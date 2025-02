Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban kiderült, Gutenberg-galaxist egyelőre nem tudja felülmúlni még a legkorszerűbb technológia sem.","shortLead":"A betű, az betű – gondolnánk, azaz nem lehet nagy különbség abban, hogy egy szöveget milyen hordozón látunk. Azonban...","id":"20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9afbf69b-b7e6-4851-972c-0e09c97c6fd7.jpg","index":0,"item":"9db6d133-631b-45ae-b19d-af40e76c18b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_tanulas-olvasas-kepernyo-papir","timestamp":"2025. február. 18. 10:03","title":"Tanulnia kell? Nagyon nem mindegy, hogy képernyőn vagy papíralapon olvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről. Sőt még az évtizedekkel későbbi, Mikszáth-féle Jókai-életrajzban is az volt a narratíva, hogy a Nemzeti Színház vezető tragikája, „a hervadó nő” számító módon behálózta a nála fiatalabb, tapasztalatlan írót, aki még csak nem is az első férfi volt az életében. Hogy ez mennyire volt igaz vagy sem, kiderül Szécsi Noémi Jókai és a nők című könyvéből, amely az író születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg. ","shortLead":"Petőfi Sándort, az író barátját annyira feldúlta a küszöbön álló házasság híre, hogy elrohant az eljegyzési ebédjükről...","id":"20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d52da0f-ce1b-412e-bde4-3d350973b80e.jpg","index":0,"item":"92a1b087-d054-4690-86e2-568acf728cfb","keywords":null,"link":"/elet/20250218_Jokai-Mor-eletrajz-Laborfalvi-Roza-hazassag-kapcsolat-Szecsi-Noemi","timestamp":"2025. február. 18. 17:57","title":"Wesselényi megmentette, Petőfi kigúnyolta – Laborfalvi Róza még a halála után is szálka volt a Jókai-imádók szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","shortLead":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","id":"20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83.jpg","index":0,"item":"4b08c224-6917-4b79-aa26-642d5274adc8","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"„Nőj fel, nem vagy áldozat” – Kevin Spacey reagált Guy Pearce vádjaira, miszerint az amerikai színész megkörnyékezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök leszögezte, hogy nem ismer el semmilyen megállapodást Ukrajnáról Kijev részvétele nélkül.","shortLead":"Az ukrán elnök leszögezte, hogy nem ismer el semmilyen megállapodást Ukrajnáról Kijev részvétele nélkül.","id":"20250217_Zelenszkij-Ukrajnat-nem-hivtak-meg-a-szaudi-orosz-amerikai-targyalasokra-ezert-nem-fogadja-el-az-eredmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"11c92e9e-101d-4dcd-9734-05d087a24add","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Zelenszkij-Ukrajnat-nem-hivtak-meg-a-szaudi-orosz-amerikai-targyalasokra-ezert-nem-fogadja-el-az-eredmenyet","timestamp":"2025. február. 17. 18:50","title":"Zelenszkij: Ukrajnát nem hívták meg a szaúdi orosz–amerikai tárgyalásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Minél kisebb egy cég, annál pesszimistábban látják a vezetői 2025-öt.","shortLead":"Minél kisebb egy cég, annál pesszimistábban látják a vezetői 2025-öt.","id":"20250219_cegvezetok-felmeres-fizetes-inflacio-kilatasok-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"5bb4b7ad-5109-4654-978f-dc49c6f67da1","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_cegvezetok-felmeres-fizetes-inflacio-kilatasok-2025","timestamp":"2025. február. 19. 13:18","title":"Félnek a magyar cégvezetők a nagy inflációtól, úgyhogy a saját fizetésüket jól megemelik, a dolgozókét alig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisebb csodának számít, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést egyetlen családtag sem.","shortLead":"Kisebb csodának számít, hogy nem szenvedett komolyabb sérülést egyetlen családtag sem.","id":"20250217_Sajat-testukkel-vedtek-gyerekeiket-a-Tatraban-rajuk-tamado-medvetol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c047f4b-e304-45b4-ae12-f2cfb311a317.jpg","index":0,"item":"9b931b16-3284-4e11-8e18-bde5dbc28409","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Sajat-testukkel-vedtek-gyerekeiket-a-Tatraban-rajuk-tamado-medvetol","timestamp":"2025. február. 17. 13:37","title":"Saját testükkel védték gyerekeiket a Tátrában rájuk támadó medvétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő találkoznak a piacon az örökifjú felnőttekkel, és együtt dollármilliárdokat mozdítanak meg. ","shortLead":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő...","id":"20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4.jpg","index":0,"item":"006048c0-64b2-4174-bf6c-299f07d57fac","keywords":null,"link":"/360/20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","timestamp":"2025. február. 17. 17:00","title":"Plüssmacik kavarhatják fel a befektetési piac jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]