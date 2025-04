Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Könnyebb lehet a jövőben a ChatGPT-vel történő beszélgetés, nem kell ugyanis mindig mindent újra elmondani a chatbotnak. ","shortLead":"Könnyebb lehet a jövőben a ChatGPT-vel történő beszélgetés, nem kell ugyanis mindig mindent újra elmondani...","id":"20250411_openai-chatgpt-memoria-funkcio-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"328a4aa8-7c48-4eb4-8d82-136b44f8cd2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_openai-chatgpt-memoria-funkcio-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 11. 09:04","title":"Memóriát kap a ChatGPT, emlékezni fog, miket mondott korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő is, aki Dunakeszin indult.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselőjelölteket mutatott be a párt, köztök van Rónai Sándor, volt európai parlamenti képviselő...","id":"20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d0ea4c0-2b32-4c76-bad3-8a94c14ac316.jpg","index":0,"item":"b5d40dfb-8224-4cd1-950b-e34174d5b728","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_szentendre-kalman-olga-valasztas-jelolt-demokratikus-koalicio","timestamp":"2025. április. 09. 11:31","title":"Szentendrén indítja Kálmán Olgát a Demokratikus Koalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","shortLead":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","id":"20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"5291e385-f447-45f3-b61b-ae11d8b8126f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 11:37","title":"Ismét padlóra küldte a magyar tőzsdét a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","shortLead":"A bérleti díjak emelkedésében is dobogósok vagyunk az Eurostat szerint.","id":"20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ecfbf3e-5b99-42ba-a1dd-eeb285908626.jpg","index":0,"item":"84077bb3-aa47-460d-a25e-46410cc0bd28","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlanara-berleti-dij-emelkedes-eurostat-ingatlanpiac","timestamp":"2025. április. 09. 17:35","title":"Magyarországon drágultak a legnagyobbat az ingatlanok 2010 óta az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7fe6ad-f987-41a5-a8ed-e7721094f947","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A konzervatív-szociáldemokrata koalíció azt üzeni, hogy Németország visszatér a világ színpadára.","shortLead":"A konzervatív-szociáldemokrata koalíció azt üzeni, hogy Németország visszatér a világ színpadára.","id":"20250409_nemet-kormanykoalicio-programismertetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b7fe6ad-f987-41a5-a8ed-e7721094f947.jpg","index":0,"item":"9eceac17-b0e3-40b1-915d-d8d8fb59c944","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_nemet-kormanykoalicio-programismertetes","timestamp":"2025. április. 09. 17:21","title":"A faxgépeknek hadat üzent, az illegális bevándorlókkal szemben „hazatelepítési offenzívát” ígér az új német kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó amerikai államok és érdekkörök érezhetik meg leginkább az EU válaszát.","shortLead":"Oda szúrnak, ahol leginkább megérezheti a vámháborúskodó Donald Trump: az amerikai elnök szavazóinak többségét adó...","id":"20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d30265b-6cc3-4309-bfe9-b4b7490ffa75.jpg","index":0,"item":"15ccf26f-6d6e-4687-b830-45376805baeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vamhaboruja-europai-unio-viszontvamok-brusszel-gazdasag-vam-neglizse","timestamp":"2025. április. 09. 12:19","title":"Megvan, hogyan vágna vissza az EU a vámháborúban: Trump legfőbb szavazói kerültek a célkeresztbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","shortLead":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","id":"20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"da660adb-507e-4147-b5eb-ee55b9f98a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 12:04","title":"Kéthavi mélypontra küldték a forintot a legújabb vámhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]