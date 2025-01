Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert döntője, példátlan holtverseny női 1500 gyorson, a „semmiből jött” aranyérem taekwondóban és Milák Kristóf olimpiai bajnoki címet érő benyúlása. Csak néhány pillanat az év legszebb magyar sportsikereiből, amelyeket most képekkel és videókkal elevenítünk fel.","shortLead":"Utolsó másodperces magyar gólok az olimpián, a foci- és a kézilabda-Eb-n, a férfi párbajtőrözők aranytussal megnyert...","id":"20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ae4e5fd-446e-454b-bc26-a7b2df4e3180.jpg","index":0,"item":"a9402237-9379-4013-9569-fa9efc1d77d0","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Az-ev-legszebb-magyar-sportpillanatai-kezilabda-vivas-parbajtor-foci-labdarugas-uszas-olimpia-gulyas-michelle-milak-kristof-marton-viviana-csoboth-kevin-rasovszky-kristof-betlehem-david-simon-petra-konkoly-zsofia-paralimpia-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 20:00","title":"Garantált a libabőr – ezek voltak az év legszebb magyar sportpillanatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","shortLead":"A hírek szerint a világ egyik legnagyobb futballkonszernje vásárolta ki a holland trénert a szerződéséből.","id":"20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b4c8179-855e-4b28-a3c1-8bd9fde70516.jpg","index":0,"item":"c127fd51-4bce-49ca-8bc2-f01ff2e59e45","keywords":null,"link":"/sport/20241231_Pascal-Jansen-tavozas-fradi","timestamp":"2024. december. 31. 13:00","title":"Pascal Jansen távozik a Ferencvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe1b818-24a3-483a-b687-6283a7df1563","c_author":"Sükösd Miklós","category":"360","description":"A 21. században sokkal kevesebb gondunk volna az újratermelődő kasztrendszerrel és a mai propagandában hívő szinte vallásos érzülettel, ha Táncsics Mihály törekvései legalább részben megvalósulnak. Egyre kevesebben sejtjük, hogy munkássága mennyire aktuális ma is, pedig ő a magyar demokratikus baloldali hagyomány kulcsfigurája, akit büszkén vallhatunk elődünknek. Amellett, hogy a parasztok és a munkások érdekeit képviselő radikális demokrata volt, az elfeledett Táncsics igazi hős is, akinek fordulatos, lemondásokkal teli élete filmre kívánkozna.","shortLead":"A 21. században sokkal kevesebb gondunk volna az újratermelődő kasztrendszerrel és a mai propagandában hívő szinte...","id":"20241231_tancsics-mihaly-kalandos-elete-eszmei-torekvesei-radikalis-demokrata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fe1b818-24a3-483a-b687-6283a7df1563.jpg","index":0,"item":"e50f3fdc-c5d5-4505-ba5e-a5080df0ed17","keywords":null,"link":"/360/20241231_tancsics-mihaly-kalandos-elete-eszmei-torekvesei-radikalis-demokrata","timestamp":"2024. december. 31. 14:00","title":"Egy igazi hős – Táncsics Mihály élete kész kalandregény, baloldali demokrata öröksége pedig ma is nélkülözhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ott még nem dolgozott a veterán politikus.","shortLead":"Ott még nem dolgozott a veterán politikus.","id":"20241231_Az-Agrarminiszterium-allamtitkara-lett-Tallai-Andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98275bf3-077f-495e-94e1-7c577d39e8e4.jpg","index":0,"item":"18cac359-16ed-428d-8d3f-4c7ad32849fc","keywords":null,"link":"/itthon/20241231_Az-Agrarminiszterium-allamtitkara-lett-Tallai-Andras","timestamp":"2024. december. 31. 10:43","title":"Az Agrárminisztérium államtitkára lett Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis gyorsan elérheti a szolgáltatást akár a lezárási, akár a főképernyőről. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ha iPhone-ja van és a Spotifyt is használja, akkor jül jöhet a streaming-szolgáltató újdonsága. Mostantól ugyanis...","id":"20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2569ca4d-8b36-433d-86cf-4e01b94a1963.jpg","index":0,"item":"8c590385-7a6c-446b-b4df-ce8703f87dce","keywords":null,"link":"/tudomany/20241231_spotify-widget-kirakasa-iphone-lezart-kepernyo-fokepernyo-ios","timestamp":"2024. december. 31. 16:03","title":"Így érheti el pillanatok alatt kedvenc zenéit az iPhone-ján, ha spotifyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01","c_author":"Aradi László","category":"nagyitas","description":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről gondolt, vélhetően csak legyintett volna. Pedig ritka mozgalmas éve volt Magyarországnak, hiszen lemondott a köztársasági elnök, feltűnt a színen és mindent megváltoztatott Magyar Péter, miközben Orbán Viktor továbbra is leginkább Európát akarta megváltoztatni. A HVG fotósai pedig ott voltak mindenhol. Egy emlékezetes év képekben. ","shortLead":"Ha valakinek azt mondjuk 2024 január elsején, hogy idén teljesen fel fog borulni minden, amit a magyar közéletről...","id":"20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13b4d213-6cf4-43d9-8c26-7513ac4aae01.jpg","index":0,"item":"15b76eb6-54cc-48a3-a989-e248ffc49fe7","keywords":null,"link":"/nagyitas/20241231_2024-ev-hazai-hirkepei-HVG-fotosok-szemevel-ebx","timestamp":"2024. december. 31. 16:15","title":"Novák Katalin lemondásától Magyar Péter országhódításán át a TEK-robot bevetéséig – ilyen volt 2024 a HVG-fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","shortLead":"A globális autóipar soha nem látott ütemben alakul át. Több gyártónál is sorsdöntő újdonságok érkeznek idén.","id":"20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160770f-9e36-49c4-b65f-3af37f872f89.jpg","index":0,"item":"0dedfdf4-c475-4281-9cde-a5a1c15faa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250101_legjobban-vart-uj-autok-2025-magyarorszagi-modellek-ebx","timestamp":"2025. január. 01. 13:00","title":"10 új autó, amit nagyon várunk 2025-ben – magyarországi modellek is főszerepben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára sem jelent meg az ügyében felállt nyomozóbizottság kihallgatásán.","shortLead":"A rendelkezésre azért volt szükség, mert a korábban önpuccsal próbálkozó, hivatalából felfüggesztett államfő harmadjára...","id":"20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"2ae1d809-c4f3-4bbf-8e39-691221764adf","keywords":null,"link":"/vilag/20241231_del-korea-elfogatoparancs-elnok-onpuccs","timestamp":"2024. december. 31. 08:50","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Jun Szogjol dél-koreai elnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]