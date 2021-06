Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210606_Mar_olyan_orszag_is_van_ahol_hivatalos_fizetoeszkoz_lesz_a_kriptovaluta_bitcoin_el_salvador","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6662dc0f-65d0-434f-862c-9d8690e75e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a0a7d7-43d0-4326-a201-b52987ced34a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mar_olyan_orszag_is_van_ahol_hivatalos_fizetoeszkoz_lesz_a_kriptovaluta_bitcoin_el_salvador","timestamp":"2021. június. 06. 17:10","title":"Dollárral vagy Bitcoinnal parancsol? - már olyan ország is van, ahol kriptovalutával lehet majd fizetni a boltokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","shortLead":"A Brexit utáni kereskedelmi egyezményeket hozott tető alá Nagy-Britannia Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel.","id":"20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e54f95bb-361c-4d82-ba25-4b816e679317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce719261-bb70-4e22-a1df-aad5cd742dca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210605_London_kereskedelmi_megallapodast_kotott_harom_nem_EUtaggal","timestamp":"2021. június. 05. 21:23","title":"London kereskedelmi megállapodást kötött három nem EU-tag európai országgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges iszlamofób támadásoknak. ","shortLead":"Békés együttélést és toleranciát szorgalmaznak a muszlim jogvédők, és kérik a hatóságokat, vegyék elejét az esetleges...","id":"20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323086ab-89ae-4ca8-8b5c-474801681443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a961bf-4994-4fb0-b4bd-9c4eb1da3005","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_iszlam_terrorista_kecskemet_TEK_magyar_iszlam_jogvedo_egyesulet","timestamp":"2021. június. 06. 18:40","title":"Iszlámellenes támadásoktól óv a kecskeméti akció után a Magyar Iszlám Jogvédő Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes zsidó lakosságot kiirtották - írta Curtis a Facebookon.","shortLead":"Mátészalkáról emigráltak a színésznő nagyszülei, akik régen a zsinagógában imádkoztak. Ez most üres, mert a teljes...","id":"20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3722acf3-a3ba-4359-9c24-c96452e26fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e76ac6-a76f-41b9-8387-fbd540f774cc","keywords":null,"link":"/elet/20210606_A_mateszalkai_zsinagoganak_gyujt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. június. 06. 17:27","title":"A mátészalkai zsinagógának gyűjt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről készült fotót Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kapta meg. ","shortLead":"Az erről készült fotót Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester kapta meg. ","id":"20210606_Kozvetlen_kozelrol_bemutattak_Karacsony_Gergelynek_a_szombati_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f5eab1-e41b-4edd-911f-30b192c4d1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55ee66c-7668-47bb-b67d-c1efb1c9c610","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Kozvetlen_kozelrol_bemutattak_Karacsony_Gergelynek_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2021. június. 06. 14:05","title":"Közvetlen közelről bemutattak Karácsony Gergelynek a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","shortLead":"Eddig közel 4000 elektromos kerékpár megvásárlásához járultak hozzá több mint 420 millió forinttal.","id":"20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59218c4-fb32-4c20-8abc-13fda639c6d2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210606_Hetfotol_ismet_palyazhat_elektromos_kerekparvasarlas_tamogatasara","timestamp":"2021. június. 06. 08:45","title":"Hétfőtől ismét pályázhat támogatásra, ha elektromos kerékpárt venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy területen lángol az épület, a tűzoltók 14 járművel vonultak a helyszínre.","shortLead":"Nagy területen lángol az épület, a tűzoltók 14 járművel vonultak a helyszínre.","id":"20210606_Kigyulladt_egy_zugloi_raktar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec885522-0c6c-40c8-8ee1-9bc83e5e5201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14171749-0321-49e1-be0d-e9d7bc868dd6","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Kigyulladt_egy_zugloi_raktar","timestamp":"2021. június. 06. 15:30","title":"Kigyulladt egy zuglói bútorraktár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]