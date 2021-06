Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé teszi, hogy esetenként a PC vegye át a telefon szerepét.","shortLead":"Újabb funkcióval és az azt kihasználni tudó telefonmodellekkel bővült a Microsoft Your Phone alkalmazása, ami lehetővé...","id":"20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551d35d9-1a5b-41c1-8e4c-6db4edeb1b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097860ab-1597-4392-84fa-d4acb32192db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_samsung_galaxy_your_phone_app_kompatibilis_telefonok_listaja","timestamp":"2021. június. 03. 08:03","title":"Ha régebbi Samsung telefonja van, most talán kapott egy jó hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74cad8f0-6336-4068-89fc-743bcc76bd01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fák ágain kívül két autót is eltalált a nyitott ajtó.","shortLead":"A fák ágain kívül két autót is eltalált a nyitott ajtó.","id":"20210602_Egy_teherauto_rosszul_zarodo_ajtaja_tarolta_vegig_a_foutcat_Maglodon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74cad8f0-6336-4068-89fc-743bcc76bd01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba82aba-0662-4dd4-aee6-603c213297cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Egy_teherauto_rosszul_zarodo_ajtaja_tarolta_vegig_a_foutcat_Maglodon__video","timestamp":"2021. június. 02. 07:20","title":"Egy teherautó rosszul záródó ajtaja tarolta végig a főutcát Maglódon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de hamarosan még erősebbé válhat.","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb mint 2 másodperc alatt katapultáló Rimac Nevera alapváltozatban sem nevezhető gyengének, de...","id":"20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=825a2ee3-1abe-4b10-a03d-c79a4813e45d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a2826c-f553-49d5-9b8a-d1c6b2c39fdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_szoftverfrissitessel_2000_loero_fole_nohet_a_horvatok_elektromos_villanyautoja_rimac_nevera","timestamp":"2021. június. 03. 09:25","title":"Szoftverfrissítéssel 2000 lóerő fölé nőhet a horvátok elektromos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","shortLead":"A hivatalos leleplezés előtt álló olasz újdonságot a jelek szerint Budapesten tesztelik.","id":"20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce0b1ac2-4457-41c3-9ce5-1b444bc966f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c280fb0-e3e3-4b70-90ab-ff45d745c145","keywords":null,"link":"/cegauto/20210603_kobanyan_bukkant_fel_a_titokzatos_uj_maserati_grecale","timestamp":"2021. június. 03. 06:41","title":"Kőbányán bukkant fel a titokzatos új Maserati","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7cbeb1-948b-4726-88c3-673ae666f3ed","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utolsó évadban epizódonként egymillió dollárt tehettek zsebre. Az osztálytalálkozójuk ennél sokkal többe került.","shortLead":"Az utolsó évadban epizódonként egymillió dollárt tehettek zsebre. Az osztálytalálkozójuk ennél sokkal többe került.","id":"20210603_A_piszkos_anyagiak_mennyi_penzert_alltak_ossze_a_Jobaratok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f7cbeb1-948b-4726-88c3-673ae666f3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5e049a-60bc-4cc4-b291-76dd92b9f1ec","keywords":null,"link":"/elet/20210603_A_piszkos_anyagiak_mennyi_penzert_alltak_ossze_a_Jobaratok","timestamp":"2021. június. 03. 09:43","title":"A piszkos anyagiak: mennyi pénzért álltak össze a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Blogot indított a volt amerikai elnök, csak alig akadt, aki olvasta.","shortLead":"Blogot indított a volt amerikai elnök, csak alig akadt, aki olvasta.","id":"20210603_donald_trump_blog_kozossegi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ed0cb4-0363-46dd-bc78-2bfa9e0906ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20210603_donald_trump_blog_kozossegi_oldal","timestamp":"2021. június. 03. 05:17","title":"Egy hónapig sem húzta Trump \"közösségi oldala\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","shortLead":"Az indiai mutáns terjedését próbálják meggátolni.","id":"20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd73e2ea-a993-478b-a564-03bac4d1c718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a31de2-9793-448b-b46a-60eb101b52aa","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Melbourne_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 06:14","title":"Egy héttel meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]