[{"available":true,"c_guid":"092bb164-6fbb-4767-8351-f9566c53b8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung elmondása szerint a különleges panel minden irányba nyújtható, de a mögé rakott elektronikának így sem lesz baja.","shortLead":"A Samsung elmondása szerint a különleges panel minden irányba nyújtható, de a mögé rakott elektronikának így sem lesz...","id":"20210608_samsung_nyujthato_kijelzo_pulzus_pulzusszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=092bb164-6fbb-4767-8351-f9566c53b8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6096171c-20fd-4640-82c9-aa9c7e38c98e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_nyujthato_kijelzo_pulzus_pulzusszam","timestamp":"2021. június. 08. 19:46","title":"A Samsung csinált egy bőrre ragasztható kijelzőt, ami mutatja a pulzust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig 60-70 vizsgálatot végeztek, amiben a T-sejtes védelmet nézték.","shortLead":"Eddig 60-70 vizsgálatot végeztek, amiben a T-sejtes védelmet nézték.","id":"20210608_antitest_sejtes_vedelem_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a95f7d9-34f7-431c-8f44-f3065d5fcce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_antitest_sejtes_vedelem_koronavirus","timestamp":"2021. június. 08. 07:18","title":"Népszava: Kisebb lehet a sejtes védelem, ha nincsenek antitestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","shortLead":"Néha a legegyszerűbb dolgokból is kisajtolható egy halom pénz, csak legyen, aki fizet érte.","id":"20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15da5352-e4fb-4a5d-b9f2-cf8ee5fadfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f4d1f4-04e5-407d-8071-ce24987d28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_ebay_licit_arveres_among_us_mcnuggets","timestamp":"2021. június. 08. 07:33","title":"28 millió forintért kelt el egy falat csirkemell, mert hasonlít egy videojátékos karakterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres egy nemzeti válogatott. ","shortLead":"A fociban is hódít a big data, amely nemcsak azt tárja fel, miért maradt ki egy gól, hanem azt is, mitől lehet sikeres...","id":"20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08a7525a-f911-486c-898b-0002ed1028bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e615d90-dc0b-451f-9cbf-659aab42bba3","keywords":null,"link":"/360/20210608_foci_eb_big_data_Expected_Goal_Metrica_Footovision","timestamp":"2021. június. 08. 19:00","title":"A válogatottban nem villogni kell – ez a tudományos tétel a foci-Eb-n is érvényes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nem lepődött meg az ügyész vádbeszédén, de azt mondja, emelt fővel várja a folytatást. ","shortLead":"A zenész nem lepődött meg az ügyész vádbeszédén, de azt mondja, emelt fővel várja a folytatást. ","id":"20210609_Galambos_Lajos_vad_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3687e19-cc11-47ba-aa32-b4ce12387aa5","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Galambos_Lajos_vad_ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 09. 09:51","title":"Galambos Lajos: Még szerencse, hogy Magyarországon már eltörölték a halálbüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is meglepően nagy lehet.","shortLead":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is...","id":"20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c1804-f22e-42b7-97bd-129c05cfda7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","timestamp":"2021. június. 08. 10:03","title":"Mit szólna egy 37 centis kijelzőjű tablethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert.","shortLead":"126,8 milliárd forintból újítanak fel 29 kilométert.","id":"20210609_bekescsaba_lokoshaza_legdragabb_vasut_meszaros_lorinc_strabag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66fa0cd-8bdf-41ac-b555-0998a1e05ad4","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_bekescsaba_lokoshaza_legdragabb_vasut_meszaros_lorinc_strabag","timestamp":"2021. június. 09. 12:39","title":"Kilométerenként 4,36 milliárdért dolgozik az ország legdrágább vasútvonalán Mészáros cége és a Strabag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen hozott korábbi ítéletet, így az 1995-ös srebrenicai vérengzés végrehajtásával vádolt extábornok élete végéig rács mögött marad. Bár az egykori főtiszt valószínűleg több életfogytig tartó büntetést is megszolgált, az ítélet nem volt egyhangú, a testület elnöke különvéleményt fogalmazott meg, szerinte Mladics nem felelős a mintegy 8000 muszlim haláláért.","shortLead":"Az ENSZ illetékes törvényszéke érvényben hagyta a boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka, Ratko Mladics ellen...","id":"20210609_ratko_mladics_haga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d6150e4-5778-4c73-aaaf-dfcc6f9c61b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d682279-7a08-416a-b878-b13e1962a252","keywords":null,"link":"/vilag/20210609_ratko_mladics_haga","timestamp":"2021. június. 09. 15:00","title":"Ezért marad élete végéig rács mögött Bosznia mészárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]