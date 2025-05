Jelentős, közel 50 százalékos bevételnövekedést könyvelhetett el a napokban közéleti megnyilvánulása miatt is a figyelem középpontjába került egykori Megasztár-győztes énekes, Molnár Ferenc Caramel egyszemélyes vállalkozása, a Főnix Art Produkció Kft. A beszámolóban 103 milliós bevételről és 30 millió forintos nyereségről számolt be a társaság.

Caramel vasárnap, pont a céges beszámolója beadásának napján, a Szegedi Borfesztiválon beszélt az összetartozás fontosságáról, kijelentve, hogy „ezek a f*szfejek a kib*szott Oxfordon annyit tanultak meg, hogy hogyan kell megosztani az embereket”. Megnyilvánulását a kormányzati álcivilek, sőt Hoppál Péter fideszes parlamenti képviselő sem hagyta szó nélkül, de Caramel nem hunyászkodott meg.

A Főnix Art bevételei jelentősen, 34,5 százalékkal nőttek a 2023-as 77 millió forinthoz képest, a profit viszont kismértékben csökkent, 34-ről 30 millió forintra. Ezt – akárcsak az előző évben – mindenestül benne hagyta a cégében, a vállalkozás saját tőkéjét gyarapította vele, ami így már meghaladja a 203 millió forintot.

A cég az előző évhez képest közel hétmillió forinttal többet fektetett be tárgyi eszközökbe (140 milliót), személyi jellegű kiadásokra pedig 12,2 millió forintot fordított. Ez alapján Caramel havi egymilliós bruttó fizetést húzott az egy főt, nyilvánvalóan saját magát foglalkoztató mikrovállalkozásától. Az előző év adatai alapján az is kiderül, hogy így magasan az infláció feletti mértékű, jó 300 százalékos béremelést adott magának, ami megmagyarázza a növekvő bevételek mellett is visszaeső profitot.