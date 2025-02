Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Bournemouth magyar válogatott védője Justin Kluivertet hozta remek helyzetbe.","shortLead":"A Bournemouth magyar válogatott védője Justin Kluivertet hozta remek helyzetbe.","id":"20250226_kerkez-milos-bournemouth-golpassz-justin-kluivert-brighton-premier-league","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"dfd1177b-07cd-4534-855f-f8285b390260","keywords":null,"link":"/sport/20250226_kerkez-milos-bournemouth-golpassz-justin-kluivert-brighton-premier-league","timestamp":"2025. február. 26. 09:35","title":"Meseszép gólt készített elő Kerkez Milos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Tesla idén januárban kevesebb mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal romlottak, és Kínában sem sokkal jobb a helyzet. ","shortLead":"A Tesla idén januárban kevesebb mint 10 ezer autót értékesített az öreg kontinensen, a francia eladások 63 százalékkal...","id":"20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ddb5dd79-cd06-4860-ac28-1ba7a50ad274.jpg","index":0,"item":"0ecf4052-ff53-4167-95cd-f82e01875fa9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_bezuhantak-a-tesla-europai-eladasai","timestamp":"2025. február. 26. 07:29","title":"Egyre kelendőbbek a villanyautók Európában, de a Tesla-eladások bezuhantak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A zongoraművész tanítványai közt volt Ránki Dezső, Kocsis Zoltán és Schiff András.","shortLead":"A zongoraművész tanítványai közt volt Ránki Dezső, Kocsis Zoltán és Schiff András.","id":"20250226_meghalt-rados-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58b81bed-2e38-41a5-9752-816d0456117f.jpg","index":0,"item":"1e3c8a81-19d0-4887-a4d7-593b165aa789","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_meghalt-rados-ferenc","timestamp":"2025. február. 26. 16:16","title":"Meghalt Rados Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624ff525-b569-4f15-8534-764ece89243b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A tettek elmaradnak a szükséges szinttől, bár már legalább sok cégnek vannak konkrét klímavédelmi céljai.","shortLead":"A tettek elmaradnak a szükséges szinttől, bár már legalább sok cégnek vannak konkrét klímavédelmi céljai.","id":"20250227_fenntarthatosagi-cel-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/624ff525-b569-4f15-8534-764ece89243b.jpg","index":0,"item":"695e9e2f-bc4c-498d-a3b6-a9ec2cc8f38c","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_fenntarthatosagi-cel-magyar-cegek","timestamp":"2025. február. 27. 13:12","title":"Abban már jók a magyar cégek, hogy fenntarthatósági célokat írjanak, abban, hogy meg is valósítsák, még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"Mérő Vera","category":"360","description":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most a bizakodással akar leszámolni, hiszen az jelenti számára a legnagyobb kockázatot.” Vélemény.","shortLead":"„A nyilvánvaló cél az, hogy a fortélyos félelem igazgasson, és ne a csalóka remény. Éppen ezért Orbán most...","id":"20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"7c21aca7-ee4a-44a6-bdac-c680b2cee24f","keywords":null,"link":"/360/20250226_hvg-mero-vera-ott-vagyunk-pont-ott","timestamp":"2025. február. 26. 12:15","title":"Mérő Vera: Orbán nem náci, de bármikor az élükre állna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb államfővel is beszélgetett telefonon, akik támogatásukról biztosították a politikust. A magyar miniszterelnök szerint Dodik ellen politikai boszorkányüldözés folyik.","shortLead":"Az ENSZ-főképviselőnek ellenszegülő Milorad Dodik ítélethirdetése után Orbán Viktorral és Alekszandar Vucsics szerb...","id":"20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35786b28-1a8b-469f-8a44-06302752e7d4.jpg","index":0,"item":"6af5776d-3596-4f86-ac24-0a6dfe4286b5","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_A-boszniai-szerbek-vezere-bejelentette-matol-nem-letezik-Bosznia-Hercegovina-Dodik-Vucsics-Orban","timestamp":"2025. február. 26. 19:21","title":"A boszniai szerbek vezére azt mondja, mától nem létezik Bosznia-Hercegovina – előtte Orbán biztosította a támogatásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93a63ad-5237-46c2-90a9-02e945ac09ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rezi iskolában történhetett szexuális bűncselekmény. Az egyházmegye a pedagógust felfüggesztette, a család feljelentést tett, a rendőrök pedig intézkedtek.","shortLead":"A rezi iskolában történhetett szexuális bűncselekmény. Az egyházmegye a pedagógust felfüggesztette, a család...","id":"20250225_bilincs-rendorok-katolikus-iskola-szexualis-zaklatas-tanar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b93a63ad-5237-46c2-90a9-02e945ac09ea.jpg","index":0,"item":"425a064d-5ccf-48bb-8449-698f3b15e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bilincs-rendorok-katolikus-iskola-szexualis-zaklatas-tanar","timestamp":"2025. február. 25. 19:27","title":"Bilincsben vitték el a rendőrök egy katolikus iskola tanárát szexuális zaklatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter úgy csinált, mintha Orbán Viktor valahol egészen máshol lenne. ","shortLead":"Körülbelül félórás videokonferenciát tartottak szerda délelőtt az uniós állam- és kormányfők. Szijjártó Péter...","id":"20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da141cb1-647f-423e-95f1-78e439a95549.jpg","index":0,"item":"e470e510-4be5-4378-a9f4-32152f589ce8","keywords":null,"link":"/eurologus/20250226_szijjarto-peter_eu_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 26. 15:48","title":"Szijjártó Péternek az EU-ról is az oroszok jutnak eszébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]