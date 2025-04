Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kínai külügyi szóvivő megdöbbentőnek nevezte az amerikai alelnök szavait.","shortLead":"A kínai külügyi szóvivő megdöbbentőnek nevezte az amerikai alelnök szavait.","id":"20250408_jd-vance-amerikai-alelnok-kinai-nep-parasztozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"815cf6b2-1cf1-4558-a4d9-697076e48775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_jd-vance-amerikai-alelnok-kinai-nep-parasztozas","timestamp":"2025. április. 08. 17:31","title":"J. D. Vance leparasztozta a kínaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","shortLead":"Több mint egy tucatnyi iskola kapott fenyegetést.","id":"20250407_duisburg-iskola-bombariado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f7a828-a024-4751-832b-c3b16b7cd2d1.jpg","index":0,"item":"cba6b6bc-fcd5-489e-883d-19009a3ce1b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250407_duisburg-iskola-bombariado","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Szélsőjobbos fenyegető levelek miatt több iskola is zárva maradt hétfőn Duisburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kedden este felmerült áramellátási hiba javítása jelenleg is tart.","shortLead":"A kedden este felmerült áramellátási hiba javítása jelenleg is tart.","id":"20250409_bkk-m2-metro-kozlekedes-aramellatas-hiba-potlobusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"688cc098-fc12-459d-8d88-d52d51eae00d","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_bkk-m2-metro-kozlekedes-aramellatas-hiba-potlobusz","timestamp":"2025. április. 09. 05:47","title":"BKK: Továbbra sem jár a kettes metró az Örs vezér tere és a Puskás Ferenc Stadion között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efaccc3-039b-41d3-8bff-dc7d3543de64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó pont akkor indult a feleségével Rómába, amikor Harry landolt Londonban.","shortLead":"A brit uralkodó pont akkor indult a feleségével Rómába, amikor Harry landolt Londonban.","id":"20250408_harry-herceg-rendori-vedelem-karoly-kiraly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3efaccc3-039b-41d3-8bff-dc7d3543de64.jpg","index":0,"item":"63d9d21c-3b0d-481c-bbf0-4a41a553ad94","keywords":null,"link":"/elet/20250408_harry-herceg-rendori-vedelem-karoly-kiraly","timestamp":"2025. április. 08. 13:27","title":"Nagyon úgy tűnik, hogy Harry herceg és Károly király pont elkerülte egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi hajtóműtesztjéről.","shortLead":"Először használja újra a Starship gyorsítórakétáját a SpaceX, egy látványos videót már ki is adott a földi...","id":"20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb1c241e-acc4-4104-9667-b8838adbf0f3.jpg","index":0,"item":"dee8ee4e-65e3-4d08-96ce-e00be7400f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_spacex-starship-tesztrepules-super-heavy-masodik-inditas","timestamp":"2025. április. 07. 17:03","title":"Példátlan dologra készül a SpaceX a Starship következő tesztrepülésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Maroš Šefčovič kereskedelemért felelős uniós biztos szerint a Donald Trump által bejelentett vámok 380 milliárd euró értékű európai exportot érintenek.","shortLead":"Maroš Šefčovič kereskedelemért felelős uniós biztos szerint a Donald Trump által bejelentett vámok 380 milliárd euró...","id":"20250407_donald-trump-vam-europai-unio-maros-sefcovic-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4705259-2872-44de-8cd7-f157b41cd028.jpg","index":0,"item":"99107d43-4811-4b2d-98be-249951e34cbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_donald-trump-vam-europai-unio-maros-sefcovic-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 16:37","title":"Itt az EU ajánlata Trumpnak: 0 százalékos vámok, kölcsönösen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez szükséges beruházások számára.","shortLead":"A kanadai kormány bejelentése szerint egyben keretet dolgoznak ki a belföldi autógyártás fokozására és az ehhez...","id":"20250409_kanada-viszontvam-trump-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"1e732506-f49c-4634-83bb-bb5a68329fe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kanada-viszontvam-trump-autok","timestamp":"2025. április. 09. 05:25","title":"Kanada viszontvámot vezet be szerdától az Egyesült Államokból importált járművekre, válaszul a Donald Trump által bejelentett intézkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és nyereményjáték vár rád. Április 9-én szerdán reggel 10 órakor startol a HVG Állásbörze a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Ezzel párhuzamosan fut majd a hvgallasborze.hu oldalon az online állásbörze, amely péntek késő délután ér véget. A belépés a hibrid rendezvényre ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme néhány tipp a felkészüléshez.","shortLead":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és...","id":"20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"957095c2-b975-4b81-b6f7-bb401a20cb92","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 08. 10:09","title":"Már csak 1 nap és startol a legnagyobb hazai állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]