[{"available":true,"c_guid":"ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A ZÁÉV árbevétele nőtt, eredménye csökkent. Mészárosék 500 ezer forint kivételével a teljes profitot kivették osztalékként az építőipari cégből.","shortLead":"A ZÁÉV árbevétele nőtt, eredménye csökkent. Mészárosék 500 ezer forint kivételével a teljes profitot kivették...","id":"20250531_zaev-epitoipari-zrt-meszaros-lorinc-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac632e9c-4ccc-4ced-91b1-250c05a5433d.jpg","index":0,"item":"618a0f44-3958-4ad1-abb5-56bc28ae32b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_zaev-epitoipari-zrt-meszaros-lorinc-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:27","title":"Mészáros Lőrinc a ZÁÉV-ből is felvett 13 milliárd forint osztalékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra járatják. A régió gázelosztó központja Magyarország lett, a teljes délkelet-európai/balkáni régió függése az orosz gáztól a 2021-es szinthez képest csaknem megduplázódott. Egy friss tanulmány szerint a Gazprom ennél is többet akar, és van is még mozgástere.","shortLead":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra...","id":"20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6.jpg","index":0,"item":"e811f671-a13c-4b11-9525-88a5d82a02dc","keywords":null,"link":"/360/20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","timestamp":"2025. június. 02. 09:45","title":"Magyarország hathatós segítségével Moszkvának az egész régiót sikerült visszaszoktatnia az orosz gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt egyelőre nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.","shortLead":"Azt egyelőre nem tudni, a két eset között van-e összefüggés.","id":"20250601_Ket-vasuti-hid-omlott-ossze-Oroszorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1cfb4b8-ac01-4d26-a95b-bef8dc95b8b2.jpg","index":0,"item":"9d73085b-227b-4eca-9138-2a6eb097afec","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_Ket-vasuti-hid-omlott-ossze-Oroszorszagban","timestamp":"2025. június. 01. 08:37","title":"Két vasúti híd omlott össze Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","shortLead":"A köztársasági elnök a Facebookon kívánta a legjobbakat Orbán Viktornak.","id":"20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458669a2-8f1f-4895-93ea-24df7953e664.jpg","index":0,"item":"93fab72c-a8ce-4ff1-9901-84746ca98042","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_sulyok-tamas-orban-viktor-szuletesnapi-koszontes","timestamp":"2025. május. 31. 15:15","title":"Az államfő hajóskapitányhoz hasonlította Orbánt születésnapi köszöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja az anyagcserét, a növekedést és a normális sejtműködést. De vajon mindenkinek ugyanannyi vasra van szüksége? Távolról sem! Lássuk, milyen tényezőktől függ, mennyit kell bevinnünk belőle.","shortLead":"A vas a szervezetünk egyik alapköve, ami döntő szerepet játszik az egészségünk fenntartásában: támogatja...","id":"20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a084f88-26d4-4e0d-b919-41f7310f413e.jpg","index":0,"item":"beab4618-d3d2-44ae-9c20-b31b791efcbf","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250505_Vasbevitel-vastartalmu-elelmiszerek-maltofer","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Elég vasat eszünk meg naponta? A válasz nem egyértelmű!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","shortLead":"Számítani kell záporokra, zivatarokra is. ","id":"20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acb3106e-6f79-4a6d-949a-3aafb615cfc4.jpg","index":0,"item":"308e333c-6bc0-4990-9b70-c652ac0f5379","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_idojaras-elorejelzes-hoseg-nyar","timestamp":"2025. május. 31. 11:40","title":"Itt a nyár, a jövő héten akár 34 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847efec8-e10e-4f76-8e1d-11b7dba465cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tény, hogy szép profit jött össze tavaly Ferihegyen.","shortLead":"Tény, hogy szép profit jött össze tavaly Ferihegyen.","id":"20250601_repter-Budapest-Airport-Airport-Holding-Tanacsado-Kft-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/847efec8-e10e-4f76-8e1d-11b7dba465cf.jpg","index":0,"item":"b2a63ba6-5c87-457e-92e0-9073205aae2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_repter-Budapest-Airport-Airport-Holding-Tanacsado-Kft-Nagy-Marton-100-milliard-forint-osztalek","timestamp":"2025. június. 01. 15:49","title":"A reptér több mint 100 milliárd forintos osztalékának örül Nagy Márton, miután az állam több mint 1400 milliárdot fizetett érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7885cf0e-e752-4079-b63a-84cc2c21d309","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kormánypárt által támogatott Karol Nawroczki a szavazatok 50,89 százalékát kapta.","shortLead":"A korábbi kormánypárt által támogatott Karol Nawroczki a szavazatok 50,89 százalékát kapta.","id":"20250602_Lengyel-elnokvalasztas-Karol-Nawrocki-nyert-a-vegeredmenyek-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7885cf0e-e752-4079-b63a-84cc2c21d309.jpg","index":0,"item":"495b9130-f1ee-4e5d-9181-a5cad670ff91","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Lengyel-elnokvalasztas-Karol-Nawrocki-nyert-a-vegeredmenyek-szerint","timestamp":"2025. június. 02. 05:47","title":"Lengyel elnökválasztás: éjjel fordult a kocka, a jobboldali Karol Nawrocki nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]