[{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump felmondja az eddigi világrendet, magára hagyja a szövetségeseket, így az európaiaknak maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy kellőképpen erősek legyenek, mert különben végük.","shortLead":"Donald Trump felmondja az eddigi világrendet, magára hagyja a szövetségeseket, így az európaiaknak maguknak kell...","id":"20250307_Spiegel-vezercikk-Amerika-immar-Europa-ellenfele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d2a10ab1-047e-400f-8091-8e360797b01f","keywords":null,"link":"/360/20250307_Spiegel-vezercikk-Amerika-immar-Europa-ellenfele","timestamp":"2025. március. 07. 15:00","title":"Spiegel-vezércikk: Amerika immár Európa ellenfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","shortLead":"Több kamera is rögzítette a Blue Ghost landolását a Holdon, melyet most nyilvánosságra is hozott az amerikai cég.","id":"20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccf3edd4-f5e6-4e25-9dc3-964aba5af3d1.jpg","index":0,"item":"6e1aac25-e190-4256-9a1c-486df37939ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_firefly-aerospace-blue-ghost-holdszonda-landolas-ereszkedes-video","timestamp":"2025. március. 05. 15:03","title":"Páratlan felvételen, amint történelmet ír az amerikai Firefly Aerospace holdszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csokra vett lakást a miniszter, de nem költözött be, pedig ez lenne a szabály. Egy évekkel korábbi mélygarázsi tűzesettel próbált magyarázkodni. Maradtak még nyitott kérdések Nagy Márton csokos ingatlanügye körül.","shortLead":"Csokra vett lakást a miniszter, de nem költözött be, pedig ez lenne a szabály. Egy évekkel korábbi mélygarázsi...","id":"20250307_nagy-marton-csok-ingatlanugy-tuzeset-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"21e12f97-4370-4744-81e8-117d4287d1a0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250307_nagy-marton-csok-ingatlanugy-tuzeset-melygarazs","timestamp":"2025. március. 07. 13:27","title":"Mélygarázsból került volna az utcára Nagy Márton? Kiderült, honnan fúj a szél a furcsa közlemény körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.","shortLead":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"4971c357-6e66-424e-b585-7829c5cae342","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","timestamp":"2025. március. 07. 11:47","title":"Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Gyatra időszakot él meg a biztosítási szektor. Sorakoznak a nehézségek, köztük eklatánsan, hogy a profitszint visszaesik. A Deloitte elemzésével ismerkedtünk, faggatva a cég szakértőit.","shortLead":"Gyatra időszakot él meg a biztosítási szektor. Sorakoznak a nehézségek, köztük eklatánsan, hogy a profitszint...","id":"20250306_deloitte-biztosito-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4b5effc2-7eb4-4cf7-82bf-b952ab88014e","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_deloitte-biztosito-felmeres","timestamp":"2025. március. 06. 06:47","title":"Túl sok a játékos a biztosítási piacon, kelleni fog a koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak az ellenőrök, így felfüggesztették a működésüket. Még aznap megint ki kellett szállniuk, mert a két büfé újranyitott.","shortLead":"A kínai gyorséttermekben vastagon zsíros felületeket, földön tárolt alapanyagokat, penészt és mocskot találtak...","id":"20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e28654d-04d7-43bf-bb09-ba09d33f59ab.jpg","index":0,"item":"7fe7b3b0-0c09-41c2-9ebd-949f857231eb","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_mocskos-kinai-bufek-bezaratas-nkfh-fogyasztovedelem","timestamp":"2025. március. 06. 12:42","title":"Egy nap alatt kétszer záratott be két koszos budai büfét a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","shortLead":"Szoros szavazataránnyal döntöttek, de határidőt nem szabtak meg.","id":"20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"cf495ec4-bcb7-4bfe-8a1b-faf476ab6767","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_legfelsobb-birosag-usaid-kulfoldi-segely-dontes-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 15:49","title":"Döntött az amerikai Legfelsőbb Bíróság, fel kell oldani a USAID-támogatások befagyasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","shortLead":"Egy múzeumi példányt bocsátottak áruba. ","id":"20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3e7c399-c36a-49f4-9bc8-7a481710532f.jpg","index":0,"item":"5a06b0c8-0a14-4441-ad45-5ed1ee289075","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_minden-idok-legdragabb-Fordja-5-milliard-forintert-talalt-gazdara","timestamp":"2025. március. 05. 20:20","title":"Ez a kocsi minden idők legdrágább Fordja: 4,9 milliárd forintért adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]