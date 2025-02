Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli katonák elleni eljárásokat, vagy tagadják a Hamász október 7-i támadását.","shortLead":"A kiutasítást egy új izraeli törvény tette lehetővé, amely megtiltja a belépést azoknak, akik támogatják az izraeli...","id":"20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"67862357-6577-4e12-9c15-87ec0f33d5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Izrael-kitiltott-ket-EP-kepviselot","timestamp":"2025. február. 25. 15:16","title":"Izrael kitiltott két EP-képviselőt az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b39c499-1557-4922-8fd0-1eacf9f6b03c","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A kormány az oktatási rendszeren kívül alakítaná át az oktatást, ehhez Orbán Viktor visszahívta Palkovics Lászlót, méghozzá egy kormányzati kulcspozícióba. A magyar kormány beszűkült gondolkozásában maradt a 17. században kitalált gyáripar, a cél pedig az, hogy az iskolából kikerülő fiatalok a miniszterelnök világgazdasági vízióját valósítsák meg.","shortLead":"A kormány az oktatási rendszeren kívül alakítaná át az oktatást, ehhez Orbán Viktor visszahívta Palkovics Lászlót...","id":"20250226_hvg-Ipari-robotkar-Palkovics-Laszlo-feladata-oktatas-ai-orban-kormanyatalakitas-trump-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b39c499-1557-4922-8fd0-1eacf9f6b03c.jpg","index":0,"item":"ff18a37a-0a1f-4570-a52f-31291fb274af","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-Ipari-robotkar-Palkovics-Laszlo-feladata-oktatas-ai-orban-kormanyatalakitas-trump-europa","timestamp":"2025. február. 26. 10:25","title":"Fogaskerekeket nevelünk a jövőnek – Palkovics kinevezése azt jelenti, folytatják a garantált leszakadás gazdaságpolitikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b5a8ab-fc08-4ab9-bdcf-70f93ddc1dac","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit és szlovén kutatók olyan összefüggést találtak a légzés és az Alzheimer-kór között, amely alapján nem zárható ki, hogy a betegséget az agy érrendszerének működési zavara váltja ki.","shortLead":"Brit és szlovén kutatók olyan összefüggést találtak a légzés és az Alzheimer-kór között, amely alapján nem zárható ki...","id":"20250224_alzheimer-kor-legzes-agy-gyulladas-tunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b5a8ab-fc08-4ab9-bdcf-70f93ddc1dac.jpg","index":0,"item":"bddeb744-2e62-4760-8af3-0081a9927cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_alzheimer-kor-legzes-agy-gyulladas-tunet","timestamp":"2025. február. 24. 20:03","title":"Figyeljen a légzésére, az Alzheimer-kórra is utalhat, miként veszi a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis kiderült, hogy az ókori egyiptomi múmiak még mindig kellemes illatúak.","shortLead":"Nem kell elborzadva gondolni arra, hogy milyen szaga is lehet egy szarkofágba zárt mumifikált testnek, ugyanis...","id":"20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c6a935-360c-456a-a7bb-f6d9eefe61a9.jpg","index":0,"item":"a1182f64-42ba-4297-9168-9dcfda97bf47","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_egyiptomi-mumia-illata-gazkromatografias-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 25. 08:03","title":"Mit gondol, milyen egy 5000 éves egyiptomi múmia szaga? Meglepő a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9172edbe-e4d8-4cd0-9373-48005d319abb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sérült ebet állatorvoshoz vitték, bántalmazóját pedig elfogták.","shortLead":"A sérült ebet állatorvoshoz vitték, bántalmazóját pedig elfogták.","id":"20250226_rendorseg-allatkinzas-pasareti-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9172edbe-e4d8-4cd0-9373-48005d319abb.jpg","index":0,"item":"f9764680-7097-4cfd-a6cf-ceb736d297b3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_rendorseg-allatkinzas-pasareti-ut","timestamp":"2025. február. 26. 13:08","title":"Ittas gazdája bántalmazott brutálisan egy kutyát a Pasaréti úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A New York Times érdeklődését is felkeltette a sajátos társbérlet.","shortLead":"A New York Times érdeklődését is felkeltette a sajátos társbérlet.","id":"20250226_200-Barbie-babaval-el-egyutt-a-muvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78c2629-3696-403e-9ca9-eef9f2326f8f.jpg","index":0,"item":"501128d3-17ce-41e1-8945-76367329584c","keywords":null,"link":"/elet/20250226_200-Barbie-babaval-el-egyutt-a-muvesz","timestamp":"2025. február. 26. 14:45","title":"200 Barbie babával él együtt egy New York-i művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8bb49f-0d83-4066-83ee-14653a2b6441","c_author":"HVG","category":"360","description":"Minden jel szerint életeket mentett Angliában az a szabály, amelyet egy 13 éves lány, Martha Mills halála után, a szüleinek sürgetésére vezettek be.","shortLead":"Minden jel szerint életeket mentett Angliában az a szabály, amelyet egy 13 éves lány, Martha Mills halála után...","id":"20250225_hvg-martha-szabaly-korhaz-surgossegi-ellatas-masodik-orvosi-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a8bb49f-0d83-4066-83ee-14653a2b6441.jpg","index":0,"item":"15e44a13-4212-4481-af98-a8f6b0252fed","keywords":null,"link":"/360/20250225_hvg-martha-szabaly-korhaz-surgossegi-ellatas-masodik-orvosi-velemeny","timestamp":"2025. február. 25. 16:00","title":"Ahol már bevezették a kórházakban a Martha-szabályt, ott 57 életet sikerült vele megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","shortLead":"A Status KPRIA vezette konzorcium építi az új gázturbinás blokkokat az erőmű területén.","id":"20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/140857fa-8921-4c3e-a12a-a6108c21cc76.jpg","index":0,"item":"621db751-c0c9-4e22-99f4-5b34afd1c572","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_Meszaros-Lorinc-cege-mvm-matrai-gazeromu-visonta-szerzodes","timestamp":"2025. február. 25. 12:55","title":"Mészáros Lőrinc cége és az MVM aláírta a mátrai gázerőműről szóló szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]