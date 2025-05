Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","shortLead":"Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint 6 perc késéssel érkeztek meg a végállomásra.","id":"20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c19717b3-4f10-46f2-bd86-8740dd1de1c4.jpg","index":0,"item":"9eef7918-1238-4f65-a0a9-35abc70b1d69","keywords":null,"link":"/kkv/20250516_mav-hegyi-zsolt-kozlekedesi-riport-vonatok-pontossag","timestamp":"2025. május. 16. 12:45","title":"Azzal büszkélkedik a MÁV-vezér, hogy a vonatok 83 százalékos pontossággal futottak be áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Hogyan befolyásolja a hámozás nehézségét a tojás frissessége vagy éppen a főzővíz hőfoka? Mit kell tenni a vízbe ahhoz, hogy könnyebben lehessen pucolni a tojást, és miért jobb szobahőmérsékleten tárolni, mint a hűtőben?","shortLead":"Hogyan befolyásolja a hámozás nehézségét a tojás frissessége vagy éppen a főzővíz hőfoka? Mit kell tenni a vízbe ahhoz...","id":"20250515_fott-tojas-pucolas-hamozas-tojashej-tojaspucolas-tippek-tojasfozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea120e90-5450-43e5-a795-0c06544f5008.jpg","index":0,"item":"4e37cf39-2282-4b2b-a0b3-8ba6e9453531","keywords":null,"link":"/elet/20250515_fott-tojas-pucolas-hamozas-tojashej-tojaspucolas-tippek-tojasfozes","timestamp":"2025. május. 15. 07:01","title":"A könnyen pucolható főtt tojás titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","shortLead":"A Rezvani Knight többek közt golyóálló üveggel és gázmaszkokkal is rendelhető.","id":"20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e0050f0-b4c8-477e-afe1-f054c9889a30.jpg","index":0,"item":"3558170f-8ee9-4960-9498-f2878bcfde2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_batman-felismerhetetlen-lamborghini-urus-terepjaro-rezvani-knight","timestamp":"2025. május. 16. 06:41","title":"Batman is megirigyelné ezt a felismerhetetlen új Lambo terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88424ee-3f4e-4a04-a196-0d160d6f574c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Casandra „Cassie” Ventura énekesnő részletes tanúvallomást tett Sean „Diddy” Combs bírósági tárgyalásán, amely többek között nemi erőszak és emberkereskedelem vádjairól szól. A rapper exbarátnője súlyos részleteket osztott meg a sztárról.","shortLead":"Casandra „Cassie” Ventura énekesnő részletes tanúvallomást tett Sean „Diddy” Combs bírósági tárgyalásán, amely többek...","id":"20250515_Megeroszakolta-tobbszor-bantalmazta-es-szexvideokkal-zsarolta-Diddy-exbaratnojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88424ee-3f4e-4a04-a196-0d160d6f574c.jpg","index":0,"item":"d3fb9169-ad22-4f20-a472-6a1dfa600d34","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_Megeroszakolta-tobbszor-bantalmazta-es-szexvideokkal-zsarolta-Diddy-exbaratnojet","timestamp":"2025. május. 15. 10:47","title":"Megerőszakolta, többször bántalmazta és szexvideókkal zsarolta Diddy az exbarátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09","c_author":"Onozó Róbert - Varga Ferenc (Cannes) ","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti a filmvilágot. A politika rányomta bélyegét a 78. cannes-i fesztivál nyitóünnepségére, de a nyitófilm szerencsére könnyed és vidám volt. Visszatér helyszíni podcasttudósításunk a világ legrangosabb filmes eseményéről.","shortLead":"Leonardo DiCaprio érzelmes beszéddel méltatta az életműdíjas Robert De Nirót, aki Donald Trump vámjaitól félti...","id":"20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bf71f3f-ffba-42f3-8c7b-ff9492e9ae09.jpg","index":0,"item":"8e375a01-2c08-42d5-aaaa-ca8138f39328","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_cannes-i-filmfesztival-robert-de-niro-leonardo-dicaprio-juliette-binoche","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Tarantino lelkes kiabálásával nyitott a cannes-i filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","shortLead":"Stjepan Hauser produkcióját üdvözölte is gyorsan a Korda–Balázs házaspár.","id":"20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4080161f-70bd-4074-a7ae-28aedaa50f66.jpg","index":0,"item":"28eba896-e5c6-47c0-97a5-de0f17a7109b","keywords":null,"link":"/elet/20250514_Mezitlabas-horvat-csellomuvesz-dolgozta-fel-Korda-Repteret","timestamp":"2025. május. 14. 15:50","title":"Mezítlábas horvát csellóművész dolgozta fel Korda György Reptér című dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek, köztük a független sajtó ellen. Erre reagálva öt nagy elérésű szerkesztőség közös, három és fél órás műsorral jelentkezett szerdán. Az alábbi részben a HVG két munkatársa, Kacskovics Mihály Béla és Tóth Jakab beszélgetett a kialakult helyzetről és a független média szerepéről – amelynek jelentőségére a végén még Bede Zsolt feltűnése is rávilágított.","shortLead":"Az Orbán-kormány egy putyini mintára készült törvénycsomaggal minden eddiginél durvább támadást indított a tőle...","id":"20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3caa18-f12b-4b16-8329-cd35c1e03e44.jpg","index":0,"item":"1bc6e0e3-9c73-4c5b-a204-05cbd2673eaa","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_berangatnak-egy-olyan-politikai-terbe-ahol-semmi-keresnivalonk-nincs-video-ebx","timestamp":"2025. május. 15. 13:40","title":"Berángatnak egy olyan politikai térbe, ahol semmi keresnivalónk nincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","shortLead":"A bronzból készült szobor a first lady szülőhelye mellett állt. Korábban volt ott egy faszobor is, az meg leégett.","id":"20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/735964b5-db0d-417a-bbbc-735e4e87a271.jpg","index":0,"item":"dfa86aa8-21ed-4400-a948-d4d10fd01906","keywords":null,"link":"/elet/20250515_melania-trump-szobor-lopas-szlovenia","timestamp":"2025. május. 15. 17:24","title":"Ellopták Melania Trump szobrát Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]