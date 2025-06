Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. Az inflációs előrejelzést lefelé módosították: idén 2 százalék, jövőre 1,6 százalék várható. A magyar alapkamat 6,5 százalék, az infláció jövőre csökkenhet stabilan 4 százalék alá.","shortLead":"Az EKB újra kamatot vágott, az új irányadó ráta 2 százalék. Az inflációs előrejelzést lefelé módosították: idén 2...","id":"20250605_Buvos-szintre-csokkent-az-eurokamat-Magyarorszagon-marad-a-tripla-rata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cfaada4-33b3-4180-bc79-2847dc8b293e.jpg","index":0,"item":"056f6444-bc7a-4141-8ead-6f3cc68bc4c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_Buvos-szintre-csokkent-az-eurokamat-Magyarorszagon-marad-a-tripla-rata","timestamp":"2025. június. 05. 14:35","title":"Az eurózóna tényleg földbe döngölte az inflációt, Magyarországon álmodni sem lehet ilyen számokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját. Emellett mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet is megállapított.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság 9:3 arányban hozott határozatával megsemmisítette a klímavédelmi törvény legfontosabb pontját...","id":"20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9fc93ac-406e-440a-af22-a19a4233f087.jpg","index":0,"item":"25d38dc8-c558-4eee-bb27-6b816c596c8a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250604_alaptorveny-ellenes-klimavedelmi-torveny-alkotmanybirosag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:00","title":"Alaptörvény-ellenes a Fidesz által 2020-ban áterőltetett klímavédelmi törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fade42c-5283-41df-8389-806481a9c521","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kemenesmihályfai óvodában történtek miatt büntetőeljárás indult.","shortLead":"A kemenesmihályfai óvodában történtek miatt büntetőeljárás indult.","id":"20250605_kemenesmihalyfa-ovoda-gyereket-kizavartak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fade42c-5283-41df-8389-806481a9c521.jpg","index":0,"item":"35d512d6-dbb4-40e5-9c35-8de150b4ca6a","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_kemenesmihalyfa-ovoda-gyereket-kizavartak","timestamp":"2025. június. 05. 20:29","title":"Felügyelet nélkül, félmeztelenül kizavarták a gyereket az óvoda folyosójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb problémáját: a késleltetést. Van olyan cég, ami már el is bocsátja 350 call centeres dolgozóját.","shortLead":"Három startup cégnek sikerült megoldani a mesterséges intelligenciával bonyolított telefonhívások legnagyobb...","id":"20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b595565-a0b6-4afc-aa5a-7b786e2a5077.jpg","index":0,"item":"9b2bee4e-2298-4e96-b8cc-9dd92de2da5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_mesterseges-intelligencia-telefonalas-kesleltetes-call-center","timestamp":"2025. június. 04. 19:03","title":"Olyan meggyőzően telefonál a mesterséges intelligencia, hogy négyből hárman embernek hiszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség. Az eset kapcsán annak jártunk utána, hogy kik azok a fejvadászok, és mennyire hasonlítanak az amerikai filmekből ismert, vérdíjért dolgozó „bűnüldözési vállalkozókra”.","shortLead":"Fejvadászok fogták el egy nemzetközi bűnszervezet fejét – adott hírt nemrégiben egy nagyobb akcióról a rendőrség...","id":"20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c36d0bf-527a-4464-8b15-7657a1a0708a.jpg","index":0,"item":"92ed8ada-5354-4962-9486-aec2056030e5","keywords":null,"link":"/360/20250605_fejvadaszok-nemzetkozi-bunozok-magyarorszag-rendorseg-nni-tek-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 14:30","title":"Kik azok a fejvadászok, akik nemzetközi bűnözőket fognak el Magyarországon, és hogyan dolgoznak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos életű, szlovák származású magyar gróf.","shortLead":"A szobrot a Nagyszombati kerület ajándékozta a szigetnek abból az apropóból, hogy 250 éve érte el Tajvant a kalandos...","id":"20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c9dda0-47b2-4271-ae77-4bd183c18c5c.jpg","index":0,"item":"828fda5b-c235-472a-97b7-954d1df287eb","keywords":null,"link":"/kultura/20250604_szobor-benyovszky-tajvan-szlovakok","timestamp":"2025. június. 04. 17:31","title":"Szobrot állítottak Tajvanon Benyovszky Móricnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Várhatóan júliusban mutatja majd be a Samsung a hajlítható kijelzős csúcsmobilja újabb generációját, amelynek legerősebb tagja a Galaxy Z Fold7 Ultra lesz.","shortLead":"Várhatóan júliusban mutatja majd be a Samsung a hajlítható kijelzős csúcsmobilja újabb generációját, amelynek...","id":"20250604_samsung-galaxy-z-fold7-ultra-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683.jpg","index":0,"item":"aa7539d3-0702-47fb-84d9-301d87825486","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_samsung-galaxy-z-fold7-ultra-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. június. 04. 11:33","title":"Bemondta a Samsung: tényleg jön a szupervékony Galaxy Z Fold7 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]