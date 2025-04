Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfit a rendőrök kapták el, a gyerek visszakerült az anyjához.","shortLead":"A férfit a rendőrök kapták el, a gyerek visszakerült az anyjához.","id":"20250418_gyerekrablas-pecs-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"d255a3e8-8e1a-4570-a6cc-21e4158d6953","keywords":null,"link":"/itthon/20250418_gyerekrablas-pecs-budapest","timestamp":"2025. április. 18. 11:54","title":"Saját gyermekét rabolta el és akarta Pécsről Budapestre szöktetni egy apa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1beb92e-890b-49ea-8ae8-7331b2308f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia feminista ikonná vált nőről amiatt került ki egy cikk a magazin oldalán, mert egy férfival sétálgatott az utcán.","shortLead":"A francia feminista ikonná vált nőről amiatt került ki egy cikk a magazin oldalán, mert egy férfival sétálgatott...","id":"20250417_Gisele-Pelicot-Franciaorszag-Parizs-maganelethez-valo-jog-nemi-eroszak-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1beb92e-890b-49ea-8ae8-7331b2308f27.jpg","index":0,"item":"375d672b-d9a7-4f62-84a3-e208a4151711","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Gisele-Pelicot-Franciaorszag-Parizs-maganelethez-valo-jog-nemi-eroszak-per","timestamp":"2025. április. 17. 18:56","title":"Gisèle Pelicot beperel egy francia magazint, amiért lesifotókat készítettek róla az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött. Néhány százan vonultak át a hídra, ahol előbb Hadházy szólalt fel röviden, aztán aki akart, felmehetett a színpadra, hogy elmondja, miért jött ki tüntetni. A független képviselő azt ígérte, jövő héten is demonstrálnak majd. ","shortLead":"Hadházy tüntetéssorozatának hatodik köre ezúttal nem az Erzsébet hídon, hanem a várban, a Karmelitánál kezdődött...","id":"20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/837c823b-5221-461b-a44d-3a01543ab64e.jpg","index":0,"item":"fc8a6124-8023-4d1c-9e64-975852433819","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Hatodik-alkalommal-tuntetnek-a-gyulekezesi-jog-korlatozasa-ellen-a-Karmelitatol-az-Erzsebet-hidig-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 16:50","title":"Aki akart, felmehetett a színpadra – hatodik alkalommal zárták le tüntetők az Erzsébet hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71da28f8-5882-4646-868b-8149a38630b1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A szaúdi autó- és motorsport-szövetség elnöke úgy nyilatkozott, ha látják a növekedési potenciált a Forma–1-ben – márpedig nem véletlenül tettek érte csillagászati összegű ajánlatot néhány éve –, akkor akár be is szállnának egy csapattal.","shortLead":"A szaúdi autó- és motorsport-szövetség elnöke úgy nyilatkozott, ha látják a növekedési potenciált a Forma–1-ben –...","id":"20250417_forma1-csapat-szaud-arabia-versenysorozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71da28f8-5882-4646-868b-8149a38630b1.jpg","index":0,"item":"299f061e-a705-45cb-ae5f-3b1522be4796","keywords":null,"link":"/sport/20250417_forma1-csapat-szaud-arabia-versenysorozat","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lejjebb adták a szaúdiak, úgy tűnik, a teljes F1 helyett most egy csapattal is beérnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","shortLead":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","id":"20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873.jpg","index":0,"item":"ddae1c0c-4e15-4317-b2b3-f6726eabe155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","timestamp":"2025. április. 17. 06:43","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Öt euróba kerül, hogy megnézzük a Szent Márk teret vagy a Grand Canalt.","shortLead":"Öt euróba kerül, hogy megnézzük a Szent Márk teret vagy a Grand Canalt.","id":"20250417_Megint-csak-penzert-lephetnek-be-a-turistak-Velencebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76565e6e-ee72-44cd-ba9c-cead55274072.jpg","index":0,"item":"1da8ae1f-261b-4528-b8b7-c82ee8cb8193","keywords":null,"link":"/elet/20250417_Megint-csak-penzert-lephetnek-be-a-turistak-Velencebe","timestamp":"2025. április. 17. 12:59","title":"Megint csak pénzért léphetnek be a turisták Velencébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak ellenére, hogy a neve szerepel az Európai Unió és az Egyesült Államok szankciós listáján.","shortLead":"A Vlagyimir Putyin szövetségese, Aliser Uszmanov hatalmas befolyást gyakorol a Nemzetközi Vívószövetség felett, annak...","id":"20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0ae2725-61d8-4f9b-8ef8-1ab1e2ae45a2.jpg","index":0,"item":"926791d0-0df2-42ae-920d-fe32031f0c2c","keywords":null,"link":"/elet/20250417_alisher-uszmanov-nemzetkozi-vivo-szovetseg-fie-elnok-orosz-oligarcha-szankciok-putyin","timestamp":"2025. április. 17. 07:01","title":"Így telepedett rá a legendás olimpiai sportágra Putyin egyik kedvenc oligarchája, akit Orbánék is védeni próbáltak a szankcióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]