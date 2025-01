Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus szerint akkor jó döntésnek tűnt.","shortLead":"A politikus szerint akkor jó döntésnek tűnt.","id":"20250120_szajer-jozsef-politico-interju-menekules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"12fbeb4b-d058-4210-8809-f5141b761179","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_szajer-jozsef-politico-interju-menekules","timestamp":"2025. január. 20. 11:04","title":"Szájer elárulta, miért az ablakon keresztül menekült el a brüsszeli melegpartiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","shortLead":"Nem menekülhetett a végzete elől a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Vipers Kristiansand.","id":"20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c95b5ce4-56a5-4975-8601-c3c3a5d208c2.jpg","index":0,"item":"70114b4d-14bc-480c-aacf-2de913abfd15","keywords":null,"link":"/sport/20250119_vipers-kristiandsand-kezilabda-norvegia-csod-megszunes-masodszor-felvideki-magyar-hlavaty-tamas-vege-van-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 17:30","title":"„Most már nem lesz második esély, vége van” – így ment csődbe a magyar edző irányította sikercsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos módszereiről és A brutalista egy korai változatáról is beszélgettünk, amelyben nem is Adrien Brody lett volna a főszereplő.","shortLead":"Jim Jarmusch kedvenc színészével magyarországi tapasztalatairól, a Brody név gyakoriságáról, Lars von Trier sajátos...","id":"20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ae80c8-f2fb-4614-84b4-c43a8bb1f95c.jpg","index":0,"item":"f14a81f4-c02a-4b6f-8c05-57ca6716b73d","keywords":null,"link":"/360/20250119_Brutalista-Isaach-de-Bankole-interju-Adrien-Brody-Jarmusch","timestamp":"2025. január. 19. 19:30","title":"„Egy budapesti sarokra az volt kiírva, hogy Adrien Brody utca” – Isaach de Bankolé A brutalista forgatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56546aa6-6dbb-4588-9843-2da0febd8f0b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Vasárnap reggel el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de ez késett, mivel a Hamász még tartozott az elsőként elengedni tervezett túszok nevével.","shortLead":"Vasárnap reggel el kellett volna hallgatniuk a fegyvereknek, de ez késett, mivel a Hamász még tartozott az elsőként...","id":"20250119_Gazaban-kesik-a-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56546aa6-6dbb-4588-9843-2da0febd8f0b.jpg","index":0,"item":"6fa671b5-a1af-424f-a303-fa3a25e4c3d7","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_Gazaban-kesik-a-tuzszunet","timestamp":"2025. január. 19. 08:39","title":"Gázában 10 óra 15 perckor elkezdődött a tűzszünet, miután a Hamász közölte, kiket enged elsőként szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A magyar miniszterelnök kedden utazik a szlovák fővárosba.","shortLead":"A magyar miniszterelnök kedden utazik a szlovák fővárosba.","id":"20250119_szlovakia-robert-fico-tibor-gaspar-europai-unio-nato-kilepes-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0ecbdc3-69e5-4ec9-a1eb-ec6720fe97d6.jpg","index":0,"item":"ccf9f34b-6100-4ef0-ab10-1e3c1df43bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_szlovakia-robert-fico-tibor-gaspar-europai-unio-nato-kilepes-orban-viktor","timestamp":"2025. január. 19. 15:40","title":"Fico megvédte az EU-ból és a NATO-ból való kilépésről beszélő párttársát, és bejelentette, hogy Orbánt fogadja Pozsonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d","c_author":"Imre Réka","category":"itthon","description":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de nem minden egyetemen megy ez zökkenőmentesen.","shortLead":"Magyarországon is lehet az indiai gyógymódokról, vagyis az ájurvédáról és a hagyományos kínai orvoslásról tanulni, de...","id":"20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e0ce65-b7c2-4279-b77a-c909d1d19b5d.jpg","index":0,"item":"9a183abe-d79a-4afe-87f2-e9623cb5eb29","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_magyar-ajurveda-gyogyito-kepzes-egyetemek-termeszetgyogyaszat-ebx","timestamp":"2025. január. 18. 18:54","title":"Ájurvéda gyógyító képzéseket több magyar egyetem is kínál, de az igazi tudásért Indiába kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő négy évben az útszélen végzi jóformán az összes régóta fennálló nemzetközi norma – figyelmeztet az amerikai lap két munkatársa, Laura King és Tracy Wilkinson a mai beiktatás előtt.","shortLead":"Lehet, hogy évtizedek óta nem volt ennyire szeszélyes elnöke az Egyesült Államoknak, ám az biztos, hogy a következő...","id":"20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97fc49d2-54e4-4677-936e-05abc839b5a0.jpg","index":0,"item":"4e2fe84a-0fcc-4cc8-b1ee-676044512c7b","keywords":null,"link":"/360/20250120_Los-Angeles-Times-usa-trump-beiktatas","timestamp":"2025. január. 20. 07:30","title":"Los Angeles Times-elemzés: elragadtatás, kíváncsiság, öröm és rémület – latolgatja a világ, mire számíthat Trump újabb elnökségétől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nevet vált a Microsoft Office, ami egy ideje már nem is volt kimondottan Office – ám most végleg kikerül a nevéből az utalás is. Jön a helyére a cég mesterséges intelligenciája, valamint annak ikonja.","shortLead":"Nevet vált a Microsoft Office, ami egy ideje már nem is volt kimondottan Office – ám most végleg kikerül a nevéből...","id":"20250120_microsoft-office-365-copilot-atnevezes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac41b752-8bb7-45ce-b72e-aa0f1772a98e.jpg","index":0,"item":"8748c89a-28d9-463d-9d50-211a2cf286fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_microsoft-office-365-copilot-atnevezes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 20. 11:03","title":"Ne ijedjen meg, amikor meglátja a gépén: mindenkinél átnevezi az Office-t a Microsoft, de ez sokaknak nem tetszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]