[{"available":true,"c_guid":"c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például a Békemenet mögött álló CÖF-CÖKA felpörgetett gyurcsányozása: Civil Igazságtételi Bizottsággal és Őszödről szóló vándorkiállítással is készülnek.","shortLead":"Már népszerűsítik a Fidesz politikusai az október 23-i újabb Békemenetet. A vonulásnak több apropója is van, például...","id":"20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5df6109-6ff7-4947-add4-ab293850fb58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f71068-a1d7-4943-a9d3-3e00c6ef57f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_Felvonulok_fideszesek_Bekemenet","timestamp":"2021. június. 25. 13:16","title":"Felvonulók kérték, fideszesek promózzák az újabb Békemenetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is vizsgálódik.","shortLead":"A szövetség a magyarok Portugália és a Franciaország elleni meccsei után a müncheni Eb-találkozón történtek miatt is...","id":"20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=121e8669-573d-4484-8ef8-3165974add47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce88b61-14b2-41fb-80a5-971fafeb2e4f","keywords":null,"link":"/sport/20210625_fegyelmi_eljaras_magyar_szurkolo_homofob_rigmus","timestamp":"2021. június. 25. 14:55","title":"Fegyelmi eljárást indított a magyar szurkolók homofób rigmusai miatt az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","shortLead":"Még a szaküzletekben kapható töltők között is találtak veszélyeset.","id":"20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae72d3e8-4eaa-4e81-97d1-edd634c3ea12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34b424-b091-4a19-a0dd-a6eb3a33ee67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_itm_termekteszt_usb_toltok_raznak","timestamp":"2021. június. 25. 10:05","title":"Figyelmeztet az ITM: áramütést okozhat tízből hat USB-töltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon várhatóak viharok.","shortLead":"Délutántól lehetnek heves zivatarok a Dunántúlon, este a déli megyékben és az Alföldön, majd Észak-Magyarországon...","id":"20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfc63551-f9cb-43de-aec8-797c1731e100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a6fb-8912-466b-9a6f-6c21ba3dc18e","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_vihar_lehules_narancsarga_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 25. 05:37","title":"Viharokkal érkezik a lehűlés, kiadták a narancsárga veszélyjelzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában elmondták neki, hogy \"kívül tágasabb\". A magyar miniszterelnököt csak két kollégája vette védelmébe.","shortLead":"Szokatlanul kemény bírálatokat kapott Orbán Viktor az uniós csúcson a homofóbtörvényről, többen is különböző formában...","id":"20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bfd7900-1ed5-4707-b9da-b9360e07e42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f77451-29eb-424d-bab9-765ab8481518","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Az_EUbol_valo_kilepest_ajanlgatjak_Orbannak_a_miniszterelnok_az_EUcsucson","timestamp":"2021. június. 24. 22:29","title":"Az EU-ból való kilépést ajánlgatják Orbánnak kollégái az EU-csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába álljon. Pedig éppen egy ilyen kártevőt fedeztek fel nemrégiben.","shortLead":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába...","id":"20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35aa8e-f10d-4b3a-8157-213c1393af56","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","timestamp":"2021. június. 25. 08:03","title":"A torrentezőket, netes letöltőket támadja egy új vírus – igazságot oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"Szűcs Ágnes - Arató László","category":"eurologus","description":"Most már van elég uniós kormány, hogy megszavazza az uniós támogatások felfüggesztését Magyarországon. A brüsszeli EU-csúcsot is uralta a magyar melegellenes törvény, és Orbán Viktor mellett csak két miniszterelnök állt ki - még a cseh és a szlovák sem.","shortLead":"Most már van elég uniós kormány, hogy megszavazza az uniós támogatások felfüggesztését Magyarországon. A brüsszeli...","id":"20210625_Magyarorszag_kizaras_elszigetelt_forrasmegvonas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e23278-5951-4d76-aaff-ad6064a51c22","keywords":null,"link":"/eurologus/20210625_Magyarorszag_kizaras_elszigetelt_forrasmegvonas","timestamp":"2021. június. 25. 15:15","title":"Magyarországot az EU-ból kizárni nem lehet, de nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán teljesen elszigetelte magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b994c1b0-23ee-47be-b173-ddfbbc3b1300","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat méter mélyre ereszkedtek érte.","shortLead":"Hat méter mélyre ereszkedtek érte.","id":"20210624_Tuzoltok_huztak_ki_a_kismacskat_a_plebania_kutjabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b994c1b0-23ee-47be-b173-ddfbbc3b1300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31cd77fd-8f70-45e7-8683-052fd91027df","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_Tuzoltok_huztak_ki_a_kismacskat_a_plebania_kutjabol","timestamp":"2021. június. 24. 07:33","title":"Tűzoltók húzták ki a kismacskát a plébánia kútjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]