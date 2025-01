Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"40efdcef-8288-431b-8988-bf96148ea25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyja azt írta a Facebook-oldalán, hogy fiának hétfő este megállt a szíve.","shortLead":"Az anyja azt írta a Facebook-oldalán, hogy fiának hétfő este megállt a szíve.","id":"20250107_Meghalt-a-ferfi-aki-leugrott-a-Liszt-Ferenc-Nemzetkozi-Repuloter-galeriajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40efdcef-8288-431b-8988-bf96148ea25c.jpg","index":0,"item":"8d3722fb-1a4d-4dbb-aa67-5bdd101dd732","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Meghalt-a-ferfi-aki-leugrott-a-Liszt-Ferenc-Nemzetkozi-Repuloter-galeriajarol","timestamp":"2025. január. 07. 09:11","title":"Meghalt a férfi, aki leugrott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér galériájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok a nem regisztrált állástalan: úgysem lennének jogosultak támogatásra. Egyébként még a regisztráltak közt is csak 126 ezren kapnak támogatást.","shortLead":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok...","id":"20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb.jpg","index":0,"item":"e6549e87-75f3-4c05-a08c-b5c860b171d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","timestamp":"2025. január. 08. 09:26","title":"A kormány büszke: nagy a munkanélküliség, mégis kevés az álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4672bc4b-7d10-46ee-a727-897d23d8768d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy másik esetben pedig egy villamos ablakát törte be.","shortLead":"Egy másik esetben pedig egy villamos ablakát törte be.","id":"20250109_Eliteltek-a-ferfit-aki-a-reszegen-egy-kozlekedesi-tablaval-hadonaszott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4672bc4b-7d10-46ee-a727-897d23d8768d.jpg","index":0,"item":"32606cde-fc61-45b8-b3c2-5a0fafe2dd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250109_Eliteltek-a-ferfit-aki-a-reszegen-egy-kozlekedesi-tablaval-hadonaszott","timestamp":"2025. január. 09. 08:14","title":"Elítélték a férfit, aki részegen egy kitépett közlekedési táblával hadonászott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcf45fa-6444-4907-90a2-0ac6bdbca14b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Méghogy új év, új élet? A január az egyik legnehezebb időszak sokak számára a munkában, és ez a teljesítményen is meglátszik. De nem kell feladni a reményt, van néhány módszer, amellyel sokat lehet segíteni, hogy ne hiába üljünk a munkánk fölött, vagy hogy ha már nem vagyunk annyira produktívak, legalább érezzük jobban magunkat közben.","shortLead":"Méghogy új év, új élet? A január az egyik legnehezebb időszak sokak számára a munkában, és ez a teljesítményen is...","id":"20250108_egy-masik-kozgazdasag-munka-januar-hatekonysag-napfeny-munkahely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbcf45fa-6444-4907-90a2-0ac6bdbca14b.jpg","index":0,"item":"ab67b021-6405-41da-b1b9-879a990abddc","keywords":null,"link":"/360/20250108_egy-masik-kozgazdasag-munka-januar-hatekonysag-napfeny-munkahely","timestamp":"2025. január. 08. 17:30","title":"Az év legdepressziósabb napja egy kamu, de az igaz, hogy januárban sokkal gyengébben megy a munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Határidőre sem teljesített minden előírást az OTP és az MBH a jegybank feltételei közül, így újabb büntetést kaptak.","shortLead":"Határidőre sem teljesített minden előírást az OTP és az MBH a jegybank feltételei közül, így újabb büntetést kaptak.","id":"20250107_otp-mbh-bank-penzmosas-mnb-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"d817a409-c508-40f9-a5ce-a2a82c915705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_otp-mbh-bank-penzmosas-mnb-birsag","timestamp":"2025. január. 07. 10:25","title":"Megszegte az OTP és az MBH a pénzmosás elleni szabályokat, annyi büntetést fizethetnek, amennyi profit egy hosszabb kávészünet alatt összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad választ a kérdésre.","shortLead":"Serf Adrás a Jelenkorban megjelent tanulmányában Nagy Lajos irodalmi szenzációnak ígérkező naplófolyama alapján ad...","id":"20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d455498-3c61-405f-98c9-a5336422a9cd.jpg","index":0,"item":"e51d9981-3773-418c-9dd7-cf9b933a0f66","keywords":null,"link":"/360/20250108_hvg-Serf-Andras-Nagy-Lajos-es-az-antiszemitizmus","timestamp":"2025. január. 08. 18:30","title":"Irodalmi-politikai detektívmunka kellett ahhoz, hogy kiderüljön, antiszemita volt-e a Képtelen természetrajz írója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Radikális állatvédők rendhagyó módját választották a figyelemfelhívásnak, de csak az üveglapot sikerült összepiszkítaniuk.","shortLead":"Radikális állatvédők rendhagyó módját választották a figyelemfelhívásnak, de csak az üveglapot sikerült...","id":"20250107_Olasz-allatvedok-tragyaval-probaltak-osszekenni-egy-Picasso-festmenyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543d49f4-988f-4766-a42c-b83851de24f1.jpg","index":0,"item":"795ca224-2b85-4a45-9d5b-53b682b9b0b3","keywords":null,"link":"/kultura/20250107_Olasz-allatvedok-tragyaval-probaltak-osszekenni-egy-Picasso-festmenyt","timestamp":"2025. január. 07. 17:59","title":"Olasz állatvédők trágyával próbáltak összekenni egy Picasso-festményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már fenntartható energiaforrásokkal tudja biztosítani. Ennek egyik módja a származási garanciával ellátott zöldáram vásárlása, ami a környezetvédelmi szempont mellett üzleti hasznot is biztosít a felhasználónak. De nézzük, mi a zöldáram, hogyan szerezhető be, és milyen előnye származhat belőle egy vállalkozásnak?","shortLead":"Egy kis-és középvállalkozás zöldülésének folyamatában fontos mérföldkő az, amikor a működéséhez szükséges energiát már...","id":"20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3ee6c36-c8d9-40e2-a3a5-c11660d98893.jpg","index":0,"item":"f4635455-cbc2-4145-b0cf-9c307710b46d","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241204_Vonzobbak-a-zoldarammal-mukodo-vallalkozasok_eon","timestamp":"2025. január. 08. 12:30","title":"Tudta, hogy áram és áram között is van különbség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]