Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6349e917-3de8-41db-82b6-b3e306edbea8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport éveken át vizsgálta az ülés agyra gyakorolt hatását, az eredmény pedig egyértelműnek tűnik.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport éveken át vizsgálta az ülés agyra gyakorolt hatását, az eredmény pedig egyértelműnek tűnik.","id":"20250521_agykutatas-ulo-eletmod-mozgas-agy-egeszsege-alzheimer-kor-demencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6349e917-3de8-41db-82b6-b3e306edbea8.jpg","index":0,"item":"da3db42d-b66f-4156-ac9e-5a46ed8ba5b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_agykutatas-ulo-eletmod-mozgas-agy-egeszsege-alzheimer-kor-demencia","timestamp":"2025. május. 21. 20:03","title":"Ez történik az agyával, ha túl sokat üldögél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Newsweek két neves vendégszerzője a romániai elnökválasztás eredményét globális összefüggésbe helyezi.","shortLead":"A Newsweek két neves vendégszerzője a romániai elnökválasztás eredményét globális összefüggésbe helyezi.","id":"20250521_Romania-elnokvalasztas-szelsojobboldal-Mihai-Razvan-Ungureanu-Dan-Perry-Newsweek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beacad31-b425-4a41-adf0-aa74c62ed2c5.jpg","index":0,"item":"477a6c29-f1e6-4f86-bb82-1aa82cc1a160","keywords":null,"link":"/360/20250521_Romania-elnokvalasztas-szelsojobboldal-Mihai-Razvan-Ungureanu-Dan-Perry-Newsweek","timestamp":"2025. május. 21. 15:41","title":"„Románia megúszta a golyót, de a Nyugat továbbra is veszélyben van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998","c_author":"HVG","category":"360","description":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is megfordult.","shortLead":"Létrehoztak egy projektcéget, amely belekezdhet annak a patinás épületnek a hasznosításába, ahol fénykorában Sissi is...","id":"20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e31762-737b-4a86-9864-69ab4b518998.jpg","index":0,"item":"c49d73dc-6612-47eb-aa8e-d6db7b4a8bf2","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tiborcz-istvan-svabhegyi-nagyszallo","timestamp":"2025. május. 22. 06:15","title":"Újjáéledhet a műemlék, amelyről Tiborcz és Kovács Gergely egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének filozófus édesapja úgy gondolja, hogy azt is meg kellene nézni, hogy folyik-e egyáltalán tényleges munka az Akadémia különböző osztályain.","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal vezetőjének filozófus édesapja úgy gondolja, hogy azt is meg kellene nézni, hogy folyik-e...","id":"20250521_lanczi-andras-mta-atvilagitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdcc946b-6ee9-4266-bd38-5c3fd53d4e77.jpg","index":0,"item":"bf6cf408-d1a6-4461-a13e-471cea19e1ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_lanczi-andras-mta-atvilagitas","timestamp":"2025. május. 21. 06:48","title":"Lánczi András szerint itt az ideje átvilágítani az MTA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni valamit, amire mindenképp szüksége lenne? Magyarországon eddig nem látott üzletet nyitott a Coop Szegeden – itt akár éjszaka is vásárolhat, de úgy, hogy dolgozók már nincsenek. Kipróbáltuk, mit tud az üzletlánc hibrid boltja – megmutatjuk, hogyan próbálhatja ki ön is.","shortLead":"Este 11 van, és nincs otthon élesztő? Menet közben kifogyott a pénteki házibuli üzemanyaga? Elfelejtett megvenni...","id":"20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31923f45-747a-45f5-808a-c5d2411c16a2.jpg","index":0,"item":"0503cf7a-de2e-4ab1-b3a1-17210c81f9aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_szeged-coop-hibrid-szemelyzet-nelkuli-mukodes-allando-nyitvatartas-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 16:39","title":"Megnyílt az első olyan bolt az országban, ahova akkor is bemehet vásárolni, amikor a dolgozók már hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak az a Japánban tartózkodó államfő programjából kivilágló tény, hogy az Oszakai Egyetemen Magyar Tanszék is működik. Utánanéztünk, a világ mely országai nyújtanak még magyar nyelvi és kulturális képzést a felsőoktatásban.","shortLead":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak...","id":"20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2.jpg","index":0,"item":"90a3306c-7564-48cf-ab88-c1fdc6d074d6","keywords":null,"link":"/elet/20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","timestamp":"2025. május. 22. 14:59","title":"Budapesttől nyolcezer kilométerre is lehet magyar nyelvből diplomát szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De számolniuk kell a kormány által követelt 89 milliárd forintos „szolidaritási” hozzájárulással, amelynek jogszerűségét a főváros vitatja.","shortLead":"De számolniuk kell a kormány által követelt 89 milliárd forintos „szolidaritási” hozzájárulással, amelynek...","id":"20250521_Hiaba-kerte-Sara-Botond-foispan-a-Kuria-nem-semmisiti-meg-Budapest-koltsegveteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e.jpg","index":0,"item":"ebc78c6a-2eb9-4871-a410-10079f1e02e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Hiaba-kerte-Sara-Botond-foispan-a-Kuria-nem-semmisiti-meg-Budapest-koltsegveteset","timestamp":"2025. május. 21. 16:12","title":"Hiába kérte Sára Botond főispán, a Kúria nem semmisíti meg Budapest költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]