Túlzás nélkül fordulóponthoz érkeztek a hazai háztartási méretű napelemes kiserőművekkel rendelkezők, miután szombaton hivatalosan is elindult az első hazai aggregátorcég, amely piaci áron veszi át a hmke-k által termelt többletáramot. A PentaSun Kft. azt ígéri, hogy az áramtőzsdén, piaci áron értékesíti a vele szerződők többlettermelését.

Az új konstrukció révén a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) tulajdonosai az általuk megtermelt és a hálózatba betáplált villamos energiát a jelenlegi 5 forint helyett akár 15 forintos áron értékesíthetik

– írták a HVG-nek hétfőn megküldött közleményükben. Ezzel számottevően javulhat a bruttó elszámolásba kerülő kisebb napelemes rendszerek megtérülése. Mint a közleményben írják, “az új elszámolási rendszer különösen azoknak kedvez, akik 2015 előtt vagy 2023 után telepítették napelemes rendszereiket, mivel ők kiesnek a szaldó elszámolásból, vagy már eleve bruttó elszámolásban vannak”. A cég alapítója a HVG kérdésre korábban úgy becsülte, idén közel 30 ezer potenciális ügyfél kerülhet ki közülük.

Feléledhet a piac Kriza Márton

Ennyien kénytelenek átállni a bruttó elszámolásra (amikor nem a hálózatba betáplált és onnan vételezett áramkilowattok különbsége, hanem a fel- és letöltött kilowattok árának különbsége alapján számolnak el, és utóbbi esetben a betáplált áramért kínált 5 forintos hivatalos átvételi ár áll a vételezett áram legalább 35 forintos árával szemben). A napelemes rendszerek megtérülése a bruttó rendszer bevezetésének felmerülése óta folyamatosan napirenden van, erről itt olvashat részletesebben.

A cég, a hasonló területen mozgó Powex Kft.-vel együttműködve indítja el a szolgáltatását, amiről szerénytelenül csak annyit írnak, hogy

történelmet ír a magyar energiapiacon,

ami egyébként igaz. Ez valóban az első alkalom, hogy egy háztartási napelemes rendszerrel rendelkező magánszemély piaci áron az áramtőzsdén, a HUPX DAM-on (Day-Ahead Market – Másnapi Piac) értékesítheti többlettermelését egy aggregátorcégen keresztül.

Az az új modell, mint írták, “nemcsak a háztartások, vállalkozások és intézmények számára nyit kedvező lehetőségeket a napenergia kihasználására, hanem hozzájárul a magyarországi zöldenergia-piac fejlődéséhez is”. Vagyis kedvet kaphatnak az ilyen beruházásban gondolkodók, és feléledhet a lakossági napelemes piac, amit előbb a 2021-ben indult előző – sokak számára máig le nem zárult, eredetileg önerő nélküli, és sok-sok sebből vérző – pályázat, majd 2022, az energiaválság éve pörgetett üveghangig – hogy aztán kormány az év októberi satuféke és a bruttó elszámolási rendszerre átállás, majd az Építési és Közlekedési Minisztérium tiltásai nyomán az összeomlás szélére jusson. A piacot egy újabb pályázattal igyekezett valahogy lélegeztetőgépen tartani, ami viszont idén év elején kifutott.

Kik csatlakozhatnak?

Azok a HMKE-tulajdonosok, akik

bruttó elszámolásban vannak,

rendelkeznek okosmérővel,

adószámmal és

érvényes hálózathasználati szerződéssel.

Az új elszámolási rendszer az első elosztói visszaigazolásokat követően 2025. március 1-jével indult el, vagyis mostantól bármikor csatlakozhat a fentiek közül bárki, aki szeretne.

A PentaSunról először tavaly októberben írtunk, a cég bejelentését akkor még kétségek övezték, ám Boczkó Tamás, a cég alapítója ezeket utóbb tisztázta a HVG-nek, később pedig el is árulta, pontosan mikor szándékoznak indulni. Akkor úgy volt, hogy február elején, ami nyomán meg is írtuk, hogy a hozzájuk csatlakozók március 15. után kaphatják kézhez először a piaci árat saját többlettermelésükért, de a most bejelentett március 1-i indulás egy hónapos késedelmet jelent. Információink szerint lassabban valósultak meg az adminisztrációhoz szükséges feltételek, ez okozta a csúszást. Ennél fogva