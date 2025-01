Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a8473573-cafc-4b9c-af4a-8c0469e5598a","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A Gyurcsány-kormány hazakiárusítási kísérleteként kommunikálta a Fidesz annak idején a sukorói kaszinóváros-projektet, pedig az a kanyarban sem volt ahhoz képest, amit Orbánék – az arab magánberuházó kedvében járva – a Rákosrendezőre megálmodott Mini-Dubaj kapcsán terveznek.","shortLead":"A Gyurcsány-kormány hazakiárusítási kísérleteként kommunikálta a Fidesz annak idején a sukorói kaszinóváros-projektet...","id":"20250123_Ha-Orban-szerint-Sukoro-hazaarulas-volt-akkor-Mini-Dubaj-micsoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8473573-cafc-4b9c-af4a-8c0469e5598a.jpg","index":0,"item":"711f12ed-73a9-43fc-9c2a-fdfaa2b69db2","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Ha-Orban-szerint-Sukoro-hazaarulas-volt-akkor-Mini-Dubaj-micsoda","timestamp":"2025. január. 23. 13:39","title":"Ha Orbán szerint Sukoró hazaárulás volt, akkor Mini-Dubaj micsoda?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök online jelentkezett be a davosi Világgazdasági Fórumon.","shortLead":"Az amerikai elnök online jelentkezett be a davosi Világgazdasági Fórumon.","id":"20250123_trump-davos-beszed-oroszorszag-kina-vamok-haboru-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f1fd259-cf12-4b7b-a8e0-d75225cacda0.jpg","index":0,"item":"58b8ae46-ec16-4e79-a2b3-54e6e58db205","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_trump-davos-beszed-oroszorszag-kina-vamok-haboru-usa","timestamp":"2025. január. 23. 20:14","title":"Trump megüzente a világ gazdasági elitjének, hogy vagy Amerikában gyártanak, vagy készülhetnek a dollármilliárdos vámokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7363d17d-52ab-42ce-920e-6aa7b4e233ae","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250124_Marabu-Feknyuz-Rogan-karantenban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7363d17d-52ab-42ce-920e-6aa7b4e233ae.jpg","index":0,"item":"55b731ed-54c7-4c3e-b07a-5ae4b7fe62dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_Marabu-Feknyuz-Rogan-karantenban","timestamp":"2025. január. 24. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rogán karanténban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28853193-7aa5-440a-9091-a307ce2834e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 14 évesnél fiatalabb betegeket az 50 kilométerre fekvő Debrecenbe kell vinni.","shortLead":"A 14 évesnél fiatalabb betegeket az 50 kilométerre fekvő Debrecenbe kell vinni.","id":"20250123_nyiregyhaza-gyermeksebeszet-fekvobeteg-ellatas-debrecen-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28853193-7aa5-440a-9091-a307ce2834e8.jpg","index":0,"item":"a04700a6-2e0a-43f6-862d-bcb8a3f4a05f","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_nyiregyhaza-gyermeksebeszet-fekvobeteg-ellatas-debrecen-egeszsegugy","timestamp":"2025. január. 23. 05:46","title":"Nincs elég ember, leállt az ellátás a nyíregyházi gyermeksebészet fekvőbetegosztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351fa92d-97ba-4061-8ec6-4ec7e134bc40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aznap, amikor Magyarországon 268 oktatási intézménybe érkezett fenyegető levél, a szomszédos Szlovákiában is beszámoltak hasonlóról. ","shortLead":"Aznap, amikor Magyarországon 268 oktatási intézménybe érkezett fenyegető levél, a szomszédos Szlovákiában is...","id":"20250123_Bombafenyegetes-miatt-egy-pozsonyi-egyetemet-is-evakualni-kellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351fa92d-97ba-4061-8ec6-4ec7e134bc40.jpg","index":0,"item":"593c4639-12fc-46b0-b825-b4adb23c57c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250123_Bombafenyegetes-miatt-egy-pozsonyi-egyetemet-is-evakualni-kellett","timestamp":"2025. január. 23. 14:06","title":"Bombafenyegetés miatt kellett kiüríteni egy pozsonyi egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72755d0a-087d-450f-8f48-0a174dbcb73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A református lelkész szerint az egyház összefonódott a politikai hatalommal, ezért minden olyan vagyont, ingatlanokat, amelyek megszerzése erkölcsileg nem indokolható, visszaadna az államnak, vagy felajánlana közcélra.","shortLead":"A református lelkész szerint az egyház összefonódott a politikai hatalommal, ezért minden olyan vagyont, ingatlanokat...","id":"20250123_Zalatnay-Istvan-reformatus-lelkesz-szerint-az-egyhaznak-vissza-kene-adnia-a-kormanytol-kapott-ingatlanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72755d0a-087d-450f-8f48-0a174dbcb73e.jpg","index":0,"item":"562c54d0-6ba5-4016-b6e0-3b9e1efeeaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Zalatnay-Istvan-reformatus-lelkesz-szerint-az-egyhaznak-vissza-kene-adnia-a-kormanytol-kapott-ingatlanokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:02","title":"Zalatnay István református lelkész szerint az egyháznak vissza kéne adnia a kormánytól kapott ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c","c_author":"Hann Endre, Nagy Réka","category":"360","description":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem az egészségügyi rendszerrel és a szeretteik esetleges elvesztésével kapcsolatos, de sokan tartanak a gazdasági válságtól és a klímaváltozástól is.","shortLead":"A magyarok nagyjából fele inkább bizakodóan, másik fele jobbára aggodalommal tekint az idei évre. A legtöbb félelem...","id":"20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63dcb534-90bf-4fa8-b432-02a34d76972c.jpg","index":0,"item":"28ea4aa4-8c38-4a7a-8746-796437e13975","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-felelmek_medianfelmeres_partszimpatia_kerdese_attol_tartunk","timestamp":"2025. január. 23. 06:10","title":"Medián: A kormánypártiak a világháborútól meg a migránsoktól félnek, az ellenzékiek az egészségügy romlásától meg az elszegényedéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39cf48bb-1d24-4db2-8b12-7dac3238cd33","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Az orosz gazdaság ellenálló képessége a háború és a nyugati szankciók közepette figyelemre méltó, de a gazdasági elit és Vlagyimir Putyin orosz elnök között egyre súlyosabb feszültség húzódik, ami a háború befejezése felé tolhatja Oroszországot – írja exkluzív riportjában a Reuters.","shortLead":"Az orosz gazdaság ellenálló képessége a háború és a nyugati szankciók közepette figyelemre méltó, de a gazdasági elit...","id":"20250123_Putyin-aggodik-orosz-gazdasag-trump-bekekotes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39cf48bb-1d24-4db2-8b12-7dac3238cd33.jpg","index":0,"item":"0d1c90aa-5dbd-4d5c-9c4e-e469173be474","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_Putyin-aggodik-orosz-gazdasag-trump-bekekotes","timestamp":"2025. január. 23. 13:17","title":"Putyin egyre jobban aggódik az orosz gazdaság miatt, készen állhat a békekötésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]