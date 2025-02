Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem tudni, ebből mennyit hagytak jóvá, így azt sem, hány ember után kutakodtak a titkosszolgálatok kormányzati engedéllyel. Kiderült viszont, hogy a tárca évek óta alap nélkül ködösít a témában.","shortLead":"Ezres nagyságrendben kerültek Tuzson Bence miniszter asztalára tavaly megfigyelési kérelmek nemzetbiztonsági okból. Nem...","id":"20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a398f7b-c775-4071-9e2e-9e3e8e37a20e.jpg","index":0,"item":"48477123-94b4-4b7e-beaa-37fd7fffc730","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Napi-3-4-titkos-megfigyelesrol-is-dontottek-az-Igazsagugyi-Miniszteriumban-tavaly-kozben-melyul-a-hazugsagspiral-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 13:10","title":"Napi 3-4 titkos megfigyelésről is döntöttek az Igazságügyi Minisztériumban tavaly, de követhetetlenül ködösítenek a témában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból nagyon jókat.","shortLead":"A Topaz Labs legújabb fejlesztése a Project Starlight, amely egyetlen gombnyomás után készít a rossz minőségű videókból...","id":"20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7072cac5-53bb-4294-9b00-29e9e46fbcf3.jpg","index":0,"item":"00ee323e-8621-45eb-98b6-88d130a0136c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_topaz-labs-project-starlight-videoszerkeszto-mesterseges-intelligencia-minoseg-felbontas-felskalazas","timestamp":"2025. február. 11. 18:03","title":"Leesik az ember álla, mire képes ez az új videószerkesztő program – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és az egyoldalú munkaszerződés-módosítás ellen, ami a szakszervezet szerint röghöz kötné a dolgozókat.","shortLead":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és...","id":"20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6.jpg","index":0,"item":"50fd124c-629f-4eb3-b614-e1cc3b20ddaf","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","timestamp":"2025. február. 12. 10:08","title":"Újabb autóipari cégnél lesz tüntetés, most épp Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aab3ef6-dfd9-44d2-a332-afbf4fe536f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három évet kellett egy orosz börtönben töltenie, amiért marihuánát találtak nála a reptéren. ","shortLead":"Három évet kellett egy orosz börtönben töltenie, amiért marihuánát találtak nála a reptéren. ","id":"20250211_Elengedtek-az-Oroszorszagban-fogvatartott-amerikai-tanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aab3ef6-dfd9-44d2-a332-afbf4fe536f5.jpg","index":0,"item":"8bb9ff46-d3db-4c67-8460-65bc8510aae6","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Elengedtek-az-Oroszorszagban-fogvatartott-amerikai-tanar","timestamp":"2025. február. 11. 20:48","title":"Hazaengedték az Oroszországban fogva tartott amerikai tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal több ennél. Egy komplex folyamat, amely számos fizikai és érzelmi változást hozhat magával: a hormontermelés lassú leállása nemcsak az életminőségre, de egészségünkre is hatással lehet. Ugyanakkor, ha tudjuk, mire van szüksége szervezetünknek ezekben a kritikus években, azzal nagyon sokat tehetünk azért, hogy egészségesen, csinosan és kiegyensúlyozottan éljük meg ezt az időszakot.","shortLead":"A változókorról legtöbbünknek jól ismert tünetei, a hőhullámok és alvászavarok jutnak eszébe, de az valójában sokkal...","id":"20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff94920b-9689-4240-8811-9301963026f4.jpg","index":0,"item":"e2e84bee-af89-4016-8465-6b0f2707d9c2","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Etrend-a-valtozokor-alatt-remifemin","timestamp":"2025. február. 12. 07:30","title":"Ezért nem mindegy, mit eszünk a változókor alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország azon, hogy az EU legkorruptabb állama – hangzott el a Transparency International Magyarország jelentésének bemutatóján. Szó esett arról is, hogy nem a képesség, hanem az akarat hiányzik a javuláshoz, és a lengyel példán azt is érdemes megnézni, mennyire hozhat gyors változást egy kormányváltás.","shortLead":"Sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót, de ezeknek az időknek vége van: százmilliárdokat veszít Magyarország...","id":"20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7152a972-8178-42a2-a09d-ebbec6319a83.jpg","index":0,"item":"000a9c5a-be67-49e5-99f1-5ae694b415db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_transparency-international-magyarorszag-korrupcio-korrupt-korrupcioerzekeles-lista-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 12:18","title":"Már Koszovó, Albánia és Moldova is tisztább Magyarországnál a friss korrupciós listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d908cf8-19b4-4d6f-a20e-503a60a53eaa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a mérete miatt a világ egyik legcsábítóbb piaca a nagy okostelefon-gyártók számára. Az Apple is rengeteg iPhone-t értékesít itt, azonban veszélybe került a korábban oly magas piaci részesedése.","shortLead":"Kína a mérete miatt a világ egyik legcsábítóbb piaca a nagy okostelefon-gyártók számára. Az Apple is rengeteg iPhone-t...","id":"20250212_apple-piaci-reszesedese-kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d908cf8-19b4-4d6f-a20e-503a60a53eaa.jpg","index":0,"item":"4ba2b435-d9c2-4fca-b378-0dc1eff33cea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250212_apple-piaci-reszesedese-kinaban","timestamp":"2025. február. 12. 10:03","title":"Rossz híreket kapott Kínából az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet, de mindenben együttműködik a GVH-val.","shortLead":"A hatóság szerint gondok lehetnek a lengyel e-kereskedelmi cég árgarancia rendszerével, a vállalat elemzi a helyzetet...","id":"20250211_gvh-allegro-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5df427-647e-47b0-8d1d-74aaf8a6e8cd.jpg","index":0,"item":"19e8a4cc-3384-484e-be43-200f70903bfb","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gvh-allegro-reagalas","timestamp":"2025. február. 11. 17:36","title":"Reagált az Allegro a GVH vádjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]