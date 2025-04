Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3397f16-8291-4a12-ac68-458569f3936b.jpg","index":0,"item":"78c38438-78f1-4a71-88a6-558be00e1639","keywords":null,"link":"/tudomany/20250427_boeing-kina-vam-alkohol-rak-mesterseges-intelligencia-villanymozdony-kornyezetszennyezes-vaksag-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 27. 12:00","title":"Ez történt: Kína elkezdte visszaküldeni Amerikának a repülőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","shortLead":"A résztvevők egy bringázhatóbb Budapestért demonstráltak.","id":"20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62e2b1fe-fcda-4cc6-a076-e6c0dd3daa48.jpg","index":0,"item":"4b3155b3-7aef-47b8-818c-1e8b77c2ba3a","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Tobb-ezren-bicikliztek-a-fovarosban-kepeken-az-I-Bike-Budapest-felvonulas","timestamp":"2025. április. 26. 18:59","title":"Több ezren bicikliztek a fővárosban – nézegessen képeket az I Bike Budapest felvonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6bb9da-dd9e-4f81-8be3-5ff62f4e2479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha Putyin állítása igaz, az gyengítheti az ukránok tárgyalási pozícióit.","shortLead":"Ha Putyin állítása igaz, az gyengítheti az ukránok tárgyalási pozícióit.","id":"20250426_Putyin-bejelentette-az-orosz-csapatok-visszafoglaltak-a-Kurszk-regiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c6bb9da-dd9e-4f81-8be3-5ff62f4e2479.jpg","index":0,"item":"63ca800b-7fe1-475c-9c0e-2551800b235d","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Putyin-bejelentette-az-orosz-csapatok-visszafoglaltak-a-Kurszk-regiot","timestamp":"2025. április. 26. 14:34","title":"Vlagyimir Putyin bejelentette: az orosz csapatok visszafoglalták az ukránoktól a kurszki régiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8faaed22-62a3-4715-a076-8615f6a7396e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látszik, hogy a leszakadás sokkal kevesebb embert fenyeget, mint korábban, ám aki egyszer beragadt a szegénységbe, az nem sok segítséget kap ahhoz, hogy visszakapaszkodjon. Több százezer ember szembesült a tartós munkanélküliség után új kihívásokkal: a lakhelyétől távol végez monoton munkát olyan fizetésért, amely csak a korábbi segélyénél magasabb. ","shortLead":"Látszik, hogy a leszakadás sokkal kevesebb embert fenyeget, mint korábban, ám aki egyszer beragadt a szegénységbe...","id":"20250427_hvg-szegenyseg-munkanelkuliseg-furcsa-statisztika-ksh-hun-ren-tarsadalomtudomanyi-kutatokozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8faaed22-62a3-4715-a076-8615f6a7396e.jpg","index":0,"item":"a79918c3-8b7a-4f4b-86a4-2b49ddf5726b","keywords":null,"link":"/360/20250427_hvg-szegenyseg-munkanelkuliseg-furcsa-statisztika-ksh-hun-ren-tarsadalomtudomanyi-kutatokozpont","timestamp":"2025. április. 27. 08:30","title":"Furcsák a szegénységi statisztikák, a KSH még adós a magyarázattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kettős győzelemmel ráadásul.","shortLead":"Kettős győzelemmel ráadásul.","id":"20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4c44dfe-f421-4d13-8bce-ce77d88025b8.jpg","index":0,"item":"04d40f67-1fc4-452f-8a7c-d38b99e3849a","keywords":null,"link":"/sport/20250426_A-Fradi-nem-de-a-Gyor-bejutott-a-noi-kezilabda-BL-budapesti-negyes-dontojebe","timestamp":"2025. április. 26. 21:18","title":"A Fradi nem, de a Győr bejutott a női kézilabda-BL budapesti négyes döntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé – a saját hibájából. A szerző, Jens Kastner úgy értékeli, hogy Magyarország sokáig a tényleges súlyánál nagyobb befolyást élvezett a világpolitikában, köszönhetően a vétójogának. Azon keresztül ugyanis hatni tudott az EU politikájára mind Peking, mind Moszkva, mind Washington ügyében. Most azonban karamboloznak az orbáni világok.","shortLead":"A Japánban megjelenő angol nyelvű lap úgy látja, hogy a magyar kormányfő beszorul az Egyesült Államok és Kína közé –...","id":"20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"f7d0fb38-6e68-405a-85cc-91da47870d28","keywords":null,"link":"/360/20250427_Nikkei-Asia-Review-Orban-Viktor-most-megfizeti-az-arat-hogy-tulterpeszkedett","timestamp":"2025. április. 27. 07:54","title":"Nikkei Asia Review: Orbán Viktor most megfizeti az árát, hogy túlterpeszkedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]