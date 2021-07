Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok, hogy berúgtuk a gólt” – mondta Peták István rákkutató.","shortLead":"A szoftver elsősorban abban segíthet, hogy az orvos célzott kezelést tudjon választani. „Nagyon boldog vagyok...","id":"20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f08f90f-3a26-4f1d-a840-5fb4bb8264ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53eb4af-9a2b-4d79-ae6a-139143677a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210706_petak_istvan_mesterseges_intelligencia_rakkutatas_daganat_gyogyszer_oncompass_medicine","timestamp":"2021. július. 06. 13:40","title":"Magyar kutatók bizonyították, hogy a mesterséges intelligencia a rákos betegeken is segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","shortLead":"A jegybankelnök szerint csak a hitelállomány bővülése miatt nem omlott össze a magyar gazdaság.","id":"20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff14df6-c62c-49e0-8064-00087a7a0b3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_matolcsy_valsagkezeles_ertekeles","timestamp":"2021. július. 05. 18:44","title":"Matolcsy György csak közepest adott a kormány válságkezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","shortLead":"A BKV szerint lehet klímát tenni a járművekbe, de a frankfurti közlekedési vállalat szerint nem.","id":"20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=543b0707-89b0-48dd-8842-36bccbd3dbd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941a493d-5514-417c-bf3f-593d56326b67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210705_frankfurti_villamosok_bkv_legkondi","timestamp":"2021. július. 05. 09:54","title":"Lehet, hogy légkondit sem lehet beszerelni a frankfurti villamosokba, amiket Budapest venne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint 500 ezer forint lesz a határ, ameddig mégis lehet majd névtelenül adományozni.","shortLead":"Orbán Balázs szerint 500 ezer forint lesz a határ, ameddig mégis lehet majd névtelenül adományozni.","id":"20210705_civil_szervezetek_nevtelen_adomany_500_ezer_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cedbaad2-064d-4e01-bcbf-0efb55e9411c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153283fb-366b-444f-a59c-2ade7138b99b","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_civil_szervezetek_nevtelen_adomany_500_ezer_forint","timestamp":"2021. július. 05. 11:26","title":"A kormány máris változtat a névtelen adományozást megtiltó rendeleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","shortLead":"Az M3 Competitionnél is gyorsabbnak ígérkező modellt már javában tesztelik a Nürburgringen.","id":"20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aaf98983-fa12-4271-8641-ed3d48119071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b1d4cb-e411-442f-a835-6a188a9bf79c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210705_videon_a_szupersportos_uj_bmw_m3_cs","timestamp":"2021. július. 05. 06:41","title":"Videón a szupersportos új BMW M3 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai Sunderland városban.","shortLead":"A japán Nissan egymilliárd fontos beruházás keretében gigagyárat épít részben akkumulátorok gyártására az angliai...","id":"20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6b850b-82ab-48ae-8d98-27395052c119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1675e42e-f498-4b20-ab32-7e68b21669ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_Akkumulatorgyarak_mentenek_meg_a_brit_autoipart","timestamp":"2021. július. 04. 16:07","title":"Akkumulátorgyárak mentenék meg a brit autóipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabadlábon védekezhet a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer liter olajat engedett a Ráckeve-Soroksári Dunaágba.","shortLead":"Szabadlábon védekezhet a férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy több ezer liter olajat engedett a Ráckeve-Soroksári...","id":"20210706_szigetszentmiklosi_olajszennyezes_gyanusitott_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77bcfe6b-054e-4878-9cbb-df756e1c34ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeeb3153-5536-4603-bfaf-c2db071454c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210706_szigetszentmiklosi_olajszennyezes_gyanusitott_vizsgalat","timestamp":"2021. július. 06. 12:47","title":"Nem vállalta a poligráfos vizsgálatot a szigetszentmiklósi olajszennyezés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze, így nem támaszkodik (annyira) a konkurens cégek megoldására. Hogy mi ez? A Brave Search, egy vadonatúj kereső, amelyet bárki kipróbálhat.","shortLead":"Amellett, hogy nem követi a felhasználók online tevékenységét, a megjelenített találatokat is maga állítja össze...","id":"20210705_brave_search_kereso_bongeszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24eec888-696b-48bc-8f79-758662b3e4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a47446-2d82-4a30-adc7-df9d1d771731","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_brave_search_kereso_bongeszes","timestamp":"2021. július. 05. 09:03","title":"Próbálja ki a Google helyett: elindult egy új kereső, ami kevésbé kíváncsiskodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]