[{"available":true,"c_guid":"92debe9a-3856-4d1d-9abd-eea8135239a7","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Mary Harron különösen azon csodálkozik, hogy a Wall Street-i körökben is tetszést aratott a film, meg hogy macsónak tartják Batemant, pedig Bret Easton Ellis műve egy meleg férfi szatírája a férfiasságról.","shortLead":"Mary Harron különösen azon csodálkozik, hogy a Wall Street-i körökben is tetszést aratott a film, meg hogy macsónak...","id":"20250416_Amerikai-pszicho-Patrick-Bateman-Christian-Bale-meleg-szatira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92debe9a-3856-4d1d-9abd-eea8135239a7.jpg","index":0,"item":"00af37dd-8ef1-411c-8a9f-71874369b835","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Amerikai-pszicho-Patrick-Bateman-Christian-Bale-meleg-szatira","timestamp":"2025. április. 16. 12:38","title":"Az Amerikai pszicho rendezője nem érti, miért borulnak le a bankárok Patrick Bateman előtt, amikor épp belőlük csinál hülyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d12825-d08d-4593-8592-785646b89568","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kombi után itt az üzleti limuzin verzió is. ","shortLead":"A kombi után itt az üzleti limuzin verzió is. ","id":"20250415_Megerkezett-az-Audi-A6-Sedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57d12825-d08d-4593-8592-785646b89568.jpg","index":0,"item":"d25cca1e-1812-4c60-839c-8a75108c53ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Megerkezett-az-Audi-A6-Sedan","timestamp":"2025. április. 15. 20:20","title":"Megérkezett az ötödik generációs Audi A6 Sedan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2cf627-1f0b-4ccc-ad0d-68002a8f3bec","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága. A korábban bankvezetőként, majd az Államadósság Kezelő Központ vezetőjeként dolgozó pénzpiaci szakember osztja az új jegybanki vezetés álláspontját, miszerint az elsődleges feladat az infláció letörése, ennek a legfontosabb eszköze a kamatpolitika.","shortLead":"Kurali Zoltán lesz a Magyar Nemzeti Bank új alelnöke, miután jelöltségét támogatta a parlament Gazdasági Bizottsága...","id":"20250415_kurali-mnb-meghallgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2cf627-1f0b-4ccc-ad0d-68002a8f3bec.jpg","index":0,"item":"b3acf022-df5f-4f9e-8042-c11260f76546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_kurali-mnb-meghallgatas","timestamp":"2025. április. 15. 11:55","title":"Az ÁKK éléről frissít Varga Mihály jegybankja, de később derül ki, mi lesz az új alelnök feladata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus is elkészülhetett belőle.","shortLead":"A jelek szerint komolyan mérlegeli egy saját közösségi oldal indítását a ChatGPT fejlesztője, már egy belső prototípus...","id":"20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcf616d1-354e-436d-95f9-92030f46c0ee.jpg","index":0,"item":"822ab603-223b-49dd-a21a-35a1931baa09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_openai-sajat-kozossegi-oldal-inditasa-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 16. 12:33","title":"Saját közösségi oldalt indíthat az OpenAI, Elon Musknak is odaszúrna vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","shortLead":"A nem megfelelő képesítéssel oktató tanárok száma 2016 óta folyamatosan nő.","id":"20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7043c06e-1219-4c4e-8134-1de2b2c6c58f.jpg","index":0,"item":"0a424b86-d6e9-4250-ae61-e5230d594486","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Most-mar-a-kormanykozeli-Szazadveg-is-elismeri-hogy-nagyon-sok-tanar-szakkepesites-nelkul-oktak","timestamp":"2025. április. 16. 10:12","title":"Már a kormányközeli Századvég is elkezdett a tanárproblémákról beszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány megállapításai szerint annyival növelheti a rák kialakulásának kockázatát, mint a túlzott alkoholfogyasztás. Tehát nagyon.","shortLead":"Veszélyesebbek lehetnek a CT (számítógépes tomográfia) vizsgálatok, mint azt eddig gondolták. Egy friss tanulmány...","id":"20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca3ea8a0-a086-487e-b673-ea81ad42b061.jpg","index":0,"item":"c6b36045-ed0c-41ac-86db-e217f7ced16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_ct-vizsgalat-kutatas-rak-kockazatanak-novekedese","timestamp":"2025. április. 15. 17:03","title":"Nagyobb eséllyel lesz rákos, aki gyakran jár ilyen vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","shortLead":"Korábban tagadta a jegybankelnök fia, hogy köze lenne a lakáshoz. ","id":"20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d034e4bb-39a2-4827-9695-ae80b291acca.jpg","index":0,"item":"1ac9076b-538f-4ccd-a22d-90cf4bc6b600","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250415_Kozel-3-milliardert-arulhatja-Matolcsy-a-dubaji-luxuslakasat","timestamp":"2025. április. 15. 12:33","title":"Matolcsy Ádám 2,9 milliárdért árulja a dubaji luxuslakását – állítja Hadházy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]