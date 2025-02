Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1b8fe694-340e-4a2e-aab3-dd8518273a9a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból, ezek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba, így már nem évi 5-6, hanem 40-50-100 klinikai vizsgálat folyik mRNS-alapú készítményekkel – mondja Pardi Norbert, a Pennsylvaniai Egyetem mikrobiológiai tanszékének professzora, aki még 2011-ben csatlakozott a Karikó Katalin és Drew Weissman laboratóriumában zajló kutatásokhoz. Jelenleg már a saját laboratóriumát vezeti Philadelphiában, ahol vakcinák fejlesztésével foglalkoznak részben olyan fertőző betegségek ellen, mint az influenza, de vannak eredményeik az mRNS-alapú rákvakcinák területén is.","shortLead":"A gyógyszercégeknek masszív bevételük lett az mRNS-vakcinákból, ezek jelentős részét visszaforgatják a kutatásokba...","id":"20250218_mrns-vakcina-covid-rak-influenza-pardi-norbert-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b8fe694-340e-4a2e-aab3-dd8518273a9a.jpg","index":0,"item":"b2a1cf39-d476-4275-805b-0a03f6ccd78f","keywords":null,"link":"/360/20250218_mrns-vakcina-covid-rak-influenza-pardi-norbert-interju","timestamp":"2025. február. 18. 06:30","title":"A tudósok nem hittek Karikó Katalinéknak – Pardi Norbert az mRNS-vakcinák rák elleni bevethetőségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett a távhőcégek csoportja volt, akik a pénzt szintén az MVM-nek fizették. Az állami cég pedig ebből vette meg az orosz gázt.","shortLead":"A Népszava szerint az összeg javát az MVM kapta a rezsivédelmi alapból, a második legnagyobb kedvezményezett...","id":"20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8142a759-bc61-4dfa-bcdf-3a8ce824f133.jpg","index":0,"item":"07d4fa2d-b88b-4416-a234-99b15069e6dc","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_rezsivedelem-rezsivedelmi-alap-MVM-gazbeszerzes-rezsicsokkentes-5-ezer-milliard-forint-Oroszorszagba","timestamp":"2025. február. 17. 07:52","title":"Már közel 5 ezer milliárd forint jutott a kormánytól rezsivédelem címén Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a92eb49-6149-48a5-849a-bfe20d11fe05","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Korcsolyapályára emlékeztető pálya várta hétfő este az NB II. rangadóján a Kazincbarcikát és a Vasast, a mostoha körülmények között gól nélküli döntetlen született, de a vendégedző Pintér Attila szerint nem is lett volna szabad megrendezni a meccset. Összegyűjtöttünk néhány emlékezetes esetet a múltból, amikor nem a játékosok, hanem az időjárás volt az úr a pályán.","shortLead":"Korcsolyapályára emlékeztető pálya várta hétfő este az NB II. rangadóján a Kazincbarcikát és a Vasast, a mostoha...","id":"20250218_foci-sar-dagonya-vasas-fradi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a92eb49-6149-48a5-849a-bfe20d11fe05.jpg","index":0,"item":"0def49ad-9414-4045-8857-19b4c018b01d","keywords":null,"link":"/sport/20250218_foci-sar-dagonya-vasas-fradi","timestamp":"2025. február. 18. 14:26","title":"Ha a Fradival történne hasonló, két hétig cikkezne róla az Origo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák azonban legalább annyira használhatónak tűnnek, mint amennyire szokatlannak.","shortLead":"A négyzet után háromszög alakú kerekekkel is megépített egy kerékpárt a The Q nevű youtuber. Az egyedi építésű bringák...","id":"20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db6d91bf-7a78-4eae-af7d-802ba0e44b6c.jpg","index":0,"item":"a0baee74-43ff-4203-816f-e0af8374b0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250217_the-q-youtuber-egyedi-epitesu-kerekpar-haromszog-negyzet-alaku-kerekek-video","timestamp":"2025. február. 17. 08:03","title":"Őrült ötlet videón: háromszög alakú kerekekkel épített biciklit, az eredmény meglepően jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","shortLead":"Rágalmazás és becsületsértés miatt zajlott vizsgálat a Placebo frontembere, Brian Molko ellen. ","id":"20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1fd292-078f-4e00-9608-81e9e8bb3e03.jpg","index":0,"item":"a63e5698-5406-452a-8e40-919a391571b0","keywords":null,"link":"/kultura/20250218_giorgia-meloni-ragalmazas-placebo-vademeles","timestamp":"2025. február. 18. 08:16","title":"Nácinak és fasisztának nevezte Giorgia Melonit, most vádat emeltek a brit rocksztár ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","shortLead":"Megemelik a lakásfejlesztési tőkeprogram keretét, ami így már 300 milliárdos lesz.","id":"20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"1206adce-f9e1-49b9-ac2b-9c7a492f515f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_lakasfejlesztesi-tokeprogram-ujabb-100-milliard-forint-keret-emelese-Nagy-Marton","timestamp":"2025. február. 17. 11:34","title":"Újabb 100 milliárd forintot ad lakásépítésre a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja.”","shortLead":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is...","id":"20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3.jpg","index":0,"item":"b2264809-7050-44f1-be5e-8f6870daa5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","timestamp":"2025. február. 17. 14:31","title":"Novák János a Kolibri új igazgatója mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fad3af-9c6c-486f-86f9-4030e07ca3e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha egy teljesen egyedi megjelenésű sportos új Dacia Dusterre vágyunk.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha egy teljesen egyedi megjelenésű sportos új Dacia Dusterre vágyunk.","id":"20250218_21-millio-forintos-morcos-uj-dacia-duster-tunt-fel-a-szinen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fad3af-9c6c-486f-86f9-4030e07ca3e8.jpg","index":0,"item":"e9888d3f-3051-4334-99bd-7637f97e3382","keywords":null,"link":"/cegauto/20250218_21-millio-forintos-morcos-uj-dacia-duster-tunt-fel-a-szinen","timestamp":"2025. február. 18. 07:04","title":"21 millió forintos morcos új Dacia tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]