Egymás után döntenek úgy a boltláncok, hogy korlátozásokat vezetnek be az árrésstop által érintett termékeknél. A Spar is csatlakozott a Lidlhöz és a Tescóhoz – számolt be a Portfolio. A Spar üzletekben hétfőtől a korlátozás

mérendő termékek esetében 3 kilogramm,

egyéb termékek esetében 10 darab

1 liternél / 1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű termékek esetén: maximum 10 liter / 10 kilogramm.

Korábban írtunk róla, hogy a Lidl boltjaiban egyáltalán nem lehet vásárolni az árrésstoppal érintett termékkörből, ha a vevő áfás számlát kér, a Tesco üzleteiben pedig mennyiségi korlátozást vezettek be: tejből egy kartonnal, míg tejtermékekből (termékenként és terméktípusonként) négy darabot lehet venni.

A kormány intézkedése hétfőn lépett életbe, és elvileg május 31-ig tart.