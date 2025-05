Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Most először alkalmazzák a Pride betiltását célzó törvényt és Alaptörvény-módosítást.","id":"20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18459249-4137-4bfa-91a3-0ee64fe9ade4.jpg","index":0,"item":"77909077-11f1-4b09-b291-2f4bbe59f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_rendorseg-tiltas-homofobia-felvonulas-pride-torveny-alaptorveny-modositas-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:53","title":"Egy hete még biztosította, most megtiltotta a rendőrség a mini-Pride-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre és meg akarja nyerni a külföldön élő magyarok szívét. Ez utóbbi elengedhetetlen a választási győzelemhez, írja Keno Verseck.","shortLead":"Magyar Péter, a magyar ellenzék vezetője gyalog vonult át Magyarországon Romániába. Odafigyel a falvakban élő emberekre...","id":"20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f03026a-3d38-4bc8-9aaa-9e6c7fa5338d.jpg","index":0,"item":"5f90137f-adb5-40f0-9514-b6fe632eb62d","keywords":null,"link":"/360/20250527_Deutsche-Welle-kommentar-Magyar-Peter-Orban-Viktor","timestamp":"2025. május. 27. 15:45","title":"Magyar Péter a határon túli magyarok után a hatalom felé menetel – Deutsche Welle-kommentár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos aggodalmakra, és más kormánypárti politikusok is hasonlóan próbálták elmagyarázni, hogy a független sajtó és a civil szervezetek ellehetetlenítését előkészítő jogszabály nem is az, aminek látszik. Legújabban pedig Gulyás Gergely írta le Ruszin-Szendi Romulusz állítólagos letartóztatási szándékáról, hogy „aki betartotta a törvényeket, és nem működött együtt ukrán kémekkel a hazája érdekeivel szemben, annak nincs mitől tartani!”. Ám ha végigtekintünk a magyar történelmen, van okunk összerezzenni, ha ezt az érvelést halljuk.","shortLead":"„Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie” – mondta Kocsis Máté az „átláthatósági” törvényjavaslattal kapcsolatos...","id":"20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d288a553-99b0-4b93-b7bc-14e13bcc8c23.jpg","index":0,"item":"15e5c2e4-8b9b-41da-887c-2a541cae02eb","keywords":null,"link":"/360/20250526_fidesz-nem-kell-felni-tortenelem-atlathatosagi-torveny-kocsis-mate","timestamp":"2025. május. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás is igazolja: éppen akkor kell elkezdeni aggódni, amikor a hatalom azzal nyugtat, hogy nincs mitől félni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott a villamosbeszerzésre.","shortLead":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott...","id":"20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"3aa70528-9b96-4b86-a4ec-17488b3b3f30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","timestamp":"2025. május. 27. 06:10","title":"Lesz pénz a budapesti villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Életmentő bukfenc volt. ","shortLead":"Életmentő bukfenc volt. ","id":"20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffe7d2cf-f459-4036-a84d-4cac6a14ef34.jpg","index":0,"item":"aa55d3ce-019a-4463-b216-dfdd3ef52d1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_busz-ala-keruljon-egy-szabalytalan-biciklis-video","timestamp":"2025. május. 26. 07:09","title":"Hatalmas eséssel úszta meg a biciklis, hogy elüsse a busz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92a6cfb-5bb0-4f6d-8dc2-e59a8847b330","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A régiós átlagnál kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, és kisebb a költségvetésünk is, Magyarországra azonban egyre többen látogatnak. Lassult a belföldi turizmus bővülése, de az MBH Bank szerint van még tartalék a szektorban. Az elmúlt hetek csalássorozata nem jelent pluszkockázatot nyaraláskor a bank szerint.","shortLead":"A régiós átlagnál kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, és kisebb a költségvetésünk is, Magyarországra azonban...","id":"20250527_visa-mbh-bank-fizetes-utazas-bankkartya-nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e92a6cfb-5bb0-4f6d-8dc2-e59a8847b330.jpg","index":0,"item":"f25e8fed-d7cb-4429-814a-8a1495ab7c9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_visa-mbh-bank-fizetes-utazas-bankkartya-nyaralas","timestamp":"2025. május. 27. 11:57","title":"Akcióvadászok és élménykeresők: kevesebb magyar tervez külföldi nyaralást, mint tavaly, itthon viszont egyre több a külföldi turista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7774b2-d7cd-4720-96ed-89120913fd9c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Miután Székesfehérvár polgármestere Garancsit okolta a Fehérvár FC sikertelensége miatt, a milliárdos bedobta ajánlatát a városnak.","shortLead":"Miután Székesfehérvár polgármestere Garancsit okolta a Fehérvár FC sikertelensége miatt, a milliárdos bedobta ajánlatát...","id":"20250526_garancsi-istvan-fehervar-cser-palkovics-andras-klub-ajanlat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb7774b2-d7cd-4720-96ed-89120913fd9c.jpg","index":0,"item":"dbe0123b-7073-467f-8c2c-3a442d1242e8","keywords":null,"link":"/kkv/20250526_garancsi-istvan-fehervar-cser-palkovics-andras-klub-ajanlat-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 17:22","title":"Garancsinak elege lett, felajánlotta 1 forintért a Fehérvár FC-t Cser-Palkovicsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára, hogy izgalmasabbá váljon a hercegség F1-es versenye. ","shortLead":"Max Verstappen szerint dobálhatnának eléjük banánokat is, George Russell repülőből dobna vizet a pályára...","id":"20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83a75d2-27f2-41dc-a927-19b6c970cee5.jpg","index":0,"item":"9e87270c-fa5e-4918-bdcb-45fa66ca514c","keywords":null,"link":"/sport/20250526_monacoi-nagydij-f1-elozes-taktika-verseny-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:37","title":"Elég-e a csillogó körítés ahhoz, hogy az F1 megmaradjon Monacóban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]