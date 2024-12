Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39796731-fcf4-4c87-9291-0c4f4230d0f3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már a bérelt Limo-autók szabad helyeit is fel lehet kínálni albérletbe az Oszkár Telekocsin.","shortLead":"Már a bérelt Limo-autók szabad helyeit is fel lehet kínálni albérletbe az Oszkár Telekocsin.","id":"20241223_Alberlet-a-kozautozasban-a-Limoval-oszkarozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39796731-fcf4-4c87-9291-0c4f4230d0f3.jpg","index":0,"item":"121aec91-1496-45f7-9b94-59ee30d3e49a","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Alberlet-a-kozautozasban-a-Limoval-oszkarozas","timestamp":"2024. december. 23. 11:27","title":"Albérlet a közautózásban: a Limóval oszkározás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban az Állami Számvevőszék nem megfelelő gazdálkodásról írt a jelentésében.","shortLead":"Korábban az Állami Számvevőszék nem megfelelő gazdálkodásról írt a jelentésében.","id":"20241223_Gazdasagi-visszaelesek-miatt-nyomoz-a-NAV-a-Cseppko-Gyermekotthonban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1de11b-0906-410c-abf4-54633123c20a.jpg","index":0,"item":"c986d3d6-daf6-42a8-990b-ad4785273c53","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Gazdasagi-visszaelesek-miatt-nyomoz-a-NAV-a-Cseppko-Gyermekotthonban","timestamp":"2024. december. 23. 07:31","title":"Gazdasági visszaélések miatt nyomoz a NAV a Cseppkő Gyermekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére jól végződött a történet. ","shortLead":"Szerencsére jól végződött a történet. ","id":"20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7602c261-f858-4e86-b8e5-233c9b183c79.jpg","index":0,"item":"975b5cd1-c564-430b-ab53-96f8b25bf129","keywords":null,"link":"/elet/20241221_kutyamentes-katasztrofavedelem-fot","timestamp":"2024. december. 21. 15:22","title":"Mély kútba esett bele egy kutya Fóton, speciális tűztoltóegységet hívtak a megmentésére - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","shortLead":"A német kancellár azt ígérte, a törvény teljes erejével fognak válaszolni a történtekre.","id":"20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84a10f6d-b2ab-45fc-aa7e-10e4c15215d2.jpg","index":0,"item":"0258897e-9f5f-469a-ab80-b0143415433a","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-olaf-scholz-usa","timestamp":"2024. december. 21. 15:57","title":"Olaf Scholz Magdeburgba utazott, az Egyesült Államok felajánlotta a segítségét a karácsonyi vásárban történt tragédia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeac1c-d6c6-4f7b-a3d5-f881641a2923","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Demján Sándor új városrészt teremtett volna a Westend folytatásaként. A projekttel eddig kiváró örökösei most válaszút elé érkeztek, miután Lázár János 99 évre magánfejlesztőkre bízná a szomszédos állami ingatlanokat.","shortLead":"Demján Sándor új városrészt teremtett volna a Westend folytatásaként. A projekttel eddig kiváró örökösei most válaszút...","id":"20241223_hvg-demjan-sandor-orokosok-lazar-janos-westend-mini-dubai-central-park-granit-polus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81aeac1c-d6c6-4f7b-a3d5-f881641a2923.jpg","index":0,"item":"fd9448c0-deab-4f58-906c-5c42d9173977","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-demjan-sandor-orokosok-lazar-janos-westend-mini-dubai-central-park-granit-polus","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Demján Sándor álmodott egy várost a Westend mellé, most örököseinek kell dönteniük arról, megvalósul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre érdemesnek az amerikai TIME magazin a 200-as listáján.","shortLead":"A játékok és szabadidős tevékenységek terén is voltak érdekes újítások 2024-ben. Mutatjuk, melyeket talált kiemelésre...","id":"20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ace942a-cc3a-484a-9741-b730f594a16f.jpg","index":0,"item":"d4d87e8f-73e7-40f9-a6a7-10e7cafdd454","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_2024-legjobb-talalmanyai-jatekok-golyopalya-slackline-vilagito-frizbi","timestamp":"2024. december. 22. 10:03","title":"2024 legjobb találmányai: a frizbi, amivel szó szerint villoghat, és a golyópálya, amit akár a falra is szerelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]