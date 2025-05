Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1","c_author":"Kövesdi Veronika - Metz Rudolf Tamás","category":"360","description":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői olyan küldetést kapnak, mintha hittérítők volnának. Kövesdi Veronika és Metz Rudolf Tamás elemzése Orbán Viktor legújabb kampányeszközéről.","shortLead":"A Harcosok Klubja nem egyszerűen egy új kampányeszköz, ez a politikai vallásgyakorlat új szintje, amelynek résztvevői...","id":"20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdf8f766-dd11-4fa3-811e-1eca045c87f1.jpg","index":0,"item":"d9e616e5-f641-4771-989a-704965ae2011","keywords":null,"link":"/360/20250526_Harcosok-klubja-A-szektas-logikara-epulo-politikai-megachurch-Kovesdi-Veronika-Metz-Rudolf-Tamas","timestamp":"2025. május. 26. 15:30","title":"Harcosok Klubja, a szektás logikára épülő politikai megachurch ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e131fddd-49e6-4348-8abb-a58f7b71597f","c_author":"Huawei Technologies","category":"brandcontent","description":"A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos funkciók terén, de designban és a további innovációkkal kapcsolatban is feladta a leckét a versenytársaknak. ","shortLead":"A kínai gyártó prémium készülékével minden korábbinál magasabbra helyezte a lécet az egészségünkkel kapcsolatos...","id":"20250521_Huawei-Watch-5-okosora-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e131fddd-49e6-4348-8abb-a58f7b71597f.jpg","index":0,"item":"d8b5c15b-129e-4d60-8ec1-1c4e04bffb26","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Huawei-Watch-5-okosora-teszt","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"Huawei Watch 5 teszt: magyar vonatkozása is van a sokoldalú okosórának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5612c10-fcc1-4bb1-99f0-ee1d5db5aaff","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bonyolult génszerkesztésnek vetettek alá néhány pókot. A cél az volt, hogy a szokottól eltérő pókselymet produkáljanak, vagy kiderüljön, mi történik akkor, ha „kikapcsolják” a szemek kifejlődéséért felelős gént.","shortLead":"Bonyolult génszerkesztésnek vetettek alá néhány pókot. A cél az volt, hogy a szokottól eltérő pókselymet produkáljanak...","id":"20250526_pokok-genszerkesztes-crispr-voros-pokhalo-pokselyem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5612c10-fcc1-4bb1-99f0-ee1d5db5aaff.jpg","index":0,"item":"21161fb9-27a6-42d7-94d9-7fe3f68d4bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_pokok-genszerkesztes-crispr-voros-pokhalo-pokselyem","timestamp":"2025. május. 26. 17:03","title":"Vörös, fénylő hálója lett néhány póknak, de van magyarázat a dologra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott szervezetektől az adó 1 százalékát.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság sorra vette, milyen jogokat sért a kormány terve, hogy elvennék a feketelistázott...","id":"20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9813f2a8-c710-417e-824b-65ca2420e772.jpg","index":0,"item":"8e34bf39-3ed2-4838-aac7-4e7eb37ac422","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_helsinki-bizottsag-alaptorveny-nemzetkozi-szerzodes-1-szazalekok","timestamp":"2025. május. 27. 13:49","title":"Helsinki Bizottság: Sérti az Alaptörvényt és a nemzetközi szerződéseket, amit a kormány az 1 százalékokkal tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","shortLead":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","id":"20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"cd51a209-d73b-4d16-b455-8a02a34836da","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 26. 11:47","title":"EP-képviselőket toboroz az ellenzék a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker volt, hogy tévésorozat is készült belőle. Taffy Brodesser-Aknerrel magyarul megjelent második regényéről, A Long Island-i kompromisszumról beszélgettünk.","shortLead":"A The New York Times magazinjának újságírójából regényíró lett: a 2019-ben megjelent Fleishman bajban van akkora siker...","id":"20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e964b834-734d-48e9-ad5c-b97c5c2db38a.jpg","index":0,"item":"ee3a3dc8-e604-4c7b-9e0e-fbab8090fb35","keywords":null,"link":"/360/20250526_hvg-taffy-brodesserakner-amerikai-iro-a-long-islandi-kompromisszum-fleishman-bajban-van","timestamp":"2025. május. 26. 19:30","title":"„A szüleimet rémülettel töltötte el mindkét regényem” – interjú Taffy Brodesser-Aknerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők erősen védve legyenek a kibertámadások ellen. Több államban, köztük Magyarországon a megtorpant jogalkotási hév miatt mostanra tarthatatlanná váltak egyes határidők.","shortLead":"Irányelvekkel igyekszik rávenni az Európai Unió, hogy a tagállamokban működő cégek, különösképp a pénzpiaci szereplők...","id":"20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb5269e2-c466-478a-b5b6-e3d8254ace36.jpg","index":0,"item":"60e79305-97e0-4581-a0dd-7f4ea02e2675","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_hvg-kiberbiztonsag-nis2-magyar-cegek","timestamp":"2025. május. 26. 10:33","title":"Bizonytalanság Magyarországon: 4000 cégnek muszáj elvégeznie az auditot, 50 millió a bírság – és nagyon kevés az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda. A Harcosok Klubjának kiadott jelszóval – „Gyűlöljük egymást, gyerekek!” – úgy tűnik, átszakadt egy gát, és olyanok is kiállnak a Párt új gyűlöletprogramja ellen a korábban a TV2-n zsűriző Carameltől a Halott Pénzig, akik eddig nem tették, vagy újra felszólalnak, ahogy Kiss Tibi. Vélemény.","shortLead":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda...","id":"20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e.jpg","index":0,"item":"d93841f9-c2a1-4103-9410-06550f83af4e","keywords":null,"link":"/360/20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","timestamp":"2025. május. 27. 14:30","title":"Kovács Bálint: Caramel és Kiss Tibi kiállása megmutatta, hogy nevet kapott a Nagy Testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]