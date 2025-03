Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","shortLead":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","id":"20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f.jpg","index":0,"item":"1823fb46-2dc3-46e7-a1df-487686e61253","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","timestamp":"2025. március. 17. 15:31","title":"Korda György szerint Hajós András „egy büdös paraszt, egy bunkó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","shortLead":"A választási iroda döntése ellen még van idő fellebezni, igaz, nem sok. ","id":"20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93ed34c4-7352-4396-ab85-3142f2ceaec6.jpg","index":0,"item":"dbb74fb2-f16e-4e2f-ad36-30d37664df0c","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_romania-valasztas-elnokjeloltek-hatarido","timestamp":"2025. március. 16. 18:53","title":"Eddig nyolc politikust zártak ki a román elnökválasztásból, és ezt nem mindenki fogadta el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87907128-9e66-4db9-a005-3abb9a3f6f80","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Egzisztenciális szorongás, képernyőhasználat, koffein és alkohol – a magyarok a globális átlagnál is rosszabbul alszanak. Az alvásfigyelő mobilalkalmazások ígérete, hogy segítségükkel javítható az ágyban töltött idő és így a mindennapi élet minősége. Kérdés, hogyan hat a pszichére a tudat, hogy már a kiszolgáltatott helyzetű alvó énünket is naplózza a „Nagy Testvér”. Ráadásul közben jó nagyokat tévedhet.","shortLead":"Egzisztenciális szorongás, képernyőhasználat, koffein és alkohol – a magyarok a globális átlagnál is rosszabbul...","id":"20250316_alvas-mobil-alkalmazas-app-okosora-pihenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87907128-9e66-4db9-a005-3abb9a3f6f80.jpg","index":0,"item":"772abf19-c3f7-49c4-a599-109948ee9ee8","keywords":null,"link":"/360/20250316_alvas-mobil-alkalmazas-app-okosora-pihenes","timestamp":"2025. március. 16. 17:00","title":"A szex mint REM-fázis: extra stressz miatt alszanak vacakul a magyarok, érnek-e valamit az alvásappok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","shortLead":"Butch Wilmore és Suni Williams a tervek szerint csak nyolc napot töltött volna az űrállomáson.","id":"20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ae9969-1b9e-485e-b1ce-8b0ef68ebe50.jpg","index":0,"item":"671e0d4f-4783-48c3-ab41-673f87d1773a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_Kilenc-honap-utan-hazaindulhatnak-az-urallomason-rekedt-urhajosok","timestamp":"2025. március. 16. 14:50","title":"Kilenc hónap után hazaindulhatnak az űrállomáson rekedt űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","shortLead":"Egy kérdés, két választási lehetőség szerepel majd a biztonsági papírra nyomtott szavazólapon. ","id":"20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f37b3a20-c912-4570-b3cc-d77c1c3b933d.jpg","index":0,"item":"15dfea0f-de7a-4c4c-b5c2-cd6c1e5ec543","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_magyarorszag-kormanya-szavazas-ukrajan-eu-tagsag","timestamp":"2025. március. 16. 16:58","title":"Igen, tényleg így fog kinézni a szavazólap Ukrajna EU-tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását helyezi kilátásba a RECLAIM nevű brüsszeli civil szervezet, amely már több esetben folytatott kampányt a magyar kormány intézkedéseivel szemben.","shortLead":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását...","id":"20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"4e450ec0-edcb-4912-9c03-361187f2ce85","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2025. március. 17. 14:36","title":"„Megdöbbentő látni, hogy Magyarország Erdoğan és Putyin szintjére süllyed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","shortLead":"A fiatal férfi beismerő vallomást tett, azt mondta a rendőröknek, hogy egy tartozás miatt bántalmazta az idős embert.","id":"20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de655a22-5959-4096-948e-96267a33dda3.jpg","index":0,"item":"143c0270-931d-4979-8eee-bf2c5f991101","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_gyilkossag-ferfi-budapest-19-eves-beismero-vallomas","timestamp":"2025. március. 18. 11:34","title":"Megöltek egy férfit Budapesten, egy 19 éves fiatal végezhetett vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ételkiszállító cég banki problémával magyarázza a járandóságok elmaradását. Késésről ugyanakkor szerintük nincs szó.","shortLead":"Az ételkiszállító cég banki problémával magyarázza a járandóságok elmaradását. Késésről ugyanakkor szerintük nincs szó.","id":"20250317_Foodora-futarok-kifizetes-csuszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1dbe82b-7c84-44db-b9ce-f1153c4a243e.jpg","index":0,"item":"d181d67f-7224-41ab-9d63-2580e8c96ad8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_Foodora-futarok-kifizetes-csuszas","timestamp":"2025. március. 17. 08:15","title":"Népszava: Nem fizette ki a Foodora a futárjait, többen emiatt \"sztrájkba helyezték magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]