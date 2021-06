Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem az államnak, a Lázár János által felügyelt birtokot is alapítványba szervezték ki.","shortLead":"Jól megy a Mezőhegyesi Ménesbirtok szekere, amit 44 milliárd adóforintokból történt feltőkésítés is húz. Már nem...","id":"20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8d6e33-115a-482f-bb88-71c75855c434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1979d8b2-7f51-4c25-b4bb-0a660c1bc2de","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_Hatalmas_nyereseg_az_adoforintokkal_kitomott_majd_kiszervezett_menesbirtokon","timestamp":"2021. június. 23. 13:11","title":"Hatalmas nyereség az adóforintokkal kitömött, majd kiszervezett ménesbirtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is lesz egy különleges, némiképp egyszerűsített S verzió.","shortLead":"A Windows 11-gyel igazi nagy operációsrendszer-frissítés elé nézünk. Az új rendszer mellett – jó eséllyel – ezúttal is...","id":"20210623_windows_11_se_verzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7949e2f1-b7d8-4bc8-9de3-84584d4b6675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe317f1d-e2d0-49ab-a2f6-f5bfb12ba23c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_windows_11_se_verzio","timestamp":"2021. június. 23. 11:03","title":"Különlegesen egyszerű verzió is jöhet a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön publikálja az utolsó példányt.","shortLead":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön...","id":"20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9384a-b446-45fb-beef-ea210177cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:12","title":"Lefejezték, vége a legnagyobb hongkongi demokráciapárti lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló fertőzöttek 20 százaléka kapott védőoltást korábban. ","shortLead":"Tíz fertőzött tizenötnek adja tovább a vírust Izraelben, ahol megjelent a delta variáns is. Az orvosi kezelésre szoruló...","id":"20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9edb41-8c31-4880-a8ce-de8786c05a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993775d9-d7c4-411b-a7dd-2976a4d2b070","keywords":null,"link":"/vilag/20210623_izrael_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 23. 15:50","title":"Elérte az ötödik járványhullám Izraelt, az oltás ellenére is sokaknak kell orvosi segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","shortLead":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","id":"20210624_miami_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eadafe-6644-4f05-9e10-75b49c538b95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_halalos_aldozat","timestamp":"2021. június. 24. 18:33","title":"Legalább egy halálos áldozata van a miami épület összeomlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki, hogy újabb kétoldalú megállapodást kötött a kormány.

","id":"20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5241ae1-4290-4ef6-a0ef-20fb64566f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b14034f-2b7a-42e4-8226-970a5a1b2388","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_koronavirus_jarvany_vedettsegi_igazolvany_kazahsztan","timestamp":"2021. június. 23. 08:39","title":"Újabb országban fogadják el a magyar védettségi igazolványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","shortLead":"A Vízügyi Igazgatóság már vitt a partra vízforgató berendezéseket, de a sportolók meg tudnák gyorsítani a folyamatot.","id":"20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b38ca-f325-411c-b1a4-ecb4e8f1b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461f8b06-302a-4dd3-a4f5-edbd0086f631","keywords":null,"link":"/zhvg/20210622_jet_ski_velencei_to_halpusztulas","timestamp":"2021. június. 22. 21:19","title":"40 jet-skivel kavarnák fel a Velencei-tó vizét, hogy oxigénhez jussanak a halak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81543380-cb57-4c70-a0ea-f39edd990911","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Balaton zenekar vezetője, Víg Mihály két nagy példaképét idézi meg különleges környezetben, nem a megszokott módon.","shortLead":"A Balaton zenekar vezetője, Víg Mihály két nagy példaképét idézi meg különleges környezetben, nem a megszokott módon.","id":"202124_koncert__hangkolteszet_ady_endre_vs_cseh_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81543380-cb57-4c70-a0ea-f39edd990911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0897ca21-f0c5-4fdb-9982-a486a140ba11","keywords":null,"link":"/360/202124_koncert__hangkolteszet_ady_endre_vs_cseh_tamas","timestamp":"2021. június. 24. 10:00","title":"Menjen ki Óbudára: Ady, Cseh Tamás és Víg Mihály együtt szól a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]