[{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes átfogalmazni. Már amennyiben előfizet a cég egyik csomagjára.","shortLead":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes...","id":"20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"8fa75910-fb28-44b2-9617-7e397bdb615e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","timestamp":"2025. március. 05. 13:03","title":"Jön a ChatGPT a windowsos Jegyzettömbbe, de csak akkor, ha fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Daniel Freund szerint a Trump oldalán sürgő-forgó milliárdos célja az EU meggyengítése vagy elpusztítása.","shortLead":"Daniel Freund szerint a Trump oldalán sürgő-forgó milliárdos célja az EU meggyengítése vagy elpusztítása.","id":"20250305_elon-musk-eu-kifizetes-daniel-freund","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb.jpg","index":0,"item":"c8c10081-698c-4182-862a-3a2d2ed9d843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_elon-musk-eu-kifizetes-daniel-freund","timestamp":"2025. március. 05. 14:22","title":"Hamarosan kiderülhet, mennyit fizetett ki Elon Musk cégeinek az EU az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell kungfuzni.","shortLead":"A Unitree G1 a korábbinál gyorsabban és hatékonyabban tud bonyolult mozdulatokat megtanulni. Most épp azt, hogyan kell...","id":"20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572b02b6-41fe-424a-b6de-517816ac21fc.jpg","index":0,"item":"e30bcaf8-1388-4172-8c6d-4b80a5f58197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_unitree-g1-robot-kungfu-harcmuveszet-video","timestamp":"2025. március. 06. 17:03","title":"Pörgőrúgással fegyverezi le ellenfelét a kínai humanoid robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"Rácz Gergő","category":"kkv","description":"Gyatra időszakot él meg a biztosítási szektor. Sorakoznak a nehézségek, köztük eklatánsan, hogy a profitszint visszaesik. A Deloitte elemzésével ismerkedtünk, faggatva a cég szakértőit.","shortLead":"Gyatra időszakot él meg a biztosítási szektor. Sorakoznak a nehézségek, köztük eklatánsan, hogy a profitszint...","id":"20250306_deloitte-biztosito-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4b5effc2-7eb4-4cf7-82bf-b952ab88014e","keywords":null,"link":"/kkv/20250306_deloitte-biztosito-felmeres","timestamp":"2025. március. 06. 06:47","title":"Túl sok a játékos a biztosítási piacon, kelleni fog a koncentráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea505a41-bd8a-4d02-992f-1933f0f8ee25","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Ilyen az, amikor Orbán Viktor nem avatkozik be más államok belügyeibe: magyar pénz és terrorelhárítók érkeztek Bosznia-Hercegovinába. Milyen politikai haszonszerzés reménye vezeti a Balkánon kavaró magyar miniszterelnököt, amikor a térség autoriter vezetőivel barátkozik? Vagy szimplán csak az orosz érdekeknek való megfelelés a cél?","shortLead":"Ilyen az, amikor Orbán Viktor nem avatkozik be más államok belügyeibe: magyar pénz és terrorelhárítók érkeztek...","id":"20250306_hvg-orban_balkan-eu-szerbia-bosznia-dodik-vucic-tek-ced-kft-eximbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea505a41-bd8a-4d02-992f-1933f0f8ee25.jpg","index":0,"item":"0347e6a3-2352-48a6-b3c2-806659c36e34","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-orban_balkan-eu-szerbia-bosznia-dodik-vucic-tek-ced-kft-eximbank","timestamp":"2025. március. 06. 16:00","title":"Bocs, mégis lesznek náluk fegyverek – miért küldenek 78 magyar TEK-est Bosznia-Hercegovinába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcef63f-3dec-43a6-817c-974e7b8b8322","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sófi Gyula azonban öt évig nem dolgozhat igazságügyi szakértőként.","shortLead":"Sófi Gyula azonban öt évig nem dolgozhat igazságügyi szakértőként.","id":"20250306_sofi-gyula-szakerto-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bcef63f-3dec-43a6-817c-974e7b8b8322.jpg","index":0,"item":"32934e11-b440-47f8-a7d3-2c06e26910f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_sofi-gyula-szakerto-borton-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 12:47","title":"Megúszta a börtönt Magyarország egyik legismertebb gyermekpszichiátriai szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Évtizedekig a motorméret alapján számították az adót, ez most megváltozott.","shortLead":"Évtizedekig a motorméret alapján számították az adót, ez most megváltozott.","id":"20250306_regisztracios-ado-szamitas-valtozas-motorteljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270.jpg","index":0,"item":"5ac691ed-ae5f-4a0b-92ed-3ba7903d670a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250306_regisztracios-ado-szamitas-valtozas-motorteljesitmeny","timestamp":"2025. március. 06. 09:24","title":"Sok pénzt hoz az államnak, hogy máshogy számítják mostantól a regisztrációs adót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"8b500116-166e-4728-823f-f52d80cb8aa4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250306_Marabu-Feknyuz-Varga-Mihaly-uj-szerepe","timestamp":"2025. március. 06. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Varga Mihály új szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]