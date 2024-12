Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","shortLead":"Szombaton sajtótájékoztatót tartott a város ügyésze és a rendőrség. ","id":"20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a071aba-fe77-4d93-b3ca-1d8141af6198.jpg","index":0,"item":"636dc2ec-317a-4b78-93dd-c4dd01240ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_magdeburg-karacsonyi-tamadas-feltetelezett-elkoveto","timestamp":"2024. december. 21. 19:23","title":"Magdeburgi tragédia: előkerült a feltételezett elkövető évekkel korábbi interjúja, a szaúdiak többször is figyelmeztették a férfi miatt a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Vodafone Magyarország 2024. december 31. 15:00 és 2025. január 2. 7:00 között technikai átállást végez. Most állítja át rendszereit a jövő év elején One névre váltó szolgáltató. A vállalat tájékoztatása szerint az átállás ideje alatt az ügyfélkiszolgálás minden ügyfél számára minden csatornán szünetel, sok funkció és szolgáltatás nem – vagy nem az eddig megszokott módon – lesz elérhető.","shortLead":"A Vodafone Magyarország 2024. december 31. 15:00 és 2025. január 2. 7:00 között technikai átállást végez. Most állítja...","id":"20241223_vodafone-magyarorszag-leallas-technikai-atallas-one-hu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16b16361-de27-4d02-9a36-f1cce73a7a6d.jpg","index":0,"item":"ff09ac7b-f3bb-4c35-85ec-85e9ca0133e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_vodafone-magyarorszag-leallas-technikai-atallas-one-hu-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 09:54","title":"40 órás nagy leállás jön a Vodafone-nál, készüljön fel most, mert rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","shortLead":"A Face ID-hoz hasonló arcfelismerést alkalmazó kaputelefonon dolgozik az Apple, ami okos ajtózárakat oldhat fel.","id":"20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb3ca9ab-50e0-48a0-a56e-3e24f6efb99a.jpg","index":0,"item":"028612cc-4fd3-4f10-b4a7-27034efdc4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_apple-arcfelismeros-kaputelefon-fejlesztes-faceid","timestamp":"2024. december. 23. 16:03","title":"Az iPhone után egy kaputelefont is kiadhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","shortLead":"Január végéig várják az ajánlatokat, illetve közzétettek egy másik felhívást is. ","id":"20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a067b31d-298b-4317-b2a6-a48cee69da2f.jpg","index":0,"item":"7556e350-b132-4601-a5b0-d04db8f8adfc","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_korhazak-Kozbeszerzesi-es-Ellatasi-Foigazgatosag-keretmegallapodas","timestamp":"2024. december. 21. 17:32","title":"300 milliárdos tendert írtak ki a kórházak takarítására, hasonlóak a feltételek mint négy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3667e756-ecf6-4e24-985d-6f588a533966","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Nem sikerült visszavágnia Tyson Furynak, Olekszandr Uszikot mindhárom bíró jobbnak látta a szombat éjjeli, Rijádban rendezett gálán.","shortLead":"Nem sikerült visszavágnia Tyson Furynak, Olekszandr Uszikot mindhárom bíró jobbnak látta a szombat éjjeli, Rijádban...","id":"20241222_Olekszandr-Uszik-Tyson-Fury-boksz-okolvivas-nehezsuly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3667e756-ecf6-4e24-985d-6f588a533966.jpg","index":0,"item":"57ff42bd-2782-4f9c-98b2-42db5219cf4b","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Olekszandr-Uszik-Tyson-Fury-boksz-okolvivas-nehezsuly","timestamp":"2024. december. 22. 08:34","title":"Uszik újra legyőzte Tyson Furyt, továbbra is az ukrán a nehézsúly bajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok hetek óta követelik, hogy a hatóságok büntessék meg a november elsejei, 15 halálos áldozattal járó újvidéki pályaudvaromlás valódi felelőseit , és ne a „kishalakkal” vitessék el a balhét. A tiltakozó akció legnagyobb tüntetését vasárnap rendezték meg Belgrádban, és már nemcsak az újvidéki katasztrófa felelőseinek megbüntetését követelték, hanem az egész szerb kormány és az államfő, Alekszandar Vucsics lemondását is. A tüntetők mellett áll Novak Djokovic is.","shortLead":"Ezúttal a diákok és az őket támogató felnőttek lázadtak fel Szerbiában. Az egyetemisták és a középiskolai felsős diákok...","id":"20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/651a782d-5c7c-43e5-880e-ccee743a3cff.jpg","index":0,"item":"5701e04f-2626-426b-812e-d91b062afaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_szerbia-tuntetes-lazadas-ebx","timestamp":"2024. december. 23. 14:40","title":"„Véres a kezetek” – fellázadt Szerbia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","shortLead":"Egy jelentős tőkeemelés után a Waberer’s részesedése 70 százalék lesz, a GYSEV kisebbségi tulajdonos marad.","id":"20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02fb2020-715e-47e9-95ec-f5256d0610bc.jpg","index":0,"item":"42d1e4f3-54f5-4072-97b2-e4737e1142ca","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_A-Tiborcz-fele-Waberers-megszerezte-a-GYSEV-fuvarleanyanak-tobbsegi-tulajdonreszet","timestamp":"2024. december. 23. 15:04","title":"A Tiborcz-féle Waberer’s megszerezte a GYSEV fuvarleányának többségi tulajdonrészét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]