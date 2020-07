Tizenöt nap alatt hetedszer romlik el valami a Budapest-Cegléd vasútvonalon - írtuk meg nemrég, majd aznap nyolcadszor is műszaki hiba volt ugyanott. Aztán másnap kilencedszer is. Ekkor jött az ötlet: nézzük meg, melyik vasútvonala az Magyarországnak, ahol 2020-ban a leggyakrabban volt meghibásodás. A Mávinform Facebook-oldalán bármeddig vissza lehet görgetni, ráadásul ott a GYSEV leállásait is gyűjtik, ez alapján készült el a mi listánk.

© MTI

A szabályok a következők voltak:

2 pontot ér, ha egy óránál nagyobb késések vannak egy hiba miatt, vagy több járat kimarad. Minden további óra 1-1 pont.

1 pontot ér, ha egy óránál rövidebb a késés,

fél pont jár, ha csak egy vonatpár marad ki.

A baleset miatti leállásokat nem vettük figyelembe, ezeket nem a vasúton kell számon kérni.

Ugyanígy nem számítanak az olyan leállások sem, amelyeknek az oka valamilyen extrém időjárási esemény, mint például ha fa dől a sínre, vagy a nagymarosi sárlavina. Bevettük viszont a számításba a havazás miatti leállást, hiszen az nem számít extrém időjárásnak, ha esik pár centi hó.

A vonalak listáját a MÁV hivatalos besorolásából vettük át, vagyis például egy monori meghibásodás a Budapest-Záhony vonalhoz tartozik, nem a Cegléd-Szeged vonalhoz, hiába jár a legtöbb ottani vonat Budapest-Szeged távon. Ha azonban a MÁV több vonalra is kiírja a hibát, akkor mindnél beleszámoljuk.

2020 első félévét néztük át, hogy aztán az év végén teljes éves listát készítsünk.

Sajnos ennek a számításnak vannak korlátai, a legfontosabb közülük az, hogy nem látszik, mennyire gyorsan javították a hibát. Az sem derül ki minden esetben, hogy egy-egy járat kimaradásának mi az oka - megesett például, hogy a Mávinformon kiírták a technikai hibát, kommentelők viszont azt állították, hogy azért nem indulhatott a vonat, mert nem volt jegykezelő rajta.

JANUÁR

1. Budapest-Cegléd-Záhony 9,5 pont

1. Budapest-Székesfehérvár-Gyékényes 7,5 pont

3. Budapest-Újszász-Szolnok-Lőkösháza 6 pont

4. Budapest-Hatvan-Miskolc-Sátoraljaújhely 5,5 pont

5. Budapest-Pécs 4,5 pont

Ha igaz lenne a babona, hogy az egész év olyan lesz, mint az első napja, akkor most arról írhatnánk, miért Európa legjobb vasútja a MÁV, január elsején ugyanis egy hiba sem volt. Egy nappal később viszont egy percen múlt, melyik lesz az év első meghibásodása: január 2-án reggel 6:33-kor kiderült, hogy egy műszaki hiba miatt nem indul a Nagykáta-Budapest személyvonat, egyetlen perccel az előtt, hogy Hatvan és Jászfényszaru között elromlott a biztosítóberendezés.

A nagyágyúk közül a Budapest-Székesfehérvár vonalon január 3-án volt az első meghibásodás, a Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonalon viszont az év első hat napja lement hiba nélkül, Budapest és Vác között pedig január 10-ig nem volt semmi baj.

Két nagy elővárosi vonal, a Budapest-Záhony és a Budapest-Gyékényes szinte fej fej mellett zárta az év első hónapját. Egész máshogyan értek el azonban ide: a gyékényesi vonalon kevesebb, de nagyobb leállást eredményező hibák voltak, míg a záhonyin (főleg a monori és ceglédi elővárosi járatokon) több alkalommal esett ki egy-egy vonat a menetrendből.

Az év legfurcsább hibája különdíjat talán már január 13-án kioszthattuk: egy vonat Kelenföldnél úgy állt meg, hogy a tilos jelzést adó bejárati jelzőn három méterrel túlcsúszott. Balesetveszélyes helyzet nem alakult ki, de mivel ilyenkor kötelező lefolytatni egy hatósági vizsgálatot, 75 perc múlva mehetett tovább a vonat.

Az év egyik legrosszabb napja is ebben a hónapban volt: január 22-én nyolc különböző vonalon is borult a menetrend. Ilyenkor joggal gyanakodhatunk az időjárásra - aznap nagy köd és néhol ónos eső volt, 0-5 fok közötti hőmérséklettel.

És egy kimondottan pozitív érdekesség: a Budapest-Győr-Rajka/Hegyeshalom vonalon, amely pedig az ország egyik legforgalmasabbja, majdnem összejött a tökéletes hónap, egyetlen vonat hibásodott csak meg.

FEBRUÁR

1. Budapest-Vác-Szob 9 pont

2. Budapest-Záhony 8 pont

2. Budapest-Lőkösháza 8 pont

januártól összesítve:

1. Budapest-Záhony 17,5

2. Budapest-Lőkösháza 14

3. Budapest-Sátoraljaújhely 11,5

3. Budapest-Szob 11,5

5. Budapest-Gyékényes 8,5

5. Budapest-Pécs 8,5

Amilyen jó volt a győri vonalon a január, annyira bizarr hibával indult a február: 1-jén azt a hírt tette közzé a MÁV, hogy a kivitelező nem fejezte be időben a pályafelújítást, ezért egy vágányon tovább tart a vágányzár. Mentségükre legyen mondva, három órával később már kész is volt a felújítás.

Az Esztergomból a Nyugati pályaudvarra tartó, Rákosrendezőnél 2020. február 4-én kisiklott Z72-es jelzésű vonat © MTI / Mihádák Zoltán

Február 4-én aztán csak a szerencsén múlt, hogy nem lett nagyobb baj: egy esztergomi vonat Rákosrendezőnél kisiklott, valószínűleg azért, mert síntörés miatt elromlott egy váltó, de a 150 utas közül senki nem sérült meg.

A Budapest-Újszász-Békéscsaba-Lőkösháza vonal február 12-én egy nap alatt majdnem az élre ugrott: hajnalban egy személyvonat nem indult el Nagykátáról Budapestre, reggel Szajolnál elromlott a biztosítóberendezés, este pedig Békéscsaba és Kétegyháza között történt meg ugyanez. De az első hely átvételéhez ez sem volt elég, a záhonyi vonalon annyiszor maradt ki hajnalban egy-egy személyvonat.

A dél-balatoni vonal viszont a januári második hely után lecsúszott, egy jókora meglepetéssel: az egész hónapban egyetlen hiba történt ott.

Úgy tűnt, hogy a dobogó legalsó fokára gond nélkül jön fel a Budapest-Miskolc-Sátoraljaújhely vonal, annyi apróbb meghibásodás történt, de hatalmasat hajrázott a váci vonal, így osztozkodniuk kellett a harmadik helyen: 28-án két járat is kimaradt, nem részletezett műszaki ok miatt, egy harmadik mozdonya tönkrement, mögötte feltorlódott a többi, 29-én pedig a felsővezetéket kellett javítani.

Ez a hónap azonban nem annyira a MÁV hibáiról szólt, sokkal inkább a viharok miatt leszakadt vezetékek, sínre dőlt fák és a piros ellenére a sínre hajtó autósok okoztak késéseket. Ács és Nagyszentjános között egy alkalommal valaki elvágta a biztosítóberendezés kábelét, de az is megtörtént, hogy Tápiószecsőnél valaki egy fémhordót tett a sínre, ami tönkretette a mozdonyt.

MÁRCIUS

1. Budapest-Sátoraljaújhely 13 pont

2. Budapest-Záhony 9,5 pont

3. Budapest-Pécs 7,5 pont

januártól összesítve:

1. Budapest-Záhony 27

2. Budapest-Sátoraljaújhely 24,5

3. Budapest-Lőkösháza 20,5

4. Budapest-Pécs 16

5. Budapest-Vác 14

Március 24-ig kellett várni, de csak megérte: 2020-ban első - és eddig egyetlen - alkalommal adták ki a hírt, ezúttal Pécs környékén több állomásról is, hogy tönkrement a váltó a havazás miatt.

A dél-balatoni vonal még lejjebb csúszott a listán, a januári második hely és a majdnem hibapont nélküli február után tökéletes március jött össze ott. Szintén meglepően jó volt a helyzet a váci vonalon, ott csak 2,5 hibapont gyűlt össze.

Kisebb problémák voltak már korábban is a Debrecen-Mátészalka vonalon, március 4-én azonban erősen szállt be az év legkellemetlenebb hibáinak külön versenyébe: egy személyvonat mozdonyában Hodászon tűz ütött ki - igaz, szerencsére senki nem sérült meg. A Debrecen környéki kisebb vasútvonalakon amúgy sem volt nagy hónap a március, sok apróbb leállás, késés nehezítette a közlekedést.

Másutt voltak ismétlődő hibák is. Március 2-án például elromlott egy sorompó Gödöllő és Isaszeg között, megjavították gyorsan, majd 8-án újra tönkrement. 9-én pedig újra, ez után 30-án még egyszer. De ezen a vonalon amúgy is sok biztosítóberendezés-hiba volt, főleg a budapesti agglomerációban, így simán jött fel az összetett második helyre.

Az első hely hatalmas előnnyel mégis a Budapest-Záhony vonalé volt. Néhány nagyobb késés mellett annyiszor maradt ki egy-egy járat, hogy sorra kerültek a fél pontok ide, megingathatlatlannak tűnt az elsőség - de tévedés volt azt gondolni, hogy ez így is marad.

ÁPRILIS

1. Budapest-Sátoraljaújhely 21,5 pont

2. Budapest-Pécs 9,5 pont

3. Budapest-Záhony 4,5 pont

januártól összesítve:

1. Budapest-Sátoraljaújhely 46

2. Budapest-Záhony 31,5

3. Budapest-Pécs 25,5

4. Budapest-Lőkösháza 23

5. Budapest-Szob 17

Óriásit fordított a sátoraljaújhelyi vonal: 6-án már átvette a vezetést, stílszerűen azzal, hogy Pécel és Isaszeg között elromlott a biztosítóberendezés. A következő két napban ugyan visszaelőzött a záhonyi vonal: egy kimaradt monori vonatpárral és egy tönkrement biztosítóberendezéssel, de a sátoraljaújhelyi hibalistája verhetetlen volt: egy hónap alatt ötször romlott el a sorompó Isaszeg és Gödöllő között, április 30 napja közül 15-ben volt valami hiba azon a vonalon, 15-ben nem.

Feljött a dobogóra a pécsi vonal is: a hónap első 11 napjában hatszor is volt ott meghibásodás, miközben a lőkösházi vonal problémamentes volt, így lecsúszott a harmadik helyről.

Április 15-én Balatonszentgyörgy mellett elromlott egy biztosítóberendezés. Ez azért is volt érdekes, mert a dél-balatoni vonalon február 19-e óta ez volt az első meghibásodás, azaz majdnem két hónap lement hiba nélkül. Igaz, miután megszerelték, ugyanaznap másodszor is tönkrement, másnap reggel pedig egy mozdony kezdett el füstölni.

© MTI

Az alsóbb régiókban eközben lassan, de biztosan megindult felfelé a listán a Debrecen-Mátészalka vonal. Pedig a télen még alig gyűjtött össze hibapontokat, de március-áprilisban annyi járműmeghibásodás vagy más műszaki hiba történt, hogy bekerült a Top10-be is.

A “jó, erre nem számítottunk induláskor” különdíj győztese is áprilisi, természetesen ez nem a MÁV hibája: 26-án a Budapest-Dunaújváros vonal leállt, mert Adonynál egy birkanyáj legelészett a síneken.

MÁJUS

1. Budapest-Sátoraljaújhely 15 pont

2. Budapest-Záhony 7 pont

2. Budapest-Pécs 7 pont

januártól összesítve:

1. Budapest-Sátoraljaújhely 61

2. Budapest-Záhony 38,5

3. Budapest-Pécs 32,5

4. Budapest-Lőkösháza 27,5

5. Budapest-Szob 19,5



Eltelt egy hét hiba nélkül a sátoraljaújhelyi vonalon! Április 30-a után sehol egy rossz sorompó, sehol egy hibás biztosítóberendezés napokon át, legközelebb csak május 7-én tört le Szeginél egy mozdony áramszedője. Arra pedig egészen 27-ig kellett várni, hogy tönkremenjen az isaszegi fénysorompó.

Ennek ellenére ez a vonal magabiztosan növelte tovább az előnyét, néha egy letört áramszedővel, még gyakrabban pedig azzal, hogy valahol Budapest elővárosaiban elromlott a biztosítóberendezés. Ezt a szakaszt amúgy épp felújítják, az idei legproblémásabb részen tavaly pótlóbuszok jártak, amíg tartottak a munkák, a költségvetése egyelőre 173 milliárd forintnál jár.

A győri vonalon még több idő telt el problémamentesen: ott március 26-a és május 11-e között nem volt semmilyen gond. Ugyan az ország egyik legnagyobb forgalmú vonaláról van szó, a hibalista élére kerülni esélye sem volt, ahogy a nemrég felújított Budapest-Esztergom vonalnak sem.

JÚNIUS

1. Budapest-Záhony 25,5 pont

1. Budapest-Pécs 25 pont

3. Budapest-Sátoraljaújhely 18 pont

A nyár úgy kezdődött, hogy június 1-jén délelőtt Isaszegnél elromlott a sorompó. Majd másodikán is. 5-én aztán óriási meglepetés történt: nem Isaszegnél, hanem kicsivel arrébb, Gödöllő-Állami telepek megállóhelynél hibásodott meg egy sorompó.

A záhonyi vonalnak óriási volt a lemaradása, de ebben a hónapban elkezdte ledolgozni a hátrányát. Már június 7-8-án összejött két nap alatt négy hiba, de június 18-án elkezdődött a felújítás a Nyugati pályaudvar mellett, és ettől majdhogynem napi szintűek lettek a problémák. Az egy hónap alatt 25,5 hibapont ebben az évben a havi rekord - de majdnem megközelítette a pécsi vonal, annyiszor ment tönkre ott biztosítóberendezés.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Az igazán kínos nap június 22-e volt: ekkor úgy romlott el egy váltó a Nyugati pályaudvarnál, hogy egyszerre lettek egy-másfél órás késések a záhonyi, a váci, a veresegyházi, az esztergomi és a lajosmizsei vonalon is. Ha viszont nem csak egy vonalat nézünk, hanem a teljes országot, akkor június 28-a volt az év eddigi legrosszabb napja a vasúton, 11 különböző meghibásodást jelentettek aznap. Néhány berendezés ismét elromlott a pécsi vonalon, a Városligetnél meghibásodott egy váltó, és - tegye mindenki a szívére a kezét - nem működött az isaszegi sorompó.

Így az év felénél - a nyári nagy hőségek és a téli havazások előtt - az állás a következő:

1. Budapest-Sátoraljaújhely 78

2. Budapest-Záhony 64

3. Budapest-Pécs 57,5

4. Budapest-Lőkösháza 39,5

5. Budapest-Szob 24,5

6. Budapest-Gyékényes 23

7. Budapest-Lajosmizse 17,5

8. Székesfehérvár-Szombathely 15

9. Hatvan-Szolnok 12,5

10. Budapest-Rajka/Hegyeshalom 11,5

Összességében azt elmondhatjuk:

a magyarországi vasútvonalak jelentős részén nincs elviselhetetlenül sok késés vagy járatkimaradás. A baj az, hogy van néhány gócpont, ahol fájóan sok a hiba.

Érdemes megnézni a számokat: az ország 79 működő vasútvonala közül 38-on nem volt semmilyen fennakadás az idei első félévben, köztük olyan nagyobb vonalon sem, mint a GYSEV és a MÁV közös Szombathely-Nagykanizsa vonala. De összesen 433 hibapontot osztottunk ki, ebből 199,5-öt három nagy forgalmú, részben budapesti elővárosi vonalon, a miskolc/sátoraaújhelyin, a cegléd/záhonyin, és a pécsin. A szégyenlista első tíz helyezettje összesen 343 hibapontot kapott, az összes többi vasútvonal együtt 90-et. Vagyis aki azt mondja, hogy nincs sok gond, annak igaza van, aki azt állítja, hogy a vasút minden problémája ellenére sok helyen az egyik legmegbízhatóbb közlekedési eszköz, annak is - de annak is, aki azt emeli ki, néhány nagy forgalmú vonalon nagy bajok vannak.