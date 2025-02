Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","shortLead":"A ködös, jeges szakaszon egymás után ütköztek az autók a kialakult torlódásba. ","id":"20250211_tomegkarambol-Kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6efad745-e253-4b5c-89ef-bdfff142d429.jpg","index":0,"item":"c783f0e2-974c-4d6d-93a5-e77fecba2ec1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_tomegkarambol-Kina","timestamp":"2025. február. 11. 08:21","title":"Több mint 100 autó csapódott egymásnak egy kínai hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak a vállalkozók a tőkeprogramra.","shortLead":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak...","id":"20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc.jpg","index":0,"item":"9d5f5568-ed72-4d7a-b818-ba0447305d7b","keywords":null,"link":"/360/20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","timestamp":"2025. február. 12. 06:00","title":"Parraghnál is ügyesebben manőverezett a Kamara új elnöke, máris százmilliárdos tőkealapon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan finanszíroz és támogat olyan akciókat, amelyek a magyar kormány bel- és külpolitikai térben való lejáratására irányulnak”.","shortLead":"Magyar Levente állítása szerint azért utazott az ukrán fővárosba, hogy számon kérje az ukrán vezetésen, hogy „aktívan...","id":"20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45e3e3dc-0efd-42c3-9dd4-b5906cca9ce5.jpg","index":0,"item":"ff8459e4-5555-486c-b2bd-6f2304e36e46","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Kijevbe-utazott-a-Kulgazdasagi-es-Kulugyminiszterium-parlamenti-allamtitkara","timestamp":"2025. február. 12. 12:06","title":"Kijevbe utazott a külügyminisztérium parlamenti államtitkára, hogy arról érdeklődjön, miért költenek pénzt a magyar kormány lejáratására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055e56bf-876c-4ac5-b8ec-64f0a3838295.jpg","index":0,"item":"03d9f1f9-cb02-429c-ada2-96ab38a994a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Marabu-Feknyuz-Lenyomtuk-az-inflaciot-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 11. 16:01","title":"Marabu Féknyúz: Sikerült víz alá nyomni az inflációt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aab3ef6-dfd9-44d2-a332-afbf4fe536f5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három évet kellett egy orosz börtönben töltenie, amiért marihuánát találtak nála a reptéren. ","shortLead":"Három évet kellett egy orosz börtönben töltenie, amiért marihuánát találtak nála a reptéren. ","id":"20250211_Elengedtek-az-Oroszorszagban-fogvatartott-amerikai-tanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aab3ef6-dfd9-44d2-a332-afbf4fe536f5.jpg","index":0,"item":"8bb9ff46-d3db-4c67-8460-65bc8510aae6","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Elengedtek-az-Oroszorszagban-fogvatartott-amerikai-tanar","timestamp":"2025. február. 11. 20:48","title":"Hazaengedték az Oroszországban fogva tartott amerikai tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi utazást. A prototípus már megvan, most a finomhangolás és a tesztelés kezdődik.","shortLead":"Az orosz Roszatom tudósai állítólag egy olyan plazmahajtóművel rukkoltak elő, ami forradalmasíthatja a bolygóközi...","id":"20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e08818-1f34-4960-963b-c71a9d2f1903.jpg","index":0,"item":"efd59066-079a-44da-97fa-1265e5d6a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_roszatom-plazmahajtomu-urutazas-mars-fold","timestamp":"2025. február. 11. 16:03","title":"Újfajta hajtóművet fejlesztettek az oroszok, azt állítják, hogy 30 nap alatt érnék el vele a Marsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768398fc-4455-43d0-9e96-9c4ba05d46d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mozikban kapható pattogatott kukorica titka javarészt a különleges összetevőkben rejlik, de az élményt pszichológiai tényezők is befolyásolhatják. A popcornevés furcsa módon még a film előtt látott reklámok befogadására is hatással van. ","shortLead":"A mozikban kapható pattogatott kukorica titka javarészt a különleges összetevőkben rejlik, de az élményt pszichológiai...","id":"20250211_miert-finomabb-a-mozis-popcorn-mint-a-hazi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/768398fc-4455-43d0-9e96-9c4ba05d46d6.jpg","index":0,"item":"77aecc56-5c8e-47fa-b30d-b06a9ff939c8","keywords":null,"link":"/elet/20250211_miert-finomabb-a-mozis-popcorn-mint-a-hazi","timestamp":"2025. február. 11. 05:01","title":"Miért finomabb a mozis popcorn, mint a házi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","shortLead":"Tizenhét százalékkal kevesebbet fizetnének a bérlők mint amennyit a bérbeadók szeretnének tőlük kérni. ","id":"20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2468cd4d-8432-414d-990f-6d66e931b35f.jpg","index":0,"item":"d7c87509-d3dc-4022-8489-60ef28760b3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250211_erasmus-diakok-budapest-alberletpiac","timestamp":"2025. február. 11. 11:13","title":"Kevesebb az Erasmus-diák, ez pedig lefelé húzza a budapesti albérletárakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]