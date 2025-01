Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4422d06b-aa16-42f3-afaa-d5a50e2dc137","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem volt figyelmeztetés a jégveszélyre, állítja az autós. ","shortLead":"Nem volt figyelmeztetés a jégveszélyre, állítja az autós. ","id":"20250103_Jegtombok-hullottak-Megyeri-hidrol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4422d06b-aa16-42f3-afaa-d5a50e2dc137.jpg","index":0,"item":"5bc34534-0791-4094-bc56-32b35e129fee","keywords":null,"link":"/cegauto/20250103_Jegtombok-hullottak-Megyeri-hidrol-video","timestamp":"2025. január. 03. 11:25","title":"Jégtömbök hullottak a Megyeri hídról az autók közé, egy kocsi meg is sérült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","shortLead":"Séta közben vette észre a gazdi, hogy szokatlan kolbászok hevernek a parkban.","id":"20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fbc6ac-bbb3-4fa3-af76-9080b3c93cfc.jpg","index":0,"item":"760245ed-57fe-44da-a4d2-c808ec560520","keywords":null,"link":"/elet/20250102_kolbasz-kutya-mergezes-buncselekmeny-Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2025. január. 02. 12:17","title":"Szöges kolbásszal próbáltak kutyákat megölni Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce1602f-46ad-4661-a007-051ad5de3fd3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján napi 22 percnyi testmozgás elegendő ahhoz, hogy csökkenjen 19 krónikus betegség kialakulásának kockázata.","shortLead":"Amerikai kutatók vizsgálata alapján napi 22 percnyi testmozgás elegendő ahhoz, hogy csökkenjen 19 krónikus betegség...","id":"20250103_egeszseges-eletmod-testmozgas-kronikus-betegsegek-kialakulasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ce1602f-46ad-4661-a007-051ad5de3fd3.jpg","index":0,"item":"ccff5f09-6dd9-4be5-a7e7-34f5e088f58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_egeszseges-eletmod-testmozgas-kronikus-betegsegek-kialakulasa","timestamp":"2025. január. 03. 19:03","title":"Jegyezze meg ezt a két számot: 22 és 19. Emlékeztetni fogják az egészségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add8cb2c-7848-42f8-a01f-eb8eda4c204b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ukránok szerint egyre gyakrabban látni, hogy az orosz katonákat nem páncélozott járművekkel, hanem elektromos rollerekkel küldi támadásba az orosz hadvezetés.","shortLead":"Az ukránok szerint egyre gyakrabban látni, hogy az orosz katonákat nem páncélozott járművekkel, hanem elektromos...","id":"20250103_elektromos-roller-orosz-katona-ukrajna-haboru-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/add8cb2c-7848-42f8-a01f-eb8eda4c204b.jpg","index":0,"item":"abfc6758-a76a-498e-ab46-4874d13ce347","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_elektromos-roller-orosz-katona-ukrajna-haboru-video","timestamp":"2025. január. 03. 15:03","title":"Elektromos rollerrel támadnak az orosz katonák Ukrajnában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vajon ki örülhet ismét egy olcsó hitelnek?","shortLead":"Vajon ki örülhet ismét egy olcsó hitelnek?","id":"20250103_Ismet-milliardokat-pumpaltak-az-Eximbankba-amelybol-kulfoldi-orszagokat-hiteleznek-Orbanek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"47cc83a2-cffb-4d3e-888f-504b1ca73c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250103_Ismet-milliardokat-pumpaltak-az-Eximbankba-amelybol-kulfoldi-orszagokat-hiteleznek-Orbanek","timestamp":"2025. január. 03. 07:21","title":"Ismét milliárdokat pumpáltak az Eximbankba, amelyből külföldi országokat hiteleznek Orbánék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37f243d-e19e-4e55-b49d-35f26f4df606","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lassan tényleg jogos lesz a kérdés: mi az, amin vagy amiben még nincs ott a Doom? Mert a fűnyíró, terhességi teszt és sok más után egy Captcha-ellenőrzőablakba is beépítették.","shortLead":"Lassan tényleg jogos lesz a kérdés: mi az, amin vagy amiben még nincs ott a Doom? Mert a fűnyíró, terhességi teszt és...","id":"20250103_doom-captcha-ellenorzes-nem-robot-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a37f243d-e19e-4e55-b49d-35f26f4df606.jpg","index":0,"item":"c8f4bfed-5265-4451-a37c-e990ded342fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_doom-captcha-ellenorzes-nem-robot-jatek","timestamp":"2025. január. 03. 16:03","title":"Valaki beépítette a Doomot az idegesítő Captcha-ellenőrzésbe – játékos módon igazolhatja, hogy nem robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt a karrierje során. Bezos az Amazon mellett a Washington Post tulajdonosa is.","shortLead":"A lap karikaturistája, a Pulitzer-díjas Ann Telnaes az eset miatt fel is mondott, szerinte ilyen még nem történt...","id":"20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bca50b86-cd73-4ecf-b0c9-deca3f87ecd1.jpg","index":0,"item":"34eb0343-fb13-4666-8247-48096bfd9885","keywords":null,"link":"/elet/20250104_bezos-washington-post-karikatura-cenzura-felmondas","timestamp":"2025. január. 04. 09:01","title":"Nem közölt a Washington Post egy rajzot, amin Jeff Bezos egy zsák pénzzel hódol Trump szobra előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú több mint 20 kilométerre kóborolt el otthonától. ","shortLead":"A kisfiú több mint 20 kilométerre kóborolt el otthonától. ","id":"20250102_Ot-nap-utan-elve-bukkantak-ra-egy-nyolceves-kisfiura-egy-oroszlanok-es-elefantok-lakta-vadasparkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b.jpg","index":0,"item":"9d5ae27e-0284-4768-8249-3df6b4a357ed","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_Ot-nap-utan-elve-bukkantak-ra-egy-nyolceves-kisfiura-egy-oroszlanok-es-elefantok-lakta-vadasparkban","timestamp":"2025. január. 02. 19:59","title":"Öt nap után élve bukkantak rá egy nyolcéves kisfiúra egy oroszlánok és elefántok lakta vadasparkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]