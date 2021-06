Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett mérgező anyagokat is tartalmazhatnak.","shortLead":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett...","id":"20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f76f496-6b43-4db9-8182-f9da171d0ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","timestamp":"2021. június. 16. 13:31","title":"WHO: Súlyos veszélyt jelent a gyerekek egészségére az elektronikai hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus segítsen megállítani a koronavírus elszaporodását a szervezetben.","shortLead":"A Yale Egyetem kutatóinak vizsgálata szerint a megfelelő időzítés lehet a kulcs ahhoz, hogy a náthát okozó rhinovírus...","id":"20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31948e81-4442-4032-8b68-d6d9250838fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3dacb3-fd1f-43fb-8d11-fc64d400663b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_natha_rhinovirus_koronavirus_interferon_stimulalt_gen","timestamp":"2021. június. 16. 20:03","title":"Új felfedezés: megállíthatja a nátha a koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal, sem pedig a vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos hirdetések nem jelenhetnek meg. És a politikai tartalmak sem.","shortLead":"A YouTube kezdőoldalán, valamint a mobilos alkalmazás legtetején mostantól sem az alkohollal, sem a szerencsejátékkal...","id":"20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb90f052-9120-4b4d-b085-97646185b1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c93124-2edc-4e90-9f89-96cacb45b6f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_youtube_hirdetesi_felulet_szerencsejatek_alkohol_politikai_reklam","timestamp":"2021. június. 15. 17:03","title":"Kitiltja a politikát a legértékesebb hirdetési felületéről a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla valamennyi képét vagy közülük a nekünk tetszőket letölthessük.","shortLead":"Az alábbi Chrome-bővítménynek köszönhetően néhány kattintást kell csupán tennünk ahhoz, hogy egy Pinterest tábla...","id":"20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bff2e94-44b7-493e-af38-0a69b11c0a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe7958f-b239-4350-8ca7-5aa93d6a5936","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_chrome_bovitmeny_pinterest_tabla_osszes_kepenek_letoltese","timestamp":"2021. június. 17. 10:03","title":"Egyszerűen letöltheti egy Pinterest-tábla összes képét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc7e94f-f06b-493c-8c40-c916396fa54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8554c28-1fb6-4023-9659-90f3903f223f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_Marabu_Feknyuz_Az_ellenzek_es_a_portugalok","timestamp":"2021. június. 15. 20:05","title":"Marabu Féknyúz: Az ellenzék és a portugálok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","shortLead":"Bejött az amerikai rendőrség trükkje, hogy maga látta el üzenetküldő alkalmazással a világ bűnözőit.","id":"20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=157f7f3f-e788-4233-8a6f-e1386d07dbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbbf427-9fdd-4210-bd78-a8c1768a13ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_titkositott_uzenetkuldo_appok_mobilok_bunozes_encrochat_anom","timestamp":"2021. június. 16. 15:33","title":"13 embert fogtak el, 200 millió forintot foglaltak le a magyar rendőrök az FBI trükkjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","shortLead":"Vereséggel kezdtük az Európa-bajnokságot.","id":"20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f063925-c8e3-43d8-b747-d6fd98396a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eca4d12-7758-44f6-a38a-5683ff29fa40","keywords":null,"link":"/sport/20210615_A_vege_sima_lett_MagyarorszagPortugalia_03","timestamp":"2021. június. 15. 20:06","title":"A vége sima lett, Magyarország-Portugália: 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]