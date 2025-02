Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4013076-98ca-4f54-8bb8-e01597df24f3","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Moszkva megtartaná a szíriai orosz bázisokat, miközben az ottani katonai kontingens már összecsomagolt, és a távozás véglegesnek tűnik. Az oroszok több helyre is átköltözhetnek, ám Tartusz kikötőjének elvesztése csapást mér Putyin globális geostratégiai ambíciójára, akárhol is talál új bázist.","shortLead":"Moszkva megtartaná a szíriai orosz bázisokat, miközben az ottani katonai kontingens már összecsomagolt, és a távozás...","id":"20250218_hvg-sziriai-konfliktus-orosz-katonai-bazisok-nehezkes-kivonulas-parttalanul-szudan-libia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4013076-98ca-4f54-8bb8-e01597df24f3.jpg","index":0,"item":"c26bf4bc-73b8-42c1-a88c-9687557fd469","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-sziriai-konfliktus-orosz-katonai-bazisok-nehezkes-kivonulas-parttalanul-szudan-libia","timestamp":"2025. február. 18. 15:27","title":"Parttalan orosz jelenlét: a Kreml küldöttei Szíria új uránál kopogtatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab33294a-846d-4d3e-9500-7189276fb99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédiát gyorshajtás okozhatta, a sérültek között gyermekek is vannak.","shortLead":"A tragédiát gyorshajtás okozhatta, a sérültek között gyermekek is vannak.","id":"20250218_Kozel-harmincan-vesztettek-eletuket-egy-buszbalesetben-Boliviaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab33294a-846d-4d3e-9500-7189276fb99b.jpg","index":0,"item":"1663bc0b-bec5-4510-8ed0-66123fbc4285","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_Kozel-harmincan-vesztettek-eletuket-egy-buszbalesetben-Boliviaban","timestamp":"2025. február. 18. 07:54","title":"Közel harmincan vesztették életüket egy buszbalesetben Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban jelentős szerepet játszhat a műanyagok fokozódó jelenléte – mutatnak rá kutatók.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben drámai mértékben nőtt a nem fertőzésből eredő betegségek aránya a gyerekek körében. A romlásban...","id":"20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5322d49b-48a8-4f57-8c9f-0dfc6c591b81.jpg","index":0,"item":"2c19d0f5-7629-425b-b88f-acc95063b2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_gyerekek-muanyagok-vegyi-anyagok-kutatas-betegsegek-veszely","timestamp":"2025. február. 17. 09:03","title":"+35% esély a rákra, háromszor annyi asztmás – ijesztő eredmény látott napvilágot arról, miket okoz az, hogy egyre több a műanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","shortLead":"Rövid üzenetben köszönte meg a szombati életműkoncertet a rajongóinak a 80 éves Földes László (Hobo).","id":"20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3fa0cf4-1ea1-4f4d-8bd7-bf42a89f3d94.jpg","index":0,"item":"a9a4e236-60b9-4a34-9fc6-0f693de2cbdb","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Hobo-Meg-nem-tertem-magamhoz","timestamp":"2025. február. 17. 08:47","title":"Hobo: „Még nem tértem magamhoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","shortLead":"Pár tucat ember gyűlt össze a Földalatti Bajza utcai megállójánál.","id":"20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5619f28-749e-4f59-823d-06e2a40b4225.jpg","index":0,"item":"23af8907-2ddb-40d5-9116-a468c50c9d0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_navalnij-evfordulo-megemlekezes-orosz-nagykovetseg","timestamp":"2025. február. 16. 18:16","title":"Budapesten, az orosz nagykövetség előtt emlékeztek meg Navalnij halálának első évfordulójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4953e2b-fa2f-4519-ad32-7c5e6c0d7052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész márciusban lesz 86 éves.","shortLead":"A színész márciusban lesz 86 éves.","id":"20250217_Terence-Hill-dokumentumfilm-keszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4953e2b-fa2f-4519-ad32-7c5e6c0d7052.jpg","index":0,"item":"0b61c027-3b62-4706-9a3e-1016a25ab88c","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Terence-Hill-dokumentumfilm-keszul","timestamp":"2025. február. 17. 09:48","title":"Terence Hill-dokumentumfilm készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3728e047-81a1-4285-94da-bb8c916a0195","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bálint Istvánné a közösségi médiában kéri a lakosságot, ne önbíráskodjanak, bízzanak a hivatalos szervekben.","shortLead":"Bálint Istvánné a közösségi médiában kéri a lakosságot, ne önbíráskodjanak, bízzanak a hivatalos szervekben.","id":"20250218_Bicske-kozbiztonsag-onbiraskodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3728e047-81a1-4285-94da-bb8c916a0195.jpg","index":0,"item":"54e2cc25-dc03-43d3-aad8-e455c941e9ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Bicske-kozbiztonsag-onbiraskodas","timestamp":"2025. február. 18. 07:58","title":"Aggódik Bicske közbiztonságáért a polgármester, de nem mondja el, mi jelenti a veszélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","shortLead":"A honvédelmi miniszter személyisége mellett a volt vezérkari főnök tudását is kritizálta.","id":"20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"c59d4c32-f64f-4ffe-b657-6c8c1b402b21","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Szalay-Bobrovniczky-Kristof-Ruszin-Szendi-Romulusz-Magyar-Peter","timestamp":"2025. február. 18. 16:17","title":"„Folyamatos szerepzavarban van\" – Szalay-Bobrovniczky Kristóf is elmondta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról, aki nem késett a válasszal, és vitára hívta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]