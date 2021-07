Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0bda15c8-e5ea-4ccb-ad0d-19b9a58c8193","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tűzoltók estére megfékezték a lángokat.","shortLead":"A tűzoltók estére megfékezték a lángokat.","id":"20210705_meh_telep_salgotarjan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bda15c8-e5ea-4ccb-ad0d-19b9a58c8193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcca453-0da3-4fb8-947e-9e4998d3aa51","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210705_meh_telep_salgotarjan","timestamp":"2021. július. 05. 05:40","title":"Tűz volt egy salgótarjáni MÉH-telepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b99378a-546c-4e0f-919f-d44edea169ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét. ","shortLead":"Richard Donner 91 éves volt, számos műfajban bizonyította tehetségét. ","id":"20210706_Meghalt_a_Superman_es_a_Halalos_fegyverfilmek_rendezoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b99378a-546c-4e0f-919f-d44edea169ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c20b99-8c67-47d9-a1c7-1c57368eedc2","keywords":null,"link":"/kultura/20210706_Meghalt_a_Superman_es_a_Halalos_fegyverfilmek_rendezoje","timestamp":"2021. július. 06. 10:14","title":"Meghalt a Superman és a Halálos fegyver-filmek rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német Lieven L. Litaer lefordított a földönkívüliek nyelvére.","shortLead":"Nemsokára klingonul is olvashatják a Star Trek-rajongók az Alice Csodaországban című meseregényt, amelyet a német...","id":"20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d748d684-d4c0-4be3-b4f8-b698e83e0ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f377c-0d8d-4e92-9bd7-fc98c6a749a7","keywords":null,"link":"/kultura/20210704_Star_Trekrajongok_figyelmebe_klingon_nyelven_is_olvashato_az_Alice_Csodaorszagban","timestamp":"2021. július. 04. 15:29","title":"Star Trek-rajongók figyelmébe: klingon nyelven is olvasható az Alice Csodaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek el a nyugdíjasoktól.","shortLead":"A Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) szerint csak az utóbbi hat évben több száz milliárd forintot vettek...","id":"20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c32b54-f7b7-4af7-9c09-1e2efa9fe73f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_nyuszet_nyugdij_inflacio","timestamp":"2021. július. 05. 08:02","title":"50 ezer forintos gyorssegélyt kérnek az átlagnyugdíjnál kevesebből élőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8f7f6c-a624-46a0-84c2-af5d6127922a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az Audi remek 5 hengeres motorjával szerelt új Formentort, de előtte még meghajtottuk a legerősebb Leont, és egy őrült elektromos terepjáróval ugrattunk is egy nagyot.","shortLead":"Kipróbáltuk az Audi remek 5 hengeres motorjával szerelt új Formentort, de előtte még meghajtottuk a legerősebb Leont...","id":"20210706_csigaver_helyett_bikaver_a_vw_spanyol_jatszoteren_izgalmas_cuprakkal_szaguldottunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb8f7f6c-a624-46a0-84c2-af5d6127922a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb79f75e-be27-4cc7-9dc4-363e40328241","keywords":null,"link":"/cegauto/20210706_csigaver_helyett_bikaver_a_vw_spanyol_jatszoteren_izgalmas_cuprakkal_szaguldottunk","timestamp":"2021. július. 06. 06:41","title":"Csigavér helyett bikavér: a VW spanyol játszóterén izgalmas Cuprákkal száguldottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e467dba9-6009-4296-b2dc-58fd018ffb96","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hotdogevés tavalyi királya a saját rekordját döntötte meg: 76 hotdogot evett meg.","shortLead":"A hotdogevés tavalyi királya a saját rekordját döntötte meg: 76 hotdogot evett meg.","id":"20210705_Egy_ideig_nem_akar_majd_hotdogot_enni_ha_elolvassa_ezt_a_hirt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e467dba9-6009-4296-b2dc-58fd018ffb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd50fdc3-3cff-4f5e-b62b-b95ce50a8c28","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Egy_ideig_nem_akar_majd_hotdogot_enni_ha_elolvassa_ezt_a_hirt","timestamp":"2021. július. 05. 09:45","title":"Egy ideig nem akar majd hotdogot enni, ha elolvassa ezt a hírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.","shortLead":"38 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.","id":"20210704_hoseg_kanikula_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3806cf8-8af9-4736-8adb-4baf2b82933c","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_hoseg_kanikula_idojaras","timestamp":"2021. július. 04. 15:48","title":"A jövő héten megint kánikula várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: majorságkönyvtár, tilalomfa, hotelhiszti, kaszálás, Lopez.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6115d0-5f97-450b-a2b2-922449698e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d2c843-5756-4b06-81af-a607abab3f49","keywords":null,"link":"/360/20210702_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. július. 04. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya, ha a NER-ről van szó, már magát is utálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]