Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c26ecbe6-7a8d-4c95-a250-0602cbb17834","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus a Régiók Európai Bizottságának elnöke lett.","shortLead":"Az MSZP-s politikus a Régiók Európai Bizottságának elnöke lett.","id":"20250220_tutto-kata-regiok-europai-bizottsaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c26ecbe6-7a8d-4c95-a250-0602cbb17834.jpg","index":0,"item":"676177eb-74cb-4386-8519-ab62e385392a","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_tutto-kata-regiok-europai-bizottsaga","timestamp":"2025. február. 20. 10:50","title":"Uniós intézmény élére került Tüttő Kata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8081d9-978e-4821-ba7a-cfaedda288b3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szigorítást sürgetnek kutatók, miután egy vizsgálat rámutatott a fékpor káros egészségügyi hatásaira. Ráadásul ez egy olyan probléma, ami minden járművet érint, függetlenül a hajtáslánc fajtájától.","shortLead":"Szigorítást sürgetnek kutatók, miután egy vizsgálat rámutatott a fékpor káros egészségügyi hatásaira. Ráadásul...","id":"20250219_autok-fekbetet-fekpor-karosanyag-reszecskek-tudo-kutatas-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed8081d9-978e-4821-ba7a-cfaedda288b3.jpg","index":0,"item":"4df119b0-db3b-4af8-ab65-90d135b423e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250219_autok-fekbetet-fekpor-karosanyag-reszecskek-tudo-kutatas-veszely","timestamp":"2025. február. 19. 19:03","title":"Van valami, ami az autókból jön, és veszélyesebb, mint a dízelfüst – ráadásul az elektromos járművek is ontják magukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","shortLead":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","id":"20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886.jpg","index":0,"item":"fc612884-32d2-406c-b6d9-c379fffed306","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","timestamp":"2025. február. 21. 11:24","title":"8,5 millió dolláros béremelést kapott a Citigroup-vezér, miután kirúgott 20 ezer dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott jogszabály, a KRESZ. Nem túlzás az állítás: komoly újdonságok lesznek.","shortLead":"Egyre több konkrét ötlet kerül napvilágra, hogyan változhat meg a mindennapi életében talán legtöbbet alkalmazott...","id":"20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f40f5fcc-9ab4-4874-b7f6-6375244ee632.jpg","index":0,"item":"d6d0461d-fb58-4e3d-81c3-cfbd80a44b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_uj-kresz-valtozasok-szakerto-velemenye","timestamp":"2025. február. 20. 11:00","title":"50 év után jön az új KRESZ – ezekről a változásokról lesz a legnagyobb vita a szakértők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Nem igazán értjük az amerikai logikát” – jelentette ki a francia kormányszóvivő, miközben a brit ellenzék is határozottan kiállt Ukrajna mellett.","shortLead":"„Nem igazán értjük az amerikai logikát” – jelentette ki a francia kormányszóvivő, miközben a brit ellenzék is...","id":"20250219_francia-brit-politika-trump-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1f239e-64f5-4268-a2bc-37ee819ce1bf.jpg","index":0,"item":"c8d0dfe0-714f-451c-a121-33d2bd48485e","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_francia-brit-politika-trump-ukrajna","timestamp":"2025. február. 19. 19:48","title":"Felkavarták a francia és a brit politikai életet is Donald Trump Ukrajnával kapcsolatos megjegyzései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","shortLead":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","id":"20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5.jpg","index":0,"item":"0209f90c-378d-454f-aaa1-88521e62e161","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","timestamp":"2025. február. 20. 10:51","title":"Mire figyeljünk, ha fánkot sütünk az iskolai farsangra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de most megérkezett az elixír: egy BIOS-frissítés, ami megold minden problémát.","shortLead":"Kékhalálról érkező visszajelzések miatt hónapokig felfüggesztették a legújabb Windows 11 telepítésének lehetőségét, de...","id":"20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd9a032e-f3fb-4df3-9dea-cbf92ffa4c68.jpg","index":0,"item":"73829002-8e3a-4d09-91ae-e2ca2cc7dcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_microsoft-windows-11-24h2-frissites-bios-javitas-asus-kekhalal","timestamp":"2025. február. 21. 10:03","title":"Megérkezett a javítás: már kékhalál nélkül frissíthetők a legújabb Windowsra bizonyos gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést kértek a nőre.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetést és pénzbüntetést kértek a nőre.","id":"20250220_korrupcio-gyermekvedelem-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d8d01efc-aae9-4441-8de4-e1f3f72db693","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_korrupcio-gyermekvedelem-vademeles","timestamp":"2025. február. 20. 11:53","title":"Korrupció miatt emeltek vádat egy volt gyermekvédelmi vezetővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]