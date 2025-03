Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges intelligencia által készített szinkronnal is meg lehet nézni egy-egy filmet és sorozatot a Prime Video kínálatában.","shortLead":"Az Amazon a napokban bejelentette: elkezdte tesztelni azt a fejlesztést, aminek köszönhetően a mesterséges...","id":"20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1456a02-5962-4d4d-b793-a2c8ddc473cb.jpg","index":0,"item":"9af3829e-0660-4964-bd51-641c4e1112a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_amazon-prime-video-mesterseges-intelligencia-szinkron","timestamp":"2025. március. 06. 10:03","title":"Ember helyett gépi hang: mesterséges intelligenciával szinkronizáltatja a filmeket és a sorozatokat az Amazon Prime Video","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","shortLead":"„New York és Washington között nincsen repülés, vonattal megyünk!” – mondta a külügyminiszter.","id":"20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"a90726db-555d-4b49-a0d0-e21927333e39","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_szijjarto-peter-new-york-washington-vonat-repulo","timestamp":"2025. március. 06. 10:28","title":"Szijjártó ugyan vonatozott New York és Washington között, de a magángépe a levegőben követte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A rendszer miatt törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen kibújni alóla az információs önrendelkezési jogra hivatkozva.","shortLead":"A rendszer miatt törvényt is módosítottak, hogy ne lehessen kibújni alóla az információs önrendelkezési jogra...","id":"20250305_Nemetorszag-birsag-vezetes-kozben-mobilozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3e95e9c-a394-4563-807c-1471befea29d.jpg","index":0,"item":"f514c73a-8b4c-4219-b56e-59db1a2c3851","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_Nemetorszag-birsag-vezetes-kozben-mobilozas","timestamp":"2025. március. 05. 15:58","title":"Új kamerákat vetnek be Németországban, ami automatikusan bírságol a vezetés közbeni mobilozásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7caa020-e0ed-457f-a615-041cfdb06501","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Valamivel később érkezhet meg, mint a bajor rivális. ","shortLead":"Valamivel később érkezhet meg, mint a bajor rivális. ","id":"20250306_Kepeken-a-Mercedes-uj-szabadido-autoja-ami-majd-debreceni-BMW-ellenfele-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7caa020-e0ed-457f-a615-041cfdb06501.jpg","index":0,"item":"03927e3b-98ae-4d36-8fd6-51fb1793a2bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_Kepeken-a-Mercedes-uj-szabadido-autoja-ami-majd-debreceni-BMW-ellenfele-lesz","timestamp":"2025. március. 06. 08:34","title":"Képeken a Mercedes, amely a debreceni BMW ellenfele lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elérhető a nyugdíjügyek online intézése: igénylés, címváltozás, tájékoztatás is elérhető az otthoni gépről. Csak egy regisztráció kell annak, aki már inkább elfelejtené a sorban állást.","shortLead":"Elérhető a nyugdíjügyek online intézése: igénylés, címváltozás, tájékoztatás is elérhető az otthoni gépről. Csak...","id":"20250307_nyugdij-ugyintezes-online-nyugdijfolyosito-allamkincstar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ead1f4-562f-44e9-af73-150477e43bdf.jpg","index":0,"item":"8b4d998f-f53c-4dee-8d15-ce050cb6131c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250307_nyugdij-ugyintezes-online-nyugdijfolyosito-allamkincstar","timestamp":"2025. március. 07. 14:36","title":"Segítséget kapnak a kormánytól a sorban állástól fázó nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","shortLead":"Az utcaképet évtizedek óta meghatározó, remek ár-érték arányú modellt kivonja kínálatából a Ford.","id":"20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/209423fc-96f4-459f-9b32-36cdbcb8a9db.jpg","index":0,"item":"fb3d81c3-bee4-4afa-a2c7-f7e29e5778d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_hamarosan-leall-a-Ford-Focus-gyartasa","timestamp":"2025. március. 06. 15:45","title":"Újabb nagy klasszikus tűnik el: hamarosan leáll a Ford Focus gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","shortLead":"A dél-koreai hírszerzés szerint fennáll a veszélye annak, hogy az oroszok dróntechnológiát adnak át Phenjannak.","id":"20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b653b7c9-4bfa-467d-8452-67df4780978d.jpg","index":0,"item":"d495fe86-49a6-4cee-a941-1c439669be0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_hirszerzes-eszak-korea-oroszorszag-dronok","timestamp":"2025. március. 05. 20:33","title":"Szöul szerint Oroszország észak-koreai katonákat képzett ki drónok használatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó esik a közös védelemről, mint Ukrajnáról – jelentette ki egy uniós tisztviselő az EUrologusnak. Az állam- és kormányfők csütörtökön rendkívüli EU-csúcsot tartanak, ahol jelen lesz Volodimir Zelenszkij is. Orbán Viktor levélben megfogalmazott javaslatára senki sem reagált. Előzetesünk Brüsszelből.","shortLead":"Az elmúlt hetekben az európai vezetők körében lezajlott tárgyalásokon elmozdulás volt tapasztalható: most már több szó...","id":"20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c603876f-bb55-4fba-b47b-3abc670d0e62.jpg","index":0,"item":"b34f487a-253a-48e4-954d-c864db0aedc0","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_EU-csucs_biztonsag_zelenszkij_orosz-ukran-haboru-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 07:00","title":"„Nem engedhetjük meg, hogy Putyin barátai blokkoljanak minket” – rendkívüli EU-csúcson próbálnak kezdeni valamit Trump lépéseivel és Orbán fenyegetéseivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]