[{"available":true,"c_guid":"e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti korlátozások is a fővárosban.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök néhány órával később érkezik Budapestre a korábban bejelentettnél. Ezzel módosultak a közúti...","id":"20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7bd1128-bff1-4a74-9f60-57679b3cb84e.jpg","index":0,"item":"d4a2af85-982b-4bfe-8e51-2a30be360a43","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_netanjahu-budapest-kozuti-korlatozasok-valtozas","timestamp":"2025. április. 02. 17:54","title":"Csak csütörtökön érkezik meg Netanjahu Budapestre, változtak a közúti korlátozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már érthető, miért vannak túlterhelve az OpenAI szerverei: egy hét alatt több százmillió képet generáltak a ChatGPT újdonságával.","shortLead":"Már érthető, miért vannak túlterhelve az OpenAI szerverei: egy hét alatt több százmillió képet generáltak a ChatGPT...","id":"20250404_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-hasznalat-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"795e8d9d-276c-4a38-828f-5e52dc8fea8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-kepgenerator-hasznalat-adatok","timestamp":"2025. április. 04. 11:03","title":"Elképesztő számokat közölt az OpenAI, szétszedik a felhasználók a ChatGPT új képgenerátorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját országjárásán végrehajtott, szervezett provokációra készül a kormánypárt – figyelmeztet Magyar Péter, aki szerint erre már egy péntek esti rendezvényen sor kerülhet.","shortLead":"Saját országjárásán végrehajtott, szervezett provokációra készül a kormánypárt – figyelmeztet Magyar Péter, aki szerint...","id":"20250404_Magyar-Peter-szerint-tiszas-alcivilekkel-sajat-rendezvenyet-meghekkelve-tervez-provokaciot-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"e7b4a1fe-0c43-40b9-b875-7fea4adb502d","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Magyar-Peter-szerint-tiszas-alcivilekkel-sajat-rendezvenyet-meghekkelve-tervez-provokaciot-a-Fidesz","timestamp":"2025. április. 04. 13:36","title":"Magyar Péter szerint tiszás civileknek öltözve, saját rendezvényét meghekkelve tervez provokációt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kína nem minden alap és előjel nélkül készül a kereskedelmi háborúra, pedig az amerikai beruházásaik arányaiban elenyészőek.","shortLead":"Kína nem minden alap és előjel nélkül készül a kereskedelmi háborúra, pedig az amerikai beruházásaik arányaiban...","id":"20250402_Kina-korlatozza-a-cegek-amerikai-befekteteseit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"7c7d5b8d-7d90-4475-96b8-605ebcc16975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Kina-korlatozza-a-cegek-amerikai-befekteteseit","timestamp":"2025. április. 02. 18:20","title":"Peking korlátozza a kínai cégek amerikai befektetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","shortLead":"Hajmeresztő előrejelzések érkeznek az S&P 500 Indexről a tőzsdenyitás előtt.","id":"20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0c0bba9-6c66-4fef-a026-e964fbfd660e.jpg","index":0,"item":"9672ce9c-1d61-40b3-b07c-03545b583a4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Trump-vamok-SP-500-index-17-billio-dollar-veszteseg","timestamp":"2025. április. 03. 14:59","title":"1,7 ezer milliárd dollárral zuhanhat az 500 legnagyobb amerikai vállalat értéke Trump vámjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik a közvetlen területalapú támogatás, és Ukrajnának adják a magyar gazdáknak járó pénzt. Az Európai Bizottság cáfol.","shortLead":"Valamennyi magyar gazda nevében tiltakozott a Magosz és az Agrárkamara Brüsszelben, attól tartva, hogy megszűnik...","id":"20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/718ce092-5593-4f02-904c-e392be7b4f22.jpg","index":0,"item":"4417db9a-ee8f-4c17-9b2e-3fe942e7b9f7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250404_mezogazdasag_europai-unio_magosz_agrarkamara","timestamp":"2025. április. 04. 14:39","title":"A magyar gazdatársadalom nevében tiltakoztak Brüsszelben Ukrajna uniós tagsága ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","shortLead":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","id":"20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"4426dd0d-0f23-44b4-a63a-c631a93667be","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","timestamp":"2025. április. 03. 08:29","title":"Mickey Rourke is szerepelni fog a Big Brotherben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszűnt az állatsimogatás, a gazdasági udvarba csak fertőtlenítő szőnyegen át lehet bemenni.","shortLead":"Megszűnt az állatsimogatás, a gazdasági udvarba csak fertőtlenítő szőnyegen át lehet bemenni.","id":"20250402_fovarosi-allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas-korlatozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"8270e212-32b1-460b-af89-c46d7be5bd7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_fovarosi-allatkert-allatsimogato-szaj-es-koromfajas-korlatozas","timestamp":"2025. április. 02. 16:11","title":"Korlátozásokat vezetett be a fővárosi állatkert a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]