyalogosokról adott ki válogatás videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos a XVIII. század végén tökéletesítette az eljárást. Azóta a himlő vált az eddigi egyetlen eltüntetett kórokozóvá. ","shortLead":"Lady Mary Wortley Montagu a variolációt (a vakcinázás ősét) már 75 évvel azelőtt alkalmazta, hogy Edward Jenner orvos...","id":"202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fff6e2d-9a74-48d4-b036-29ed2345a24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554ac1ef-5310-437c-bba8-bc08c3a82f4b","keywords":null,"link":"/360/202121__elpusztitott_himlo__egy_tudos_asszony__harom_evszazad__oltasi_otletek","timestamp":"2021. május. 30. 13:30","title":"A brit arisztokrata nő, aki 300 éve kisfia \"beoltásával\" üzent hadat a fekete himlőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző parancsnokot, Korom Ferenc vezérezredest Áder János köztársasági elnök mentette fel korábban váratlanul.","shortLead":"Az előző parancsnokot, Korom Ferenc vezérezredest Áder János köztársasági elnök mentette fel korábban váratlanul.","id":"20210531_ruszin_romulusz_magyar_honvedseg_parancsnok_benki_tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42aafaa9-8160-4c8b-8bf7-4269b5b5b605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a62da87-4be7-4d71-92d4-6c72133c489f","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ruszin_romulusz_magyar_honvedseg_parancsnok_benki_tibor","timestamp":"2021. május. 31. 11:12","title":"Ruszin-Szendi Romuluszt javasolták a Magyar Honvédség parancsnokának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A pályaudvart az elmúlt negyven évben nem újították fel átfogóan.","shortLead":"A pályaudvart az elmúlt negyven évben nem újították fel átfogóan.","id":"20210530_Mar_lathato_a_Nyugati_palyaudvar_felujitott_tetoszerkezete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b740ef98-f264-4cc3-b9e2-4ad603263dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f94fbbe-1ad0-45c1-8a90-577fa45643a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210530_Mar_lathato_a_Nyugati_palyaudvar_felujitott_tetoszerkezete","timestamp":"2021. május. 30. 14:29","title":"Már látható a Nyugati pályaudvar felújított tetőszerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","shortLead":"A hűvös tavasz miatt ráadásul később is érik be a gyümölcs.","id":"20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa3a9a7b-5289-4c83-b33d-a48ec8dd589b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb0bc8ea-afe6-45ca-bf47-b0986ae00d3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210530_Harmadaval_dragult_a_magyar_eper","timestamp":"2021. május. 30. 20:43","title":"Harmadával drágult a magyar eper","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót találni, úgy máshol is megjelenthetnek hasonlók.","shortLead":"A kapuk úgy kötik össze a távol élő idegeneket, mintha csak egymás előtt állnának. Ha beválik, és sikerül finanszírozót...","id":"20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec7b9f7-5826-4e15-9737-cdb96415d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c51e6e0-6481-4b03-8d03-beecf692411d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_lengyelorszag_litvania_portal_go_vilnius_csillagkapu","timestamp":"2021. május. 31. 08:33","title":"Megnyitottak az európai “csillagkapuk”, több száz kilométerre élőkkel lehet velük kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60ceef0-5400-42a5-a45b-c08b275dae4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Réka szeretett volna hazaköltözni, de a járvány közbeszólt.","shortLead":"Réka szeretett volna hazaköltözni, de a járvány közbeszólt.","id":"20210529_orban_viktor_london_szakacs_pub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60ceef0-5400-42a5-a45b-c08b275dae4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784781e8-e961-4e23-8824-a8ea8c4ef49b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210529_orban_viktor_london_szakacs_pub","timestamp":"2021. május. 29. 19:58","title":"Orbán londoni magyar szakáccsal beszélgetett, akinek a szülei rajonganak érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi történész és a brit Természettudományi Múzeum egyik kutatója","shortLead":"A már kihalt fekete, más néven King-szigeti emu eddig feltárt első és csaknem teljesen ép tojását fedezte fel egy helyi...","id":"20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=162987f6-f646-4ce8-a744-b9f048c4c357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98a545f-7d22-40c7-9839-0cc8c21d326e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210530_kihalt_fekete_emu_ep_tojasa","timestamp":"2021. május. 30. 16:03","title":"Megtalálták a már kihalt fekete emu egy csaknem teljesen ép tojását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]