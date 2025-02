Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","shortLead":"5 milliárd dollárt vonna be a vállalat a részvénykibocsátással.","id":"20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86452295-2c6a-4352-83e9-04d6eeb0a7f8.jpg","index":0,"item":"8238892b-29ac-4dbc-8cab-7c24e6104dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_catl-hongkong-tozsde-debrecen-gyar","timestamp":"2025. február. 12. 10:20","title":"Hongkongi tőzsdére menne a CATL, hogy finanszírozza a debreceni gyár építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnöknek megtetszett Donald Trump ötlete.","id":"20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"4b24bb15-ce9d-4b67-8218-cd5aa996b6c3","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izrael-hamasz-gazai-ovezet-tuzszunet-tuszok-netanjahu-ultimatum","timestamp":"2025. február. 11. 19:02","title":"Netanjahu: Véget ér a tűzszünet, ha a Hamász szombat délig nem adja vissza az izraeli túszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","shortLead":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","id":"20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7.jpg","index":0,"item":"92dfcd96-2e40-4356-baf8-ad4ce7b9e8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","timestamp":"2025. február. 11. 21:03","title":"Hivatalosan is közzétették a településeket sújtó szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","shortLead":"Már tárgyalnak több kötvénytulajdonossal.","id":"20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d4b9c79-ab56-44ba-bfcc-f0399060e354.jpg","index":0,"item":"6150143f-c557-48bb-92f4-e81abb8eb73d","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_bige-laszlo-nitrogenmuvek-hitelezok-haladek","timestamp":"2025. február. 11. 09:58","title":"A Bige-féle Nitrogénművek haladékot kér a hitelezőitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","shortLead":"A kocsi két sávot is elfoglalt.","id":"20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a24d7c-e13a-4c46-b2f7-b006a42c8858.jpg","index":0,"item":"654e7a44-9b26-479f-896d-f2c7bf97e8c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Felborult-egy-futar-furgon-Erzsebet-hidon","timestamp":"2025. február. 12. 15:35","title":"Felborult egy futárfurgon az Erzsébet hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e8a3f-81d2-4295-a608-e4300c054bc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Aradszki András bejegyzéséből csak az nem derül ki, hogy az emberek a saját pénzüket kapják vissza.","shortLead":"Aradszki András bejegyzéséből csak az nem derül ki, hogy az emberek a saját pénzüket kapják vissza.","id":"20250212_aradszki-andras-visszavaltas-40-milliard-forint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/880e8a3f-81d2-4295-a608-e4300c054bc8.jpg","index":0,"item":"f89f96a1-27bb-445a-aa53-d8f68d30b545","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_aradszki-andras-visszavaltas-40-milliard-forint","timestamp":"2025. február. 12. 20:31","title":"A fideszes képviselő szerint 40 milliárd forinthoz jutottak a fogyasztók az üvegvisszaváltási rendszer bevezetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem kézenfekvőbb ehhez, mint egy elnöki mandátum.","shortLead":"Donald Trump nemcsak Amerikát akarja naggyá tenni, hanem a saját életét is meg akarja könnyíteni, és mi sem...","id":"20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e4a92ee-d48e-454e-b5c0-e0ab18c607e0.jpg","index":0,"item":"7f14728e-f385-45db-8eeb-dd460307b5ac","keywords":null,"link":"/elet/20250211_muanyag-szivoszal-donald-trump","timestamp":"2025. február. 11. 13:42","title":"Trump rendeletben hozza vissza a műanyag szívószálakat, mert a papírból készültek szerinte „felrobbannak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy másik jármű a villamossíneken rekedt.","shortLead":"Egy másik jármű a villamossíneken rekedt.","id":"20250212_arpad-hid-baleset-atrepult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbfc510-3e05-40e8-a69e-4404dfc5fc7b.jpg","index":0,"item":"7c116527-04e9-425f-9d26-094c7c550c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_arpad-hid-baleset-atrepult","timestamp":"2025. február. 12. 18:01","title":"Átrepült egy autó a szemközti sávba az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]