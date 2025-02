Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","shortLead":"A Ferrari 296 GTS N-Largo kicsit erősebb és jelentősen szélesebb lett a normál GTS-nél.","id":"20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a512727-5a6a-489b-9c38-f376ea114412.jpg","index":0,"item":"b1d0e1db-060d-48ea-afcb-7061cb41b7d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_868-loerovel-es-nyitott-tetovel-hodit-a-legujabb-ferrari-296-gts-tuning","timestamp":"2025. február. 12. 06:41","title":"868 lóerővel és nyitott tetővel hódít a legújabb Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d53088-f932-4f16-961a-ebbaaaa99257","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Barnabás a visszavágón nem játszhat a Victoria Plzen ellen, mert sárga lapot kapott. ","shortLead":"Varga Barnabás a visszavágón nem játszhat a Victoria Plzen ellen, mert sárga lapot kapott. ","id":"20250213_ferencvaros-victoria-plzen-europa-liga-gyozelem-varga-barnabas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66d53088-f932-4f16-961a-ebbaaaa99257.jpg","index":0,"item":"e1d73d84-fb18-4261-921d-470055d227ea","keywords":null,"link":"/sport/20250213_ferencvaros-victoria-plzen-europa-liga-gyozelem-varga-barnabas","timestamp":"2025. február. 13. 20:48","title":"Kapuscsere után is győzni tudott a Fradi az El-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae389a79-22d9-49bc-a305-5c685ecdf508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt nem mondta el, melyik hospice-házban történt a felháborító eset.","shortLead":"A színész azt nem mondta el, melyik hospice-házban történt a felháborító eset.","id":"20250213_szacsvay-laszlo-felesege-hospice-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae389a79-22d9-49bc-a305-5c685ecdf508.jpg","index":0,"item":"cd487e7d-ffc3-4d9e-957f-f45c3bfe22c3","keywords":null,"link":"/elet/20250213_szacsvay-laszlo-felesege-hospice-haz","timestamp":"2025. február. 13. 10:04","title":"Szacsvay Lászlóval közölték, vigye haza a feleségét a hospice-házból, mert zavarja a haldoklókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","shortLead":"Győrffy Balázs korábban megtagadta a vallomástételt, most viszont beismerte tettét.","id":"20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02b01176-9543-4e42-b7dd-49bded9291ed.jpg","index":0,"item":"11b93653-ba83-4329-b5a8-1dbd7d754f71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_gyorffy-balazs-fidesz-beismerte-bunosseget","timestamp":"2025. február. 12. 20:46","title":"Bűnösnek vallotta magát a nőbántalmazás miatt lemondott fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","shortLead":"A first lady ritkán szólal meg, most kivételt tett. ","id":"20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf261ed-25f4-4f11-8bbc-5bff371665c8.jpg","index":0,"item":"6375497e-c7cb-4dc1-ba7e-0b0cadfee012","keywords":null,"link":"/elet/20250213_Melanie-Trump-Feher-Haz-latogatas","timestamp":"2025. február. 13. 11:34","title":"Melania Trump izgalommal várja, hogy megnyissák a Fehér Házat a látogatók előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5039a95-0752-4083-b24f-a501eaf3c6b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kórház dolgozói nevet adtak a gyermeknek, és megkezdődött az eljárás a sorsa rendezésére.","shortLead":"A kórház dolgozói nevet adtak a gyermeknek, és megkezdődött az eljárás a sorsa rendezésére.","id":"20250212_szolnoki-korhaz-inkubator-ujszulott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5039a95-0752-4083-b24f-a501eaf3c6b2.jpg","index":0,"item":"dc6521a8-5293-410f-b067-782c99d7aa76","keywords":null,"link":"/elet/20250212_szolnoki-korhaz-inkubator-ujszulott","timestamp":"2025. február. 12. 13:44","title":"Újszülött kisfiút hagytak a szolnoki kórház előtti inkubátorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","shortLead":"Jelenleg a minimum 16 órás szolgálathoz mindössze két darab szendvics jár a mentősöknek. ","id":"20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd9aef0-e18d-46e0-9294-f344936626e1.jpg","index":0,"item":"316b5be9-72c1-491c-9ddc-a199268d76df","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_lakossag-segitseget-keri-a-MOMSZ-mentosok-Budapest-korhaz-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 12. 20:10","title":"A lakosság segítségét kérik a mentődolgozók, hogy a Budapestre rendelt mentősök kaphassanak meleg ételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]