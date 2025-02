Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","shortLead":"Sikerült kijátszaniuk a rendszert, de lebuktak. ","id":"20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1889061-b727-4cc8-a0b2-723b78804baa.jpg","index":0,"item":"2c2beded-7125-4ef2-a0b2-d95970de6d53","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_fenymasolt-cimke-palackvisszavalto-automata-vademeles","timestamp":"2025. február. 27. 12:22","title":"Fénymásolt címkével verték át a palackvisszaváltó automatákat, vádat emeltek ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","shortLead":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","id":"20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958.jpg","index":0,"item":"f8f06b64-e4ea-4c92-9662-ba641462e82f","keywords":null,"link":"/elet/20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","timestamp":"2025. február. 27. 21:57","title":"„Ez a rendezvény nem létezik” – óriási kamunak ígérkezik a második Fyre Festival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","shortLead":"Putyinnal jó viszonyt ápoló, az orosz gazdaságban fontos szerepet betöltő oligarchák.","id":"20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dc23e18-67eb-415b-a8d5-cdd0e3abc80e.jpg","index":0,"item":"88155d00-4123-43ee-a83e-917549a160d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_orosz-oligarchak-szankcios-lista","timestamp":"2025. február. 26. 15:53","title":"A Szabad Európa közölt egy listát azokról az oroszokról, akiket levetetne a magyar kormány az uniós szankciós listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51c27f4-0b7b-45bf-a99a-f62119460672","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A küldetést tavaszra tűzte ki Jeff Bezos űripari cége.","shortLead":"A küldetést tavaszra tűzte ki Jeff Bezos űripari cége.","id":"20250227_katy-perry-blue-origin-noi-urmisszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b51c27f4-0b7b-45bf-a99a-f62119460672.jpg","index":0,"item":"fe14053b-7387-4a8d-b68d-db92f58aba72","keywords":null,"link":"/elet/20250227_katy-perry-blue-origin-noi-urmisszio","timestamp":"2025. február. 27. 19:51","title":"Katy Perry csupa nőkből álló legénységgel utazik az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná a kompetenciaméréseket. Mit szólnak ehhez a tanárok? Hogyan tudnák elérni, hogy ne legyen a diákok számára túl rossz egy ilyen lépés?","shortLead":"Korábban ezt a tárca háttérintézménye is rossz ötletnek tartotta, a Belügyminisztérium mégis osztályozná...","id":"20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1174090f-0285-4039-8eca-1641058365ff.jpg","index":0,"item":"67853f18-33cb-4a52-aaae-8dd59bdba53e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-oktatas-kompetenciameres-vita-jegyre-megy","timestamp":"2025. február. 27. 09:30","title":"„Ha egy tanár jót akar a gyerekeknek és magának, akkor csalni fog” – mit kezdenek a pedagógusok az osztályzott kompetenciamérésekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt öregségi nyugdíjat az elhunyt után.","shortLead":"Az együttélés tényét csak akkor kellene vizsgálni házastársi igénylés esetén, ha valaki élettársként is igényelt...","id":"20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0586ee42-c263-44f5-89f2-9182eb3b42eb.jpg","index":0,"item":"2d4aa63f-c45b-4e91-a35b-e27fabeb191e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_Oregsegi-nyugdij-csak-szerelmi-haromszog-eseten-lenne-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 26. 14:32","title":"Öregségi nyugdíj: csak szerelmi háromszög esetén lenne vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy a munkák már túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni.","shortLead":"A külügyminiszter arra hivatkozott, hogy a munkák már túljutottak azon a ponton, hogy vissza lehetne fordulni.","id":"20250227_szijjarto-paks-2-amerikai-szankciok-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"4ccf5ce5-a0c9-44e9-a57a-7ee54d7624b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_szijjarto-paks-2-amerikai-szankciok-felmentes","timestamp":"2025. február. 27. 18:30","title":"Szijjártó felmentést kért a Paks II. beruházást érintő amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen az USA-ba közvetlenül és Németországon keresztül is termelnek a hazai gyárak.","shortLead":"Donald Trump azt az európai autóipart sújtaná 25 százalékos vámmal, amelynek Magyarország is fontos szereplője, hiszen...","id":"20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7f8ea6-324b-4b5f-9d42-70ac28f3db29.jpg","index":0,"item":"e11cdea2-9b82-45f8-9c30-f07531692823","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_vamhaboru-donald-trump-magyarorszag-autoipar-export-bmw-mercedes-gyar-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 18:51","title":"Magyarországba is belerúgott Trump a vámterveivel, de nem biztos, hogy az EU-nak érdemes visszaütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]