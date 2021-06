Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek a magyar–német mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az UEFA tilalma nyomán az egész stadion nem öltözhetett a nemi kisebbségeket jelképező színekbe. Függetlenül attól, hogy várható volt a magyar kormány sértődött reakciója. ","shortLead":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek...","id":"20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff5027-a588-4d03-b25c-125718bfd7ba","keywords":null,"link":"/360/20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","timestamp":"2021. június. 24. 07:35","title":"Die Presse: A melegséget el kell fogadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc4f8ba-93e8-4e79-9b60-ce67d99c45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglepő szabadalmat nyújtott be a Xiaomi egy olyan eszközre, amely hangot használna az okostelefonok és egyéb elektronikus eszközök töltésére.","shortLead":"Meglepő szabadalmat nyújtott be a Xiaomi egy olyan eszközre, amely hangot használna az okostelefonok és egyéb...","id":"20210625_xiaomi_szabadalom_hanggal_toltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc4f8ba-93e8-4e79-9b60-ce67d99c45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d724a94-b1fb-41cd-89ac-7ee658b98c10","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_xiaomi_szabadalom_hanggal_toltes","timestamp":"2021. június. 25. 09:03","title":"Ilyen még nem volt: hanggal töltené a jövő telefonjait a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra érzékeny kormány érzékenyít, a közjóra érzéketlen kormány érzéketlenít. Vélemény.","shortLead":"A másság iránti intolerancia teszi boldogtalanná és boldogtalanítóvá a felnőtt kor felé tartó utódainkat. A közjóra...","id":"20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0acd123-2194-4c98-aabe-6f531c121c46","keywords":null,"link":"/360/20210626_Revesz_Sandor_A_gyerekbantalmazo_kormany","timestamp":"2021. június. 25. 11:00","title":"Révész Sándor: A gyerekbántalmazó kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3 összehajtható készülékek sorozatgyártását.","shortLead":"Bár a bejelentés ideje még nem hivatalos, sokat elárul, hogy a Samsung már megkezdte a Galaxy Z Fold3 és Galaxy Z Flip3...","id":"20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bc4cc57-6677-497f-91f3-b35ea6c03700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc077aba-bd1d-413c-837c-427d964f3de1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_samsung_galaxy_zfold3_es_zflip3_sorozatgyartas","timestamp":"2021. június. 25. 10:03","title":"Már gőzerővel gyártják a Samsung új telefonjait – mutatjuk, mit tudnak majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába álljon. Pedig éppen egy ilyen kártevőt fedeztek fel nemrégiben.","shortLead":"Sok mindenre számítunk egy rosszindulatú programtól, de arra a legkevésbé, hogy a kalózoldalak látogatásának útjába...","id":"20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3374c645-104b-41dd-a841-b2534d4bc987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db35aa8e-f10d-4b3a-8157-213c1393af56","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_vigilante_malware_kalozoldalakat_blokkol","timestamp":"2021. június. 25. 08:03","title":"A torrentezőket, netes letöltőket támadja egy új vírus – igazságot oszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és korlátozott idejű védettség miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint mindenkinek szüksége lehet újabb és újabb oltásokra a mutánsok és...","id":"20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=633433d4-17cc-46d8-871b-63483fc10a46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b3891-7667-45f1-9298-1f4d458c895d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_emlekezteto_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:17","title":"Évente emlékeztető oltást kaphatnak a koronavírus által leginkább veszélyeztetett emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","shortLead":"A szupersportos típusból alig több, mint 500 példány hagyta el a gyártósort.","id":"20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf412f05-57af-4ef3-8d3d-5d4ff0aeb846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba79d64c-ae46-4a88-8326-e367d6c2675f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_a_dtm_hoskorszakaba_repit_vissza_ez_az_alig_hasznalt_elado_mercedes","timestamp":"2021. június. 24. 06:41","title":"A DTM hőskorszakába repít vissza ez az alig használt eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]